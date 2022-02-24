Смогут ли люди сделать домом другие планеты Солнечной системы

Поиск жизни на других планетах в некотором роде является «Святым Граалем» современной науки. По крайней мере, если говорить об астрономии и космологии, то усилия большинства ученых здесь в той или иной степени сводятся именно к тому, чтобы найти другие обитаемые уголки нашей Вселенной. И хоть сделать это пока не удалось, лучшие умы со всего мира давно предпринимают попытки найти признаки хотя бы самой примитивной жизни, которая наверняка существует еще где-то, кроме нашей родной планеты.

Но вместо того, чтобы искать жизнь на других планетах, некоторые исследователи предлагают пойти по другому пути, а именно – самим создать пригодную для обитания планету. Данный подход получил название «терраформирование» и он предполагает целенаправленное изменение климата на других планетах с целью создания на них приемлемых для земной жизни условий. Пока это понятие чаще используется в научной фантастике, чем в академической науке, но ведь и космические ракеты Циолковского каких-то 100 лет назад тоже никто не воспринимал всерьез.

Жизнь на других планетах: колонизация