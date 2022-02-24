Смогут ли люди сделать домом другие планеты Солнечной системы

Поиск жизни на других планетах в некотором роде является «Святым Граалем» современной науки. По крайней мере, если говорить об астрономии и космологии, то усилия большинства ученых здесь в той или иной степени сводятся именно к тому, чтобы найти другие обитаемые уголки нашей Вселенной. И хоть сделать это пока не удалось, лучшие умы со всего мира давно предпринимают попытки найти признаки хотя бы самой примитивной жизни, которая наверняка существует еще где-то, кроме нашей родной планеты.
Но вместо того, чтобы искать жизнь на других планетах, некоторые исследователи предлагают пойти по другому пути, а именно – самим создать пригодную для обитания планету. Данный подход получил название «терраформирование» и он предполагает целенаправленное изменение климата на других планетах с целью создания на них приемлемых для земной жизни условий. Пока это понятие чаще используется в научной фантастике, чем в академической науке, но ведь и космические ракеты Циолковского каких-то 100 лет назад тоже никто не воспринимал всерьез.
Жизнь на других планетах: колонизация
В качестве потенциальных объектов для терраформирования и расселения земной жизни на другие планеты рассматриваются несколько небесных тел. Наиболее подходящими из них являются:
Марс
Луна
Венера
Титан (спутник Сатурна)
спутники других планет-гигантов
Когда речь заходит о терраформировании и переселении жизни на другие планеты, ближайшие соседи Земли упоминаются чаще всего. В качестве объекта для будущей колонизации традиционно рассматривается Марс, терраформирование которого уже давно обсуждается не только в фантастической литературе, но и в серьезных научных кругах. Существует несколько подходов, которые можно использовать для создания на Марсе условий, приближенных к земным. Большая часть из них базируется на том, чтобы попытаться создать на Марсе условия парникового эффекта, способные повысить среднюю температуру на этой планете и растопить ледяные шапки.
Некоторые футурологи предлагают использовать для повышения температуры на Марсе огромные космические зеркала, при помощи которых можно было бы перенаправить свет от Солнца и сконцентрировать его в районе ледяных шапок. В сочетании с искусственными средствами генерации парниковых газов (например, сеть промышленных заводов по выбросу CO2), это позволило бы в течение нескольких сотен лет поднять среднегодовую температуру на Марсе до такой, при которой вода на экваторе планеты находилась бы в жидком состоянии. Некоторые предлагают даже организовать бомбардировку Марса ледяными астероидами, которые бы подняли в атмосферу планеты достаточное количество пыли и позволили насытить сам Марс дополнительной водой.
Атмосфера Марса и Венеры: пригодность для жизни
Главной проблемой при терраформировании Марса является не столько отсутствие там атмосферы, сколько отсутствие магнитного поля. Оно является главным защитником нашей планеты от солнечного ветра и смертельных космических лучей, и без магнитного поля любые попытки заселить поверхность Марса обречены на провал. Даже если ученые и придумают способ расплавить ледяные шапки Марса или создать там парниковый эффект, эту новосозданную атмосферу тут же сдует в космос, сделав планету снова безжизненной.
Летающие города на Венере.naked-science.ru
По этой же причине слабо пригодной для терраформирования является Венера, которая когда-то считалась близнецом Земли. Она действительно очень схожа с нашей планетой по размерам и даже находится на переднем крае обитаемой зоны. Но из-за невообразимо мощного парникового эффекта средняя температура на поверхности Венеры составляет 467 °C, что выше температуры плавления некоторых металлов. Поэтому чтобы земная жизнь на Венере смогла выжить, её надо не нагреть, как Марс, а охладить. Для этого между Солнцем и планетой можно было бы установить не зеркала, а специальные экраны, препятствующие попаданию на Венеру солнечного света. Такие «зонтики» со временем смогли бы значительно снизить температуру этой планеты, после чего её поверхность нужно было бы начать бомбардировать ледяными астероидами для доставки туда нужного количества воды.
Из всех планет солнечной системы есть одна, на которой атмосфера почти такая же, как на Земле. Это крупнейший спутник Сатурна – Титан, обладающий собственной азотной атмосферой и поверхностью, по которой текут метановые реки. Ученые считают, что атмосфера Титана почти такая же, какая была у Земли на ранних этапах её формирования, при этом на нем также есть не только углеводороды, но и кислород в незначительном количестве. Плотная атмосфера Титана в значительной степени блокирует проникновение космической радиации и считается, что уже сейчас человек смог бы там находиться, надев на себя легкий термоизоляционный скафандр.
Колонизация космоса.
Но чтобы колонизировать Титан или другие спутники планет-гигантов, также потребуется проделать работу по повышению их средней температуры. Наиболее подходящими для этого вновь могут стать орбитальные зеркала, которые нужно разместить в разных частях солнечной системы и наводить на необходимые планеты. Конечно, пока сооружение таких зеркал все ещё остаётся фантастикой, но не исключено, что уже через пару сотен лет человечество переключит своё внимание с бомб и танков на мирное освоение ближнего и дальнего космоса.