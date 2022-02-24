Странные серые колобки из НЛО

Согласно рассказам очевидцев, встречавшихся со странными существами из НЛО, большинство из них выглядят как гуманоиды (человекообразные).

Изредка встречаются инопланетяне, похожие на насекомых или рептилий. Но наверное один из самых редких случаев это пришельцы, совершенно не похожие на какое-либо живое существо.

Именно такие в высшей степени жуткие и странные существа напали на двух жителей Швеции. Независимо от того, с чем столкнулись Ханс Густафссон и Стиг Ридберг, они ужасно рады, что они не поймали их!

В 1958 году, как раз перед Рождеством, мужчины ехали на машине из Хоганаса в Хайсинборг, что на юге Швеции. Из-за густого тумана им пришлось снизить скорость до 40 километров в час. Было почти три часа дня, когда они выехали к расчищенному участку леса по обеим сторонам дороги.

Увидев свет, приятели решили выйти из машины и посмотреть, что это. Увиденного хватило бы на месяц в качестве материала для самых кошмарных рассказов.

Из тумана внезапно вырос какой-то странный силуэт круглой формы, который имел примерно семь метров в диаметре и около метра в высоту. Он стоял на опорах примерно по два метра каждая и, самое странное, — казалось, был сделан из света.

Потом перед испуганными глазами Густафссона и Ридберга четыре маленьких существа начали прыгать вокруг своего блюдца в каком-то жутком танце. Они были похожи на живые колобки — без рук и без ног, сделанные из какой-то темной туманной массы.

Буквально загипнотизированные происходящим, приятели наблюдали, как причудливо двигались эти «мешки с киселем». Потом без всякого предупреждения три таких «мешка» набросились на молодых людей и завязалась кошмарная битва.

Какая-то огромная сила начала тянуть друзей к сверкающей тарелке, и они старались не думать о том, что их ожидает, если «мешкам» удастся затолкнуть их внутрь своего летательного аппарата. Наконец Ридберг сумел освободиться и, подскочив к машине, всем туловищем навалился на руль в надежде, что кто-нибудь услышит длинный сигнал и придет на помощь.

Это подействовало мгновенно. Густафссон, который отчаянно ухватился руками за столб и под действием силы притяжения висел в воздухе в горизонтальном положении, неожиданно рухнул на землю. «Колобки» метнулись к своему аппарату и заскочили в него. С пронзительным свистом блюдце начало взлетать.

Прошло три дня, прежде чем Ридберг и Густафссон осмелились рассказать о случившемся. Ответив на массу вопросов и пройдя кучу тестов, они показали офицерам полиции тот участок леса, на котором все еще оставались следы таинственного аппарата.

Психологи утверждали, что мужчины рассказывали то, в чем сами были уверены, и их утверждения основываются на реальных фактах. Тест, проведенный с помощью гипноза, подтвердил, что друзья находились под воздействием сильного магнитного поля.

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