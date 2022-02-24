Теория полой Луны. Вариант корабля пришельцев

Луна-единственный естественный спутник Земли, возраст которого оценивается в 4,53 миллиарда лет. Луна намного старше, чем предполагалось ранее, может быть, даже старше Земли или Солнца. Возраст пород на Луне оценивается в 5,3 миллиарда лет. Это самый большой естественный спутник в Солнечной системе относительно размера ее планеты и пятый по величине спутник в Солнечной системе в целом.
Однако на протяжении многих лет научно отмечалось, что Луна Земли обладает некоторыми странными и загадочными характеристиками. И то, что предполагает теория Луны заслуживает внимания.
Считается, что Луна возникла в результате столкновения между молодой Землей и телом размером с Марс. После детального анализа был сделан вывод, что Луна, находится на неправильной орбите для своих учитывая ее текущую предполагаемую плотность и размер. Астрономические данные указывают на то, что внутренние области Луны менее плотные, чем внешние, что приводит к неизбежным предположениям о том, что она может быть полой.
Эти предположения возникли из-за того, что когда метеориты падают на Луну, она звенит, как колокол. Если быть точным, то 20 ноября 1969 года экипаж «Аполлона» выпустил лунный модуль после возвращения на орбиту, после посадки модуля на Луну сейсмическое оборудование модуля регистрировало непрерывную вибрацию, похожую на колокол, в течение часа.
Теория о том что Луна это космический корабль была предложена членами Академии наук СССР Михаилом Васиным и Александром Щербаковым еще в июле 1970 года. Интересно, что псевдонаучная теория утверждала, что луна Земли на самом деле может быть инопланетным космическим кораблем.
Тезис, сделанный Васиным и Щербаковым, предполагает, что Луна-это выдолбленный планетоид, созданный внеземными существами, обладавшими технологиями, намного превосходящими любые существующие на Земле.
Поверхность Луны.
Многие считают, что огромные машины, могли использоваться для расплавления горных пород и образования больших полостей внутри Луны. Таким образом, Луна состояла бы из внутренней оболочки, похожей на корпус и внешней оболочки, сделанной из каменистого шлака.
Согласно теории Луны, как только космический корабль был создан с использованием передовой технологии, неизвестной людям, он был помещен на орбиту Земли.
Сторонники этой теории указывают на участившиеся сообщения и фотографии НЛО, сделанные НАСА во время их миссий на Луну. Есть десятки тысяч кратеров различных размеров, покрывающих поверхность Луны. Однако самое интересное, что все кратеры имеют одинаковую глубину. Эта необычная характеристика заставляет ученых предположить, что под поверхностью может быть какой-то металлический барьер, защищающий ее от повреждений.
Было обнаружено, что астероиды и метеориты не только создают неглубокие кратеры на поверхности Луны, но и создают выпуклое дно кратера вместо вогнутого, как ожидалось, поддерживая идею жесткой оболочки.
Химический состав пыли, на которой лежат камни, поразительно отличается от самих камней. Разница в химическом составе пыли и камней позволяет предположить, что лунная поверхность могла быть перенесена откуда-то и помещена на Луну.
Каждый год регистрируются многочисленные лунные землетрясения, которые нельзя отнести к метеоритным ударам. Некоторые из землетрясений, похоже, следуют определенному графику, что весьма тревожно.
Луна.
Кора Луны тверже, чем ожидало НАСА. В те далекие годы, когда НАСА было зафиксировано бурение на несколько дюймов в поверхность Луны, казалось, что во время бурения появлялась металлическая стружка.
Нет никаких сомнений в том, что Луна Земли является единственным естественным спутником в Солнечной системе, который имеет стационарную, почти идеальную круговую орбиту.
Но как может быть возможно, чтобы естественный спутник был идеально выровнен только на нужном расстоянии, в сочетании с правильным диаметром, чтобы полностью покрыть солнце во время затмения?Считается, что некоторые астрономы были обескуражены проведением исследований явления, которое происходило на Луне в течение последних лет.
Преходящие лунные явления часто наблюдаются на поверхности Луны — это кратковременные световые, цветовые или иные изменения внешнего вида лунной поверхности.
Луна также состоит из уникального и редкого сочетания металлов. Считается, что эти металлы включают в себя следы металлов, которые не встречаются в природе, таких как латунь.
Количеству титана, присутствующего на Луне, в десять раз больше чем на Земле, что невероятно.
Загадочные свойства Луны еще не раскрыты как и тайны сокрытые в космосе и все эти тайны вряд ли будут раскрыты до конца нашей жизни,что не может не печалить..
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