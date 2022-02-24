Теория полой Луны. Вариант корабля пришельцев

Луна-единственный естественный спутник Земли, возраст которого оценивается в 4,53 миллиарда лет. Луна намного старше, чем предполагалось ранее, может быть, даже старше Земли или Солнца. Возраст пород на Луне оценивается в 5,3 миллиарда лет. Это самый большой естественный спутник в Солнечной системе относительно размера ее планеты и пятый по величине спутник в Солнечной системе в целом.

Однако на протяжении многих лет научно отмечалось, что Луна Земли обладает некоторыми странными и загадочными характеристиками. И то, что предполагает теория Луны заслуживает внимания.

Считается, что Луна возникла в результате столкновения между молодой Землей и телом размером с Марс. После детального анализа был сделан вывод, что Луна, находится на неправильной орбите для своих учитывая ее текущую предполагаемую плотность и размер. Астрономические данные указывают на то, что внутренние области Луны менее плотные, чем внешние, что приводит к неизбежным предположениям о том, что она может быть полой.