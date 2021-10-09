Система Кармы, это – совокупность причинно-следственных действий Живых Разумных сознающих во Вселенной. Совокупность причинно-следственных действий, это – запись в информационном поле области Вселенной о всех действиях Живого разумного существа, пребывающего в воплощении в этой области пространства Вселенной,и работы инструментов системы Кармы по принципу зеркальности, исходя из этих записей.

Исходя из всего комплекса действий Живого Разумного сознающего с момента начала его существования, система Кармы определяет место и условия следующего воплощения. Таких воплощений может быть – бесконечное количество, в том числе и на Земле.

Для сосуществования и взаимодействия всех Живых разумных существ, Первым Разумом и всеми, входящими в состав Единого Целого, Живыми Разумными сознающими – были даны законы и правила такого сосуществования и взаимодействия.

Для каждой области пространства Вселенной, где Живое разумное существо проходит свое воплощение, будут действовать 26 законов Единого Целого и правила жизни в этом месте, которые по сути своей, являются – подзаконными актами основных законов Единого Целого.

С момента создания системы Кармы, которое произошло 555257 лет назад в Земном исчислении — все действия всех Живых разумных существ разделяются на негативные и позитивные. Негативными, являются действия, нарушающие законы и правила; позитивными, являются действия – не нарушающие законы и правила.

На Земле, действуют 26 законов Единства всех наполнений Вселенной, и — даны 39 правил пребывания Живых разумных существ. Большая часть этих правил, многим знакома и в некоторых религиях, нарушения этих правил, называются – грехом.

Напишу эти правила в форме негативных действий, которые не допускаются на Земле и за которые производится запись в персональную карму. Исходя из этой записи, в этом и последующих воплощениях, система Кармы вернет человеку последствия негативных действий — по принципу зеркальности.

Расположу негативные действия по тяжести последствий – сначала тяжкие и вниз по убывающей.

1 — Нет веры в Бога (Единство всех наполнений Вселенной)

2 — Убийство

3 — Убийство млекопитающих

4 — Убийство не родившегося плода (аборт)

5 — Доведение до самоубийства

6 – Самоубийство

7 — Жестокость к людям и животным

8 — Проклинания ближних и врагов

9 — Изнасилование

10 — Занятия магией и колдовством

11 — Уничтожение природы планеты Земля

12 — Прямое и опосредованное участие в войне

13 — Присвоение энергий Бога (природные виды энергии)

14 — Загрязнение атмосферы Земли

15 — Загрязнение воды и Земли

16 — Присвоение результатов труда другого человека

17 — Повреждения физического тела (своего и других людей)

18 – Ростовщичество

19 — Непочитание родителей

20 — Обман и лжесвидетельство

21 – Ложь

22 – Злопамятство

23 – Лицемерие

24 — Воровство, грабеж, уничтожение имущества

25 — Занятие проституцией

26 — Занятие сводничеством

27 — Блуд и содомские грехи

28 — Прелюбодеяние

29 — Наркомания, алкоголизм

30 – Зависть

31 — Гнев и раздражение

32 — Ревность

33 — Гордость

34 — Пристрастие к еде и вещам

35 — Злословие, сплетни

36 — Скупость

37 — Невозвращение долгов

38 – Лень

39 – Скука

Каждое из 39 правил пребывания на Земле имеет детали. Работая методом биолокации, можно узнать эти детали — задавая вопросы Подсознанию.

Как я уже писал в предыдущей посте, все повреждения организма человека, все негативные состояния и события в его воплощении – имеют Главные причины. Такими Главными причинами всегда являются – последствия нарушений законов Единства всех наполнений Вселенной и последствия нарушений правил пребывания в воплощениях.

Большинством людей, информация, которую я напишу дальше, скорее всего — будет воспринята, как сказка. Но тем не менее – продолжу.

Произнося слова — мы оказываем воздействия на слышащего эти слова. Человек, не имеющий определенных нарушений законов и правил, словом – может лечить. Такой человек может специальным набором слов — избавить от любого недуга, и в молодости мне посчастливилось встретить такого человека. Примерно с 28 до 30 лет я мучился от холодовой аллергии. Любой контакт открытых участков кожи с холодным воздухом, холодными предметами или холодной водой — вызывал отек. Пальцы рук распухали вдвое, нос становился похож на картошку, губы – как у современных «мукл», уши, щеки, шея – все опухало, чесалось и отек спадал в тепле несколько часов. Ничего не помогало, никакие препараты. Ходил по всяким профессорам и кандидатам – безрезультатно. Рекомендации были одинаковыми – в момент обострений пей супрастин и сиди в тепле. Зима для меня была – опасна для жизни. В самом начале этой аллергии чуть не утонул – летом купался в прохладном водоеме и повезло, что успел выйти из воды прежде, чем потерял сознание. И вот однажды мне посоветовали обратиться за помощью к бабушке сказав, что она лечит всё. На работу с любыми повреждениями у нее была одна небольшая молитва. Прочитав молитву, она сказала мне, что через пять дней все пройдет – и через пять дней аллергия пропала. Несколько моих знакомых посещали ее с совершенно разными недугами и положительный результат был у всех. К сожалению, таких людей мало и этой бабушки уже нет, светлая ей память.

Такая способность бабушки, далеко не полностью зависела от текста, читаемой ее молитвы. Текст молитвы был лишь «спусковым крючком» для реализации ее намерения мне помочь. Она всегда использовала одну и ту же молитву при работе с любыми заболеваниями, что говорит о имеющихся у нее — возможностях. Каждый человек имеет такие возможности и с помощью метода биолокации можно постепенно открывать их.

Метод биолокации – это работа с Подсознанием. Подсознание, это связь — любого Живого Разумного существа и Единства всех наполнений Вселенной.

Такая связь есть у каждого человека, но у многих людей – эта связь имеет повреждения. Главными причинами такого повреждения – тоже будут последствия нарушений законов и правил.

С методом биолокации я познакомился пять лет назад. Занимаюсь всяческими ремонтами и как-то проводил небольшую работу по ремонту у одинокой бабушки. На тот момент у меня здорово болела поясница. Болела часто и подолгу, утром было трудно вставать с кровати, в течении дня вроде расхаживался – но наклоны и приседания давались тяжело. Бабушка заметила, что у меня есть такая проблема и предложила помочь. Она сказала, что от меня требуется только разрешение и согласие на эту помощь и она все сделает без моего участия. Как я уже писал выше, у меня был опыт такого рода помощи раньше – и я согласился. В конце рабочего дня она сказала, что причиной боли в пояснице был песок в почках и она его уже убрала. Сказала, чтобы я не удивлялся, если в ближайшее время будет неприятным мочеиспускание, а может — и не будет. Следующий день у меня был выходным. Я рассказал историю с бабушкой своему другу. Друг работает доктором в частной клинике, в отличии от многих своих коллег – верит в чудеса. Он предложил приехать в клинику и сделать УЗИ почек. Он знал о моей проблеме с поясницей, предполагал, что это связано с почками, давно предлагал обследоваться – я все тянул, но в этот раз согласился. УЗИ показала – почки в норме. Конечно, если бы я сделал УЗИ до работы со мной бабушки и после – это было бы неоспоримым доказательством удачной работы со мной, но со следующего дня у меня перестала болеть поясница, от слова – совсем. Уже после работы у бабушки, случались тяжелые работы по физической нагрузке, после которых болело всё – кроме поясницы.

После тех выходных, я продолжил работу у бабушки и первым делом спросил: — КАК!? Бабушка показала маятник и объяснила суть работы методом биолокации. Уже по окончании ремонтных работ, я часто приезжал к ней, и она делилась со мной своим опытом. Но самое интересное и важное началось тогда, когда я начал самостоятельный поиск ответов на свои вопросы.

Позже, в моей практике тоже был случай, когда уже я помог своей подруге. У нее были крупные камни в почках и удалось значительно уменьшить размер этих камней, в одной почке – больше, чем на 3/4, а другой на 1/3. В случае с подругой – у нее было сделано УЗИ до моей работы с ней и после. Врач, делавшая ей УЗИ была в удивлении и долго допытывалась – что принимала моя подруга и как вообще возможно было добиться такого результата без операции, без ультразвука и за такой короткий промежуток времени.

Полностью удалить камни в почках у подруги не получилось. Кроме того, примерно через полтора года у меня снова стало потягивать в пояснице. Позже, я выяснил причину таких результатов. Этой причиной были: последствия моих негативных действий и мои кармические долги.

И так, что из себя представляет система Кармы на Земле?

Условно, можно разделить систему Кармы на три составляющие.

Параметры этих составляющих я не смогу показать: по причине закрытости этой информации по условиям пребывания в воплощениях на Земле и по причине отключенных знаний и пониманий у человека, о элементах и принципах работы — этих составляющих.

1 – Сбор и обработка данных.

На Земле, Единым Целым, задано качество пространства, в эзотерических кругах именуемое -хрониками акаши.

Эти хроники называются иначе. Название состоит из 10 букв.

Хроники СЩПАППАМММ

Буквы в этом слове – это аббревиатура 10 слов.

С – Система

Щ – Щаян — обозначает синтез значений таких слов, как: информация, запись, хранение, архивирование, складирование, накопление, распределение, обеспечение доступа, обработка, анализ, систематизация

П – Пкка – обозначает синтез всей персональной информации о каждом Живом разумном существе на планете Земля с начала его воплощений на Земле. То есть – это та базовая информация о каждом, которая была на момент начала воплощений на Земле.

А – Адлг – обозначает синтез всей персональной информации о всех действиях каждого Живого разумного существа на Земле до начала его воплощений на Земле.

П – Пск — обозначает синтез всей персональной информации о негативной карме каждого разумного существа на Земле – до начала воплощений на Земле.

П – Пеккп — обозначает синтез всей персональной информации о позитивной карме каждого разумного существа на Земле – до начала воплощений на Земле.

А – Абгдл — обозначает синтез всей персональной информации о каждом Живом разумном существе на планете Земля за время всех воплощений на Земле, кроме текущего.

М — Мпн — обозначает синтез всей персональной информации о всех действиях каждого Живого разумного существа на Земле за время всех воплощений на Земле, кроме текущего.

М – Мсмлк — обозначает синтез всей персональной информации о негативной и позитивной карме каждого разумного существа на Земле в течении текущего воплощения на Земле

М – Мсмлкак — обозначает синтез всей персональной информации о всех действиях каждого Живого разумного существа на Земле за время текущего воплощения на Земле.

Связь человека с хрониками СЩПАППАМММ осуществляется через физиологическую систему речи, индикация этой связи — есть движение маятника в ответ на поставленные вопросы.

Сбор такой информации на Земле осуществляют 6 мерностей. Они работают в пространстве Земли, собирая данные для хроники СЩПАППАМММ. Мерность — это совокупность характеристик области пространства. Названия этих мерностей – это тоже аббревиатура слов, которые расшифровать я не могу в силу закрытого для меня доступа к этим моим знаниям и пониманиям.

1 – акаша. Акаша – это мерность, собирающая информацию о всех, произнесенных человеком словах. Все мерности работают в пространстве Земли постоянно, и в течении указанного времени отправляют информацию в хроники СЩПАППАМММ. Акаша работает в течении 24 минут каждых 2 часов.

2 – ааеедк. Ааеедк — это мерность, собирающая информацию о всех мыслях, которые человек думает. Она работает в течении 38 минут каждых 2 часов сразу после акаши.

3 – акиго. Акиго — это мерность, собирающая информацию о всех эмоциях, проявленных человеком. Работает в течении 40 минут каждых 2 часов.

4 – рсигха. Рсигха — это мерность, собирающая информацию о всех негативных действиях человека. Работает в течении 24 минут каждых 2 часов.

5 – ввквак. Ввквак — это мерность, собирающая информацию о всех позитивных действиях человека. Работает в течении 24 минут каждых 2 часов.

6 – кекаек. Кекаек — это мерность, собирающая информацию о всех идеях, намерениях, желаниях, концепциях, мировоззрениях, установках, отношениях, самопрограммированиях, тактильных ощущениях, влечениях человека. Работает в течении 26 минут каждых 2 часов.

Во время работы всех мерностей, кроме акаша – можно работать методом биолокации. Информация, получаемая во время работы мерности акаша – будет неправильной. Работа без помех в период работы акаша — возможна только для тех операторов, кто отработал кармические долги или не имеет некоторых видов таких долгов. Что такое кармически долги – скажу чуть позже.

Кстати, так как буквы в названиях этих мерностей есть аббревиатура слов, то названия мерностей – не склоняются.

2 – Инструменты воздействий на составляющие организма человека и на окружающее человека – пространство.

На Земле работают 120 видов инструментов системы Кармы. Используя информацию, содержащуюся в хрониках СЩПАППАМММ о каждом Живом разумном существе на Земле, они создают все повреждения организма, все негативные состояния и события в жизни, действуя так только исходя из персонального комплекса кармы человека.

Мне известны не все виды инструментов. Более подробно о каждом нужно рассказывать отдельно и это будет слишком много букв).

Напишу только названия этих инструментов, используемые в работе методом биолокации.

Солнце, планеты Солнечной системы, Луна, области пространства Солнечной системы, области пространства Луны, области пространства Земли, энергетические зоны, излучающие энергию области пространства, эгрегоры, солитоны, ауральные сущности, земные Духи, чужие Души, порчи, программы работы физического тела, тонкоматериальных структур, предметы, объекты, эфирные, астральные, ментальные сущности, структуры системы: программные, программно-энергетические, излучающие, программно-излучающие, волновые, вибрационные, информационные, программно-информационные, черно-магические, черно-магические поглощающие, многомерные управляющие энергетические структуры, программы кармических узлов; слова, мысли, эмоции, информация – свои и других Живых существ, родовые проклятья, негативные воздействия флоры и фауны, патогенная микрофлора и микрофауна (грибки, вирусы, бактерии), энерго-волновые участки земли, вибрационные потоки воздуха, негативные воздействия людей, геопатогенные зоны Земли и другие.

3 – самостоятельная работа человека со своим комплексом кармы

Единством всех наполнений Вселенной, закреплено законом право и возможность работы с персональным комплексом кармы каждого Живого разумного сознающего.

Такая работа методом биолокации — состоит из нескольких действий. Напишу кратко суть этих действий, ибо каждое из них имеет свои нюансы.

Через постановку серии вопросов к Подсознанию, можно провести диагностику организма и найти поврежденные участки. После чего, можно определить — последствия каких негативных действий являются главной причиной какого-либо повреждения, негативного состояния или события в жизни человека. Далее, человеку необходимо осознать эту причинно-следственную связь и вслух обратиться с просьбой к Богу (Единству всех наполнений Вселенной) о прощении за эти негативные действия. Через некоторое время, обычно не более чем через 30 минут, можно узнать ответ на такую просьбу.

Если ответ на просьбу – да, прощение, то можно изменить работу системы Кармы и ее инструментов с организмом человека и через некоторое время произойдет восстановление поврежденного участка организма.

Вся работа методом биолокации, происходит только в форме – речи. Используя речь, через постановку серии вопросов Подсознанию – проводится диагностика организма, поиск поврежденных элементов, поиск главных причин повреждения, обращение с просьбой, получения ответа и работа с инструментами систем в форме речевых установок. По сути, посредством речи — происходит перепрограммирование работы системы Кармы и ее инструментов. Маятник, используемый в работе методом биолокации, является лишь индикатором ответов на вопросы и индикатором работы речевых установок. Как правило, используется от двух до шести вариантов ответов в форме разнонаправленного колебательного движения маятника. Более подробно об этом – в другой раз.

Всех благ)

Источник — Universe-tss .