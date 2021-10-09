Бывало ли так, что вы терпели дискомфорт, потому что были уверены, что вам откажут, или потому, что не понимали, почему именно вам некомфортно? Например, стеснялись попросить в гостинице поменять номер, окна которого выходят на шумную улицу, на более тихий? Возможно, у вас синдром выученной беспомощности. Что это такое и как от него избавиться?

Синдром выученной беспомощности свойственен человеку, который не предпринимает попыток улучшить своё состояние, даже имея такую возможность.

Почему? Да потому что он не способен определить собственные потребности, лишён базового понимания того, как работает его психика, не умеет различать личные желания и навязанное поведение — вплоть до того, что не знает, что хочет съесть на обед, и спрашивает совета у мамы.

Такие люди бывают апатичны, а чаще тревожны и мнительны, им присущ синдром отличника или синдром самозванца, они всегда собой недовольны, не способны самостоятельно принимать решения, не обладают эмоциональной гибкостью и с трудом адаптируются к изменчивым обстоятельствам. Им сложно влиться в коллектив, выстроить отношения с противоположным полом, сепарироваться от родителей и быть счастливыми. Они не верят в возможность перемен и в собственные силы.

Откуда берётся выученная беспомощность

Выученная беспомощность, как правило, возникает на фоне неправильного воспитания, эмоционального подавления и сложных жизненных ситуаций, когда любые попытки что-то изменить приводят к неудачам. Тогда постепенно вместо стремления бороться, достигать целей и решать проблемы у человека появляется пассивное безразличие к собственной судьбе, часто заглушающее даже инстинкт самосохранения. И это становится общим стилем поведения, не зависящим от конкретной ситуации.

Неправильные установки формируются, если от родителей или других значимых взрослых — воспитателей, учителей, старших братьев — постоянно идёт посыл: ты не сможешь, не справишься, тебе это не под силу.

«Дай мне — у тебя всё равно не получится».

«Ну куда тебе с ними тягаться, сиди и не высовывайся».

«Да разве ты сможешь чего-то достичь, весь в отца, неумеха».

Эмоциональное подавление не обязательно основывается на желании навредить. Чаще, наоборот, это следствие гиперопеки — стремления родителей обезопасить ребёнка, посадить его в «вату» и сдувать пылинки.

Чем забота отличается от гиперопеки

Забота — это помощь по требованию или продиктованная обстоятельствами. Заботясь о других, мы решаем те проблемы, решить которые самостоятельно люди не в силах. И делаем мы это, чтобы улучшить жизнь других. Младенец плачет, когда хочет есть, и кормление по требованию — проявление материнской заботы и стремление обеспечить комфорт. Но здоровым и адекватным это стремление будет лишь тогда, когда у другого есть в этом реальная потребность.

Гиперопека же — это навязанная забота, которая ставит ограничения и лишает человека самостоятельности. Она часто преподносится как любовь, но на самом деле это эгоистичная потребность контролировать, культивировать собственную нужность и значимость. Для опекаемого это чревато развитием неврозов и фобий, но уж точно не здоровым личностным развитием и самостоятельностью.

Все адекватные родители желают детям добра, при этом важно соблюдать баланс между помощью и навязыванием. Решая всё за других, мы отбираем у них главное — волю к жизни. Даже малышам для развития необходимо испытывать весь спектр эмоций, включая негативные.

Со страхом и гневом нужно уметь справляться, и научиться этому можно лишь на собственном опыте — так же, как и завязывать шнурки, делать яичницу, зарабатывать и правильно тратить деньги. Родители должны стремиться не уберечь детей от собственного опыта, а научить их пользоваться полученными знаниями и навыками в безопасной среде — там, где мама и папа могут объяснить, поддержать и успокоить, но не сделать всё за ребёнка.

Важно научить детей жить собственной жизнью, а не проживать её за них.

Очень часто пожилые родители боятся сдать позиции и манипуляциями заставляют уже выросших детей подчиняться своей воле. С запросом на сепарацию к психологам нередко обращаются люди в возрасте за 40, потому что жить по чужой указке, сломив собственную волю, деструктивно, истинная же забота должна приносить пользу, а не вред.

Как изменить ситуацию во взрослом возрасте

Проанализируйте свои слабые и сильные стороны. Выделите те сферы, над которыми требуется поработать. Возможно, то, что вы плохо знаете математику, компенсируется вашим талантом художника. И беспокоиться вообще-то не о чем.

Концентрируйтесь не на неудачах, а на способах решения и приобретённом опыте. Это более конструктивно. Если вам нужно освоить какой-то навык, распишите дорожную карту на пути к достижению цели и придумайте достойную мотивацию вместо того, чтобы зацикливаться на двойке, полученной за географию в 10 классе.

Научитесь распознавать разницу между убеждениями (когнитивными искажениями) и реальными фактами. Возможно, вы вовсе не столь безнадёжны, как привыкли считать.

Заведите дневник эмоций. Осознавать себя и понимать, как работают тело и психика — всегда хорошая идея. Попробуйте идентифицировать собственные желания и потребности и отделить их от навязанных вам кем-то извне.

Фантазируйте, ни в чём себя не ограничивая. Вы можете всё, к чему захотите приложить усилия. Не позволяйте прошлому подрезать вам крылья.

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