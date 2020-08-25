Сила Псалма 16: как помогает и когда читать эту молитву?

Древние тексты дошли до нас и мы с благодарностью и трепетом можем через них обратиться за помощью напрямую к Всевышнему. Псалтырь — книга псалмов, должна быть у каждого. Настольная книга которую можно и нужно читать перед сном, чтобы наша жизнь была наполнена верой, любовью и покровительством высших сил.
В этой публикации пойдет речь о 16 Псалме.
И как писал Афанасий Великий, этот Псалом прямое прошение о защите и помощи Божьей.
Ефрем Сирин про это Псалом писал, что читать его нужно тогда, когда хочешь чтобы твои молитв были услышаны.
Иоанн Кронштадтский оставил нам другие наставления по поводу этого Псалма. Он рекомендовал читать его при не справедливом обвинении и гонении каждый день по три раза, до тех пор пока не восстановится справедливость.
Как видите у каждого свое видение и у вас после прочтения, также может появится чувство и вы раскроете для себя секрет, в чем же сила этого Псалма?
Сент-Олбанская Псалтирь, XII век
Несмотря на три разных рекомендации они имеют один общий смысл и суть. 16 Псалом читают на защиту и помощь Господа.
Ознакомившись с Псалмом внимательно, вы в каждом стихе и строчке увидите важные вещи, которые раскроют смысл молитвы:
- Написан Псалом во времена гонения Давида. И в первом стихе с чистым и искренним сердцем он молит Господа о защите и помощи от гонителей. Видно, что он не держит зла на своих врагов. Его сердце чисто.
- 2 стих и в нем мы явно видим, что он отдает свою судьбу на волю Господа и уповает на его милость и помощь
- в 5 и 6 стихах он просит силы для своего слабого духа, ведь человек несовершенен и может легко поддаться соблазнам и искушениям.
Подводя итог, можно сказать, что 16 Псалом сильная молитва. В ней ярко выражена надежда на помощь и твердая уверенность, что Господь услышит и поможет.