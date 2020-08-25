Сила Псалма 16: как помогает и когда читать эту молитву?

Древние тексты дошли до нас и мы с благодарностью и трепетом можем через них обратиться за помощью напрямую к Всевышнему. Псалтырь — книга псалмов, должна быть у каждого. Настольная книга которую можно и нужно читать перед сном, чтобы наша жизнь была наполнена верой, любовью и покровительством высших сил.

В этой публикации пойдет речь о 16 Псалме.

И как писал Афанасий Великий, этот Псалом прямое прошение о защите и помощи Божьей.