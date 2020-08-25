Щедрый Хоттей исполнит загаданное желание уже через 3 дня

Загаданное желание добрый и щедрый Хоттей исполнит через 3 дня!

Это действительно работает. Загадайте желание про себя, жми «Нравится» + «Поделиться» и оставьте комментарий, чтобы желание сбылось.

Это очень редкое исполнение всеми нами любимого и доброго Хоттея.

Каждый человек мечтает о счастье, кто -то о большой и светлой любви, кто -то просто наполнить свой дом счастьем и удачей, благополучием.

И когда речь заходит о счастье, каждый возносится в своем стремлении, к какому-то далекому и порой не досягаемому идеалу. По тому как жизнь такая сложная, а счастье — это ведь так просто, то и начинать нужно с простого.

Нужно загадать то, чего Вы больше всего хотите, при этом смотрите на картинку. Она обладает невероятной силой. Ведь все мы знаем, что этот образ приносит богатство и у многих в доме можно найти его статуэтку, а может и несколько.

Итак:

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Я проверила это на себе. И моему счастью нет предела! Мое желание осуществилось! Я и друзьям своим рассказала-действует, теперь на 100% могу рекомендовать и Вам!

Как говорит учительница Снежаны Тихоновой, королева Фэн-Шуй Лиллиан Ту: «Если вас с утра встречает Хоттей, у вас будет очень много поводов для смеха». Лучше и не скажешь! Пригласите этого волшебного Хоттея прямо сейчас к себе на стену. Пусть он будет вашим постоянным гостем.

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