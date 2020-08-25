200 тысяч лет назад люди создавали кровати для комфортного сна

Исследование было проведено учёными из Южной Африки, Франции, Бельгии и Аргентины.

Каменный век оказался не таким уж и каменным? Как выяснили учёные, уже 200 тысяч лет назад люди предпочитали спать в удобных кроватях. О самом древнем свидетельстве использования травы в качестве матраса археологи рассказали в одном из самых престижных научных журналов планеты ‒ Science.

Речь о находке, сделанной в Пограничной пещере, известном археологическом памятнике, расположенном в скале между Королевством Эсватини (бывший Свазиленд) и Квазулу-Натал, провинцией ЮАР. Именно здесь учёные нашли доказательства того, что люди использовали травяную подстилку для создания удобных зон для сна и работы минимум 200 тысяч лет назад.

Эти «кровати», покрытые пучками травы подсемейства просовых, располагались в дальней от входа части пещеры. Траву набрасывали на слой пепла, который, судя по всему, предохранял древних жителей пещеры от ползающих насекомых.

Конечно, сегодня от прежних «матрасов» почти ничего не осталось. Однако антропологи смогли идентифицировать в окаменелых остатках стебли древних растений. Для этого они использовали новейшие методы микроскопии и различные методики определения химических характеристик изучаемых образцов.

«Мы предполагаем, что укладка травяной подстилки на золу была преднамеренной стратегией не только для создания чистой, изолированной основы для спального места, но и для отпугивания ползающих насекомых», – рассказала профессор Лин Уодли (Lyn Wadley), главный исследователь и ведущий автор статьи в Science.

Как полагают учёные, пепел мог быть принесён из очага, а мог быть результатом сжигания предыдущего слоя сухой травы. Её древние жители пещеры могли поджигать для очистки пещеры и уничтожения вредителей.

Как объясняют исследователи, некоторые культуры использовали золу как средство защиты от насекомых, так как последним сложно перемещаться по мелкому порошку. Также пепел мешает им дышать и кусать человека. В итоге они умирают от обезвоживания.

На одной из самых старых «постелей» Пограничной пещеры были обнаружены останки тархонантуса, или камфорного куста. Они находились в самой верхней части подстилки. Это растение до сих пор используется для отпугивания насекомых жителями сельских районов Восточной Африки.

Фото из открытых источников

На фотографии выше виден слой травы (grass) и пепла (ash). Кадр из видео Университета Витватерсранда.

Учёные выяснили, что люди работали и спали на траве, потому что в остатках травы были обнаружены обломки каменных орудий, которые в своё время смешались с травяной подстилкой. Кроме того, в подстилках археологи нашли множество крошечных округлых крупинок красной и оранжевой охры. Вероятнее всего, они попали сюда с человеческой кожи или с каких-то окрашенных человеком предметов, отмечает Уодли.

На современных стоянках охотников-собирателей центром сбора людей являются костры. Люди регулярно спят рядом с ними и выполняют различную работу. В Пограничной пещере также регулярно разжигали огонь. Этот вывод учёные сделали, обнаруживая очаги в самых разных слоях, датируемых 200–38 тысячами лет.

«Наше исследование показывает, что уже 200 тысяч лет назад, близко к времени происхождения нашего вида, люди могли разводить огонь по своему желанию, а также что они использовали огонь, пепел и лекарственные растения для защиты от вредителей и поддержания чистоты на стоянках», – добавляет профессор Уодли.

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