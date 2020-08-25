Осознание этих 10 истин даст вам сильный толчок к лучшей, более счастливой жизни

  1. Для чего мы пришли в этот мир? Наверное, чтобы учиться. И каждый новый день несет нам свой урок.
  2. НЕ существует любимчиков Вселенной.
  3. Вся наша жизнь – это просто отражение наших мыслей, взглядов и убеждений.
  4. Если сильно к чему-то привязаться, это обязательно ускользнет! С людьми та же история.
  5. Когда заостряешь на чем-то внимание, оно сразу начинает увеличиваться в размерах.
  6. В любых обстоятельствах прислушивайтесь к своему сердцу и смело шагайте в направлении, которое оно вам укажет.
  7. Бог никогда не спустится с небес, чтобы сказать вам: “Все, с этого дня ты станешь счастливым!”
  8. Не пытайтесь бороться с жизнью — она все равно одержит над вами победу.
  9. Что означает “любить людей”? Все просто — любить, значит принимать человека таким, какой он есть.
  10. Ваше предназначение — не изменить мир вокруг, а измениться самим.

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