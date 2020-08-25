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- Осознание этих 10 истин даст вам сильный толчок к лучшей, более счастливой жизни
- Для чего мы пришли в этот мир? Наверное, чтобы учиться. И каждый новый день несет нам свой урок.
- НЕ существует любимчиков Вселенной.
- Вся наша жизнь – это просто отражение наших мыслей, взглядов и убеждений.
- Если сильно к чему-то привязаться, это обязательно ускользнет! С людьми та же история.
- Когда заостряешь на чем-то внимание, оно сразу начинает увеличиваться в размерах.
- В любых обстоятельствах прислушивайтесь к своему сердцу и смело шагайте в направлении, которое оно вам укажет.
- Бог никогда не спустится с небес, чтобы сказать вам: “Все, с этого дня ты станешь счастливым!”
- Не пытайтесь бороться с жизнью — она все равно одержит над вами победу.
- Что означает “любить людей”? Все просто — любить, значит принимать человека таким, какой он есть.
- Ваше предназначение — не изменить мир вокруг, а измениться самим.
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