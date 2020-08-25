Новая мировая космическая гонка: Китай планирует первым построить на Луне пилотируемую базу

Если даже отбросить в сторону непрекращающиеся в Сети интернет споры, а действительно ли американцы были на Луне, то есть допустить, что все-таки были, то и в этом случае Луна как была недосягаемой для землян, так и остается таковой по сей день. Ведь вступить на ее поверхность и тут же улететь – это больше похоже на самые удивительные и бессмысленные рекорды знаменитой книги Гиннеса, но никак не на научное исследование спутника и уж тем более – не на целенаправленную и разумную колонизацию Луны.
А вот Китай уже строит серьезные планы по созданию на южном полюсе Селены пилотируемой лунной базы. Новый китайский проект ILRS («Международная станция лунных исследований») нацелена на то, чтобы уже в этом году осуществить запуск «Чанъэ-5», а до 2030 году к Луне отправятся роботизированные миссии Chang’e-6, Chang’e-7 и Chang’e 8, которые подготовят почву для создания «лунной деревни».
Однако проект ILRS не случайно назван международным, дело в том, что КНР заинтересована в сотрудничестве с другими ведущими странами мира по освоению Луны. Так, совсем недавно глава «Роскосмоса» Юрий Рогозин на канале Solovyev LIVE видеохостинга Youtube откровенно заявил, что Китай и Россия будут исследовать Селену вместе и, возможно, построят совместную научную базу на Луне.
Интерес к такому сотрудничеству проявляет и ESA (Европейское космическое агентство). И только НАСА, как и сами Соединенные Штаты, стоят по отношению к Китаю в глубокой оппозиции. Руководство NASA под давлением президента Трампа даже официально заявило, что Америка вернет людей на Луну к 2024 году, причем в этот раз именно с построением пилотируемой лунной базы.
Однако видные ученые — исследователи космоса, скажем, Кристофер Ванжек, считают, что за этими словами американцев, в отличие от планов КНР, ничего не стоит – одни фантазии. Это казалось утопией даже в 2018 году, когда такие разговоры только начинались, а сегодня, в связи с коронавирусом, о подобной лунной миссии США (то есть,отправить людей туда в такие краткие сроки) можно просто забыть. По мнению Ванжека, НАСА необходимо постепенно (никуда не спеша и не устраивая очередные космические гонки вместо СССР теперь с КНР) и целенаправленно завоевывать Луну, отправив туда сначала роботов, создать определенную инфраструктуру на спутнике, и уж только потом, все подготовив, приступать к построению пилотируемой базы. Иначе США ждет полное фиаско в освоении космоса…