Беспилотник поймал на видеокамеру Fastwalker, пролетевший над Аргентиной

Термин «Fastwalker» (по-русски – «Быстроходящий») был в свое время введен NORAD – объединенной системой воздушной и космической обороны Канады и США. Уже позднее его стали использовать также вооруженные силы Соединенных Штатов, Канады и некоторых других стран Северной Америки. Естествеенно, и уфологи. Практически это маленькие НЛО, пролетающие бесшумно чаще всего на небольшой высоте и фантастически огромной скорости.
Человеческий глаз заметить Fastwalker не может, а вот хорошая видеокамера – фиксирует. Именно такой НЛО поймал в объектив камеры дрон Алана Герстнера, который запустил на днях свой квадрокоптер над провинцией Энтре-Риос (Entre Rios) Аргентины, конкретно – над виллой Валле-Мария (Valle Maria).
Фото из открытых источников
Квадрокоптер, уточняет Алан, летел на высоте около 400 метров, на нем была установлена хорошая видеокамера, снимающая со скоростью 50 кадров в секунду в разрешении 1080p (Full HD). Небольшой НЛО прошел чуть ниже дрона на огромной скорости, которая технически невозможно для летательных аппаратов земного происхождения. Причем, как всегда, такой полет не сопровождался никакими звуками, словно промелькнула тень. Однако на полученном видео хорошо заметно, что это рукотворный аппарат неизвестного происхождения.
Такие неопознанные летающие беспилотники появляются по всему свету. Явно, что это какие-то разведывательные аппараты. Кто и каким образом (на такой огромной скорости) осуществляет слежение за нами, задаются независимые исследователи? Поскольку термин «Fastwalker» был введен NORAD, надо полагать, у этой военизированной организации Северной Америки накоплен немалый материал о таких внеземных дронах. Но в открытых источниках о Fastwalker неизвестно практически ничего – одни слухи и предположения уфологов. Последние едины лишь в одном мнении – это не земные беспилотники. А если предположить, что такие маленькие аппараты все же пилотируются?..