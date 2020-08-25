Беспилотник поймал на видеокамеру Fastwalker, пролетевший над Аргентиной

Термин «Fastwalker» (по-русски – «Быстроходящий») был в свое время введен NORAD – объединенной системой воздушной и космической обороны Канады и США. Уже позднее его стали использовать также вооруженные силы Соединенных Штатов, Канады и некоторых других стран Северной Америки. Естествеенно, и уфологи. Практически это маленькие НЛО, пролетающие бесшумно чаще всего на небольшой высоте и фантастически огромной скорости.

Человеческий глаз заметить Fastwalker не может, а вот хорошая видеокамера – фиксирует. Именно такой НЛО поймал в объектив камеры дрон Алана Герстнера, который запустил на днях свой квадрокоптер над провинцией Энтре-Риос (Entre Rios) Аргентины, конкретно – над виллой Валле-Мария (Valle Maria).

Фото из открытых источников