Сезон кругов на полях 2021: о чем землянам будут сообщать инопланетные художники в этом году?

Любые гипотезы, на основании которых можно предугадывать либо результаты физических экспериментов, либо появление новой информации, скорее становятся правилами и закономерностями, которые описывают окружающую действительность, чем просто одной из множества теорией, очерчивающих одну из областей естественнонаучных знаний.

Считаю, что гипотезы, лежащие в основе расшифровки кругов на полях по методике, автора, изложенной в многочисленных статьях на тему кругов полевых рисунков, позволяют спрогнозировать текст посланий, который будет представлен этим сезоном в полях инопланетным содружеством разумных существ.

Под инопланетным содружеством понимаю несколько различных инопланетных гуманоидных рас, населяющих, планеты двух звездных систем, представленных звездами Солнце и созвездием Сириус.

Предполагаю, что в сезоне 2021 года рисунки кругов на полях будут передавать информацию в той или иной форме о движении коричневого карлика с его лунами-спутниками из созвездия Сириус и о возможном промежутке времени, когда может произойти, либо контакт с инопланетянами, либо начало глобальной катастрофы, которая приведет к изменению условий проживания человечества на планете Земля.

Последствия от Контакта человечества с внеземным разумом приравниваю к изменению условий проживания людей на планете из-за разрушений, вызванных глобальной катастрофой, как это уже было неоднократно с планетой Земля в связи с тем, что правящая олигархическая верхушка, в преддверии контакта сама может развязать ядерную мировую войну, что будет равносильно по результатам разрушений сопоставимо с глобальной катастрофой, типа «всемирного потопа».

Аксиома Дамкина:

Чем ближе «Нибиру» к планете Земля, тем вероятнее и ближе дата начала третьей мировой войны.

В первом послании этого сезона, который начался с пиктограммы в России, также рассказывается о звездах Сириуса: напоминается «о старте» движения одной из звезд Сириуса к звезде Солнце.

Первый рисунок круга из Англии, возник 10 мая 2021 года на рапсовых полях Элтон Барнса, Уилтшир, оказался более сложным для понимания и более информативным по сравнению с рисунком на Кубанском поле.

Но в России, пиктограмма появилась в связи с другим событием, а в Англии – в соответствии с прогнозом, о котором написал выше и который неожиданно, подтверждается исследователями кругов на полях из других стран

Надеюсь, те кто внимательно вглядывается в рапсовый круг, сможет увидеть:

восьмиугольную звезду

«вертушку»

Треугольники – это бесспорно, заметили все

Все эти глифы, элементы узора позволяют выделить основной информационный смысл послания – показана звезда в движении!!!

Такой вывод также сделали те, кто давно пытается понять информацию из кругов, авторы, которые независимо от данного прогноза, пришли к единому результату – Движущаяся звезда

Первый круг на полях в Англии в сезоне 2021 года! Геометрия вращающейся восьмиконечной звезды на плантации рапса. Jonas Passos, http://www.cropcircleconnector.com/2021/Stanton/comments.html

фото cropcircleconnector.com

В том, что видят «вертушку» не только в России, Португалии, но и в Англии также подтверждается наглядными рисунками

фото cropcircleconnector.com

В сюжете данного рисунка содержится несколько информационных пластов, которые разглядели совместными усилиями цареологи (не путать буквы «г» и «х»; цареология – наука, изучающая круги на полях) :

Звезда в движении Количество планет в каждой звездной системе Указание на временной промежуток, когда должно произойти Событие Глиф треугольник, как напоминание о местоположении в галактике «прилетевшей» звезды – звездная система Сириус.

Первый пласт информации лежит на поверхности, он приходит на ум любому логически мыслящему человеку. Восьмиугольная звезда в круге вызывает ассоциации с изображением этой же звезды в древнем Египте, Шумере.

Коллаж Jonas Passos

Второй информативный уровень пиктограммы указывает на количество планет, в каждой из систем: в Солнечной системе, по мнению чужих и наших астрономов – 10 штук, считая спутник Земли – Луну и восемь лун коричневого карлика. Границей в поле двух звездных систем служит технологическая колея. С одной стороны их 10 штук, по другую – восемь!

Должен заметить, при подсчете количества треугольников сомневался – правильно ли считаю. Первоначально не включил 18 треугольник, но явно проглядывается коротенькая линия, проложенная в полосе, с помощью которой образовался треугольник, пусть и небольшого размера.

На эту особенность не обратили внимание коллеги из других стран.

Нибируанцами ( люди, уверовавшие в Нибиру и знающие количество лун коричневого карлика) принято считать, что лун у карлика семь штук. Однако, звездные космонавты, думаю, лучше знают сколько лун у путешествующей звезды.

Зато, английские исследователи вспомнили, что поблизости от Стэнтона, неоднократно появлялись круги на полях, где идея движения трех взаимосвязанных объектов ярко выражена и повторена в тех древних символах, которые имеют такое множество толкований, но не одно из них не соответствует истинному смыслу (по моему мнению), который вложили древние в узор трискалиона.

Художники могли разместить рисунок 2018 года в любом месте поля, но он находится рядом с естественными кругами, в центре которых по пять «кустарников», которые при желании могу интерпретировать, как планеты внутренней и внешней границы той системы, к которой приближается «вертушка».

В таком варианте интерпретации месторасположения рисунка 2018 года коррелирует с количеством «треугольников» в одной из частей круга 2021г

фото cropcircleconnector.com

И по версии доктора Хорас Р. Дрю:«Эта первая кадровая фотография 2021 года появилась недалеко от Стэнтона Сен-Бернанда, недалеко от того места, где 24 августа 2019 года или 7 июля 2020 года были нарисованы две другие кадровые фотографии часов “прибытия”. Первый из них предполагал еще 8 циклов Меркурия или 24 лунных месяца после августа 2019 года (см. статьи Стэнтона). Второй из них предполагал еще 4 цикла Меркурия после июля 2020 года (см. Комментарии Стэнтона или статьи стэнтона).

Такие интерпретации носят спекулятивный характер. Тем не менее, оба этих снимка (а также другие снимки, сделанные в других полевых условиях), по-видимому, предполагают возможное прибытие инопланетных художников в нашу Солнечную систему летом или осенью 2021 года.»cropcircleconnector.com

Так уж получилось, что «конспирологи», анализируя ситуацию борьбы человечества с пандемией Ковида-19, также пришли к выводу о возможном контакте с инопланетными хозяевами планеты Земля летом или осенью 2021 года.

Сезон кругов только начался. Посмотрим, оправдается ли прогноз об уточнении местоположения движущейся звезды и времени прибытия делегации иноземных – либо гостей, либо хозяев в сообщениях не мировых информационных гигантов типа ТАСС, Рейтер, а в скромных рисунках с мировых полей.

Damkin

Источник — universe-tss.su .