7 качеств людей, довольных жизнью

Маргарет Тэтчер говорила: «Персональным нападкам на меня я только радуюсь: это значит, что у противника не осталось ни единого политического аргумента». Тратить большую часть своей жизни на беспокойство о том, что подумают о нас другие, попросту неразумно.

Чтобы перестать это делать, нужно запомнить: любая критика в ваш адрес больше говорит о собеседнике, его опыте и воззрениях, чем о вас и результатах вашего труда.

«Учитесь у прошлого, живите сегодня, надейтесь на завтра», — напутствовал Альберт Эйнштейн. Это значит, что стоит помнить свою историю и учиться на ошибках, но при этом не оглядываться назад на каждом шагу, виня в происходящем трудное детство, травмы и жестоких родителей. Лучший способ поменять что-то в жизни — начать действовать прямо сейчас.

3. ОНИ НЕ ГОНЯТСЯ ЗА СОВЕРШЕНСТВОМ

Клинический психолог Карен Ниммо утверждает, что едва ли не каждый второй клиент сетует на то, что якобы недостаточно хорош: не так умен, талантлив, красив, удачлив, обеспечен, как хотелось бы. А значит, не годится для той или иной работы или недостоин своего партнера.

Люди, у которых действительно стоит поучиться, не стремятся задрать планку слишком высоко. Они изучают себя и ставят перед собой те цели, над достижением которых им действительно хочется работать.

Они знают, когда надо остановиться, изучить свой опыт, сделать выводы и, может, даже развернуться на 180 градусов и пойти в другом направлении. Они стараются выкладываться, но при этом знают, что уже достаточно хороши. В первую очередь по собственным меркам.

4. ОНИ НЕ БОЯТСЯ РИСКОВАТЬ

Конечно, они не предпринимают совсем уж необдуманных шагов, не идут на неоправданный риск, особенно если их действия могут навредить другим. Но они не боятся пробовать новое, даже если не уверены в исходе дела. Благодаря этому их жизнь превращается в нескончаемое приключение. Им уж точно не бывает скучно.

5. ОНИ ДАЮТ ДРУГИМ СВОБОДУ ЖИТЬ ТАК, КАК ТЕ ХОТЯТ

Словно следуя совету мексиканского писателя Мигеля Руиса, такие люди «отвечают за свои поступки, но не берут на себя ответственность за других». А значит, не осуждают их и не злословят — ни втихаря, ни в публичном пространстве.

У них всегда есть свое мнение, мысли и соображения, но делятся они ими только в том случае, если знают, что не заденут чувства других.

6. ОНИ УМЕЮТ ЛЮБИТЬ

Паоло Коэльо пишет: «То, какое будущее тебя ожидает, всецело зависит от твоей способности любить». Идти по жизни с открытым и любящим сердцем непросто: наверняка найдутся те, кто сделает вам больно, случайно или намеренно.

Возможно, это даже окажутся самые родные и близкие люди. Но именно то, умеем ли мы, невзирая на обстоятельства, относиться к миру с любовью, и определяет то, какой будет наша жизнь.

7. ОНИ ПРОЖИВАЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ ПО ПОЛНОЙ

Все мы знаем, что наши дни конечны, но многие живут так, словно все время мира в их распоряжении. И им, и многим из нас стоит поучиться у людей, которые знают: важно не то, сколько мы проживем, а то, каким будет качество нашей жизни.

Такие люди живут с удовольствием, а когда их дни подходят к концу, спокойно принимают это, зная, что сделали все, что могли и хотели.

Источник