Правила этикета: новые, устаревшие и вечно актуальные

Приветственное рукопожатие мужчины и женщины родилось не в советское время, а куда раньше, хотя у многих ассоциируется именно с этим периодом. И это правило актуально до сих пор! Сегодня женщина подает руку при приветствии и знакомстве ровно как мужчина — ладонь перпендикулярно полу.

Правда, она вольна выбирать, пожать ли собеседнику руку или поприветствовать его голосом. Что касается любительниц подавать руку для поцелуя, такой жест был актуален лет 100 назад и в сегодняшних реалиях он уместен разве что на венском балу или на королевском приеме.

Потому в обычной жизни девушка, протягивающая руку для поцелуя вместо рукопожатия, выглядит как заигравшаяся аристократка.

«СПАСИБО, ВСЕ БЫЛО ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!»

В начале прошлого века правилом хорошего тона считалось на следующий день после похода в гости отправить хозяйке букет цветов с открыткой и словами благодарности за прошедший вечер. Такой широкий жест стал сегодня скорее исключением из правил, но он по-прежнему считается символом внимания и уважения к хозяевам торжества, а также признаком галантности отправителя.

Да, сегодня открыток и цветов никто не ждет, но благодарность, выраженная по телефону или посредством мессенджера, тоже будет приятна.

НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ

Правила этикета в отношении звонков периодически меняются, поскольку постоянно появляются новые альтернативные источники связи. На данный момент этикет гласит следующее: прежде чем звонить незнакомому человеку, сначала напишите ему смс-сообщение, особенно если речь идет о вечернем времени, после 18 часов.

В отношении голосовых сообщений все гораздо четче: они уместны только в переписке с близкими людьми. Такой способ коммуникации недопустим в бизнесе — это знак неуважения. Если вам все же необходимо отправить голосовое сообщение, обязательно нужно предварительно спросить разрешения использовать этот формат.

ТОЛЬКО О ПОГОДЕ?

Правила светской беседы запрещают обсуждать тему здоровья в светском обществе. Но ситуация с пандемией внесла свои коррективы. О коронавирусе уместно говорить на светских мероприятиях и за столом, это демонстрирует наше знакомство с актуальными проблемами.

Главное помнить, что переходить из разряда релевантных новостей к жалобам и осуждению тех или иных решений не следует.

СУБОРДИНАЦИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В конце ХХ века в бизнесе и деловой сфере женщины стали занимать равные позиции с мужчинами. Это повлекло за собой большое количество новых правил.

В деловом этикете решающий фактор — статус. Поэтому, если мужчина по статусу выше женщины, то именно она будет пропускать его первым в лифт, открывать перед ним двери и помогать снять верхнюю одежду.

«ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?»

Все чаще в современном мире мы сталкиваемся с быстрым переходом на «ты». Но могу заверить: правила этикета в отношении этой ситуации неизменны.

Инициировать переход на «ты» может человек, старший по возрасту или по статусу, в противном случае это демонстрирует наше незнание правил, социальную некомпетентность и неуважение как к собеседнику, так и к самому себе.

Если к вам без вашего согласия обращаются на «ты», не стоит демонстративно указывать на ошибку, лучше всего, сохраняя дистанцию, продолжать обращаться к собеседнику на «вы». Умный человек все поймет и исправится.

НИ СЛОВА О ВОЗРАСТЕ

Для многих женщин сегодня тема возраста перестала быть болезненной. Но правила светского этикета по-прежнему гласят, что женщину неприлично спрашивать о цифрах в паспорте.

Дамы, которые гордятся пережитыми годами и не страдают эйджизмом, сами в разговоре не раз упомянут свой возраст. Что же касается фраз вроде: «Простите, я знаю, что это неприлично, но сколько вам лет? Вы потрясающе выглядите», то они, хоть и напоминают комплименты, но все-таки опасно лавируют между лестью и невежеством. Лучше не рисковать.

ОБРАЩЕНИЕ ПО ИМЕНИ-ОТЧЕСТВУ

Обращаться по имени-отчеству куда лучше, чем использовать пресловутое «девушка» или, не дай бог, «женщина». Но, если имени мы не знаем, единственно верным будет обращение «извините, пожалуйста».

Правило современного этикета гласит: называйте человека так, как он представился сам. Если Василий Петрович — значит, Василий Петрович, и никак иначе. Имя — самый сладкий звук для человека.

И если мы по собственному желанию будем его менять, это вряд ли поможет завязать успешное знакомство.

Чтобы обладать непревзойденными манерами и тонким чувством такта, нужно не только знать кодекс правил, но и чувствовать уместность тех или иных действий, а также интуитивно считывать контекст ситуации.

С такими навыками вы никогда не ударите в грязь лицом. При этом не стоит забывать главное правило: никого не осуждайте и заботьтесь об окружающих. Оно будет актуально в любое время и при любых обстоятельствах, и его вполне достаточно для того, чтобы произвести приятное впечатление на собеседников.

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