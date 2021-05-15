Гигантские НЛО снова отрывают куски у Солнца.

11 мая 2021-го года сразу несколько исследователей, мониторящих данные солнечных обсерваторий NASA, обратили внимание на странную черную сферу, появившуюся по периметру Солнца:

Природа этого объекта малопонятна и для его объяснения высказываются две версии, первая из которых предполагает очередную “заправку” НЛО, которую первый раз все наблюдали в 2013-м году:

Второе возможное объяснение предполагает или Нибиру, или один из спутников этой системы, поскольку какие-то странные шары возле Солнца стали видеть постоянно. Так, если раньше спутник NASA раз в месяц или даже раз в пол года передавал изображение чего-то круглого, летающего возле Солнца – это был маленький фурор. Сейчас непонятные круглые штуки с суточном наборе фотографий фигурируют постоянно:

Каждый день радуют всё новыми снимками и ZetaTalk:

Чудные вещи продолжают наблюдать люди и пользуясь только телефоном с невооруженным глазом:

Обращает на себя внимание тот факт, что съемка ведется с борта самолета, поскольку есть большое подозрение, что увидеть что-то с Земли будет невозможно по вполне понятной причине:

Кроме того, как пишут Зеты со ссылками на своих телепатов, вокруг системы Нибиру рассыпана какая-то красная пыль, для создания которой, возможно, аннуннаки и собирали на Земле золото. Пыль как-то по особому преломляет световые лучи, позволяя Нибиру подходить очень близко к той или иной звезде и, в свою очередь, не позволяя её наблюдать со стороны. То есть своего рода защитный экран и оптический камуфляж в одном флаконе и размером с маленькую солнечную систему.

Так же интересные вещи пишут официалы, сообщая, что падающие на Солнце кометы как-то неожиданно зачастили:

https://gfycat.com/ifr/JoyousSpitefulCranefly

А теперь суммируем такие факты последних дней как странные объекты возле солнца и синхронное резкое изменение солнечной активности – то какие-то новые взрывоопасные пятна, то летящие в Землю филаменты, то еще какие-то проблемы. Попутно на Земле наблюдаются какие-то необычные “черные северные сияния”, красные радуги, люди постоянно фотографируют “редкие” спрайты, какие-то похожие на порталы облака:

Наконец, вспомним такой странный факт, как астероиды, летающие на дистанции менее LD. Последний астроид за индексом 2021 JQ2 пролетел мимо нас 7 мая на дистанции 0.17 LD. Это был 55-й астероид с начала года. В 2020-м на 7-е мая было зарегистрировано менее 40 астероидов пролетевших ближе LD. То есть с начала года идет стабильный прирост количества околоземных камней в полтора раза, при том что в 2020-м камней было на 50% больше чем в 2019-м. Как это объяснить?

Ну и в довесок ко всему на Ближнем Востоке вдруг на ровном месте началась война, у которой есть все перспективы перерасти в Третью мировую. Естественно, политолухи эту войну замечательно объясняют – позвать сотню политолухов и они выдадут сотню теорий. Так же другие светлые адепты объяснят и метеориты, и красные радуги, и шары возле Солнца и вообще все, что угодно. Сколько аномалий – столько и объяснений. При этом всего одно слово НИБИРУ объясняет ВСЁ. Так что ждем прибытия главных хозяев и продолжаем следить за развитием событий.

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