На Ближнем Востоке случится яркая желтая вспышка. После этого всё в мире и завертится.

С 11 мая 2021-го года внимание всего мира приковано к Израилю, где, похоже, начинаются очень плохие события. Эскалация конфликта страшная, причем, что в очередной раз продемонстрировало техническое оснащение террористов – за готовящимся конфликтом стоят определенно глобальные силы, поскольку ни в каких кустарных мастерских нельзя сделать установки такого качества и такой мощности:

The whole world must see this!⚠️

Hamas strategically places its missile launchers in residential areas in Palestine for Israel obviously counterattacking, the main responsible for the deaths of innocent Palestinians is Hamas who use them as a human shield#HamasTerrorists

👇👇👇 pic.twitter.com/Cso62I4Dzt — Peace to Jews and Arabs 🇦🇪🇮🇱🇧🇭🕊️ (@UAE_YOT2019) May 12, 2021

Всё это изготовлено не в мастерских, а на заводах страны, достаточно развитой в техническом отношении. Сделать такие установки на предприятии и доставить в Газу незаметно нельзя никак.

Во времена Холодной войны США и СССР четко отслеживали друг у друга передислокации комплексов подобного назначения, и это в 1960-е! А сейчас XXI век, при этом Израиль – технологически очень развитая страна, еще и с достаточным бюджетом для разведки. Поэтому израильтяне скорее всего прекрасно знали, кто, что и куда везет, но какие-то глобальные силы не позволяли уничтожить всё это на корню. В результате какие-то головорезы стреляют из тяжелых РСЗО по городам, что уже само по себе военное преступление: