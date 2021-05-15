На Ближнем Востоке случится яркая желтая вспышка. После этого всё в мире и завертится.

С 11 мая 2021-го года внимание всего мира приковано к Израилю, где, похоже, начинаются очень плохие события. Эскалация конфликта страшная, причем, что в очередной раз продемонстрировало техническое оснащение террористов – за готовящимся конфликтом стоят определенно глобальные силы, поскольку ни в каких кустарных мастерских нельзя сделать установки такого качества и такой мощности:
Всё это изготовлено не в мастерских, а на заводах страны, достаточно развитой в техническом отношении. Сделать такие установки на предприятии и доставить в Газу незаметно нельзя никак.
Во времена Холодной войны США и СССР четко отслеживали друг у друга передислокации комплексов подобного назначения, и это в 1960-е! А сейчас XXI век, при этом Израиль – технологически очень развитая страна, еще и с достаточным бюджетом для разведки. Поэтому израильтяне скорее всего прекрасно знали, кто, что и куда везет, но какие-то глобальные силы не позволяли уничтожить всё это на корню. В результате какие-то головорезы стреляют из тяжелых РСЗО по городам, что уже само по себе военное преступление:
Another Footage from one of the launch sites.#SavePalestine #WakeUpCall4Muslims #HumanRightsViolations #BoycottIsrael #AlAqsaUnderAttack #PalestinianLivesMatter #WeStands4Palestine #AlAqsa #IsraeliTerrorism #TelAviv #Hamas #SavePalestine #AllahuAkbar #Gaza pic.twitter.com/PDoqtO0P2D— TAHA IQBAL (@MTAHAIQBAL1) May 12, 2021
Когда речь идет об одиночных пусках каких-то взрывных устройств на воздушных шариках или самодельных БПЛА типа китайских петард – это одна ситуация, но плотный огонь по городу из РСЗО – это ситуация уже немного другая:
6 year old dead, her mother is in critical condition after a rocket attack against Israel’s Sderot pic.twitter.com/kL9BaZlUvi— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 12, 2021
Естественно, со стороны Израиля будет ответ и его мощность с каждым днем будет нарастать. Естественно, будут истерить и террористы, которые уже сейчас заявляют о наличии какого-то нового секретного и очень мощного оружия. Но что это за оружие? Химическое? Бактериологическое?
Технически разрушения, причиненные обстрелами городов уже на данный момент являются достаточной и уважительной причиной для того, чтобы посадить всех палестинце на баржи и отправить в поход в моря – пусть их принимает и расселяет любая поддерживающая ООП страна. В Газе проживает пару миллионов человек, поэтому миллион можно расселить на Крите: 500 тысяч на греческой стороне острова, 500 тысяч на турецкой. Еще миллион можно распределить между остальными переживающими за палестинцев гражданами. Например, поселить тысяч десять в ДНР/ЛНР. Еще 10 тысяч привезти в Москву и подселить их в квартиры патриотам Ирана. К уйгурам еще можно многих отправить и проблема будет решена.
Однако, пока проблема не решается, эскалация нарастает и в конечном итоге она может усугубиться. То есть либо террористы совсем озвереют и применят какое-то новое оружие с очень большим количеством жертв, либо IDF, будучи не в силах справится с бандитами точечными ударами нанесет какой-то непропорционально мощный ответ. Либо случится и то и другое. То есть ХАМАС взорвет какую-то особую бомбу, в ответ на что Израиль так врежет по Газе, что там и баржи для переезда уже не понадобятся. Всё к этому как-то идет, на что, в частности, намекает в сегодняшнем внеплановом ролике знаменитый польский парапсихолог Кшиштоф Яцковский.