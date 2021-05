Страшное пророчество из 1970-х: Армагеддон начался и в битве у многих взорвутся глаза.

Было у старца и много других подобных видений. Например, как утверждал старец, после посещения Ирака (то есть старого Вавилона) Хрущев от имени КПСС заключил какие-то договора с самим сатаной, после чего сатанинский трон был тайно перенесен в Москву, ставшую с этого момента Новым Вавилоном.

Не менее скандальными были и пророчества старца, в которых нет ничего про вставание с колен и поклоны всего мира московскому царю. Как следствие имя Иоанна Нижегородского как-то затерли и по общему мнению многих православных Иоанн был блаженный, то есть как бы деревенский дурачок.

Однако, глядя сначала на невероятную концентрацию войск возле Украины, а дальше на разгорающийся конфликт в Израиле, есть все основания думать, что старец был прав про будущее, по крайней мере частично. Поэтому предлагаем нашим читателям для ознакомления некоторые из его пророчеств, которые как-то сильно напоминают предсказанное старцем будущее, вдруг ставшее настоящим.

Пятая эпоха в России началась с 1905 года, когда во время первой революции в России многие пели: «Вставай проклятьем заклеймленный…» и этим самым взывали к сатане. И он тогда был освобожден из адской бездны и поднял всех, «Гога и Магога», на кровавую бойню. Вот главная причина успеха революции, её триумфального шествия. «Кто на кого надеется, тот туда и денется. А кто с алчностью все собирает — тот и сам себя туда убирает». «Гога и Магога» намечали мировой переворот в 1950-х годах и полное уничтожение Иерусалима, но Господь этого не допустил.

Шестая эпоха началась с 1967 года. Знамением этой эпохи является шестиконечная звезда. Главное событие, которое должно совершиться в это время — это очищение земли огнем вещественным или небесным. Подобно тому как первый мир (древний), отступивший от истинного Бога, был погребен под водами Всемирного потопа, так и ныне за отступление от Бога и крайнее развращение этот род, как неисправимый, будет истреблён огнем, но не сразу весь.

«Следите за событиями, происходящими на ближнем Востоке, ибо все должно начаться оттуда. Центром там является Израиль — Иерусалим. Пять войн Израиля с арабами прошли, на очереди шестая. Вот её начало и есть начало очищения Земли. Туда будет нагнано множество войск отовсюду, но на защиту Иерусалима встанет Сам Господь и Им он будет сохранен. Там будет нанесен сокрушающий удар, и погибнет очень и очень много людей. А те, которые непосредственно попытаются напасть на Иерусалим, будут поражены силою Господней и у них будут вытекать глаза.

Начавшись там, война пойдет вширь, и в нее будут втянуты все страны мира, и никто не останется в стороне. Основные противники, которые начнут это: Иран, Ирак, Афганистан, Китай, Япония, Израиль, Германия.

После падения Константинополя вторым важнейшим центром в мире, центром истинной веры Христовой, центром православия стала Россия и её столица Москва, которую называли Третьим Римом. Россия, народ её Русский и все православные её народы были как бы матерью всем народам Земли. Но Москва, утратив свою святость, стала Новым Вавилоном — великой блудницей. По суду Господнему Новый Вавилон будет сокрушен и настолько стремительно и жестоко, что дым его сожжения будет восходить до последнего дня существования мира — до Второго пришествия Господня и Его Страшного Суда.

Свершится это внезапно и стремительно. Москва будет сожжена огнем небесным. В видении это было показано так: с Востока на нее был направлен луч (как бревно) и им Москва была сокрушена, затем луч был наведен на Китай, где стоял очень долго!

Перед этим начальники будут страшно издеваться над народом… А когда почувствуют свою гибель, то будут распродавать все свои запасы, и при этом будет на все дешевизна, но ненадолго! А люди очень обрадуются и будут все хватать, но… вот тут-то и постигнет всех внезапно гибель!

В России война пройдет быстро -два-три месяца, а Китай будут молотить долго — шесть лет. Но китайцы в начале войны успеют пройти до Урала или даже до Казани и всех непокорных будут безпощадно истреблять. Против Китая будут воевать все, но обычным оружием: «Как поднимется Китай — сохи, бороны кидай». Ядерное оружие (нейтронное) будет применено, но немного и только там, где попустит Господь. А в основном оно заснет — выведут из строя электронику. А ныне есть оружие ещё более страшное, чем ядерное — это лучи лазерные, а еще страшнее лучи космические, от которых все горит. Будет плавиться металл и земля, гореть будет даже воздух, и от этого погибнет все живое. Если и не сгорят, то будут задыхаться без воздуха из-за отсутствия в нем кислорода («Господь долго ждет да чисто жнет!»)…

Там, где будет применено это ужасное оружие, останется голое место, так что не из чего будет сделать хоть какое-то укрытие. Продолжительность этой последней войны — «очищение Земли» будет шесть лет, а в седьмой год будут ходить по всей Земле «гробокопатели», которые будут закапывать трупы. Победителей не будет, а будет истребление, и погибнет две трети живущих на Земле, как это предвозвещено в книге пророка Захарии.

«Как во дни пророка Моисея превознесли себя Дафан, Корей и Авирон, которые во всем противились пророку Моисею, но их и всех их родственников поглотила земля живыми – вот так будет и со всеми этими злочестивцами: Земля их поглотит и огонь пожрет. Останутся же после этой войны лишь 1/3 часть живущих на Земле, и только те, кого оставит и сохранит Господь. Это будет в основном в тех местах, откуда начиналась жизнь на Земле.

Там, где война пройдет особенно жестоко, останутся только дети как невинные и безвинные, и лишь те, с кем неотступно будет Ангел-Хранитель. В это время просветится Земля Иверская (Грузия), ибо там сохранится великая святыня, которую собрал и отправил туда Сталин. Там хранится Хитон Господень и Покров Матери Божией. Все оставшиеся в живых будут собираться и все пойдут туда в Иверию. Там им возвратят святыню, и они поднимут хоругви и пойдут по Земле, будут освящать ее и будут петь: «Христос Воскресе…» Народ же будет восклицать: «Пал, пал Вавилон, великая блудница!»

Божие благословение и покров будет над Нижним Новгородом, и он явится центром оставшейся России. Из истории известно, что данный город, то есть его жители и жители окрестных земель неоднократно спасали Россию от самых злейших её врагов и поработителей. Ныне город Нижний Новгород надежно защищен от нападений. При нападениях больше могут пострадать окрестности города, так как там будут падать сбитые самолеты и ракеты и вся прочая техника. Свет небесный был над этим городом, и он должен остаться неврежденным.

«После этих страшных событий на Земле, для оставшихся в живых, будет еще хорошая жизнь, но крайне трудная и ненадолго (около тридцати лет — возраст Христов). Будет очень трудно, так как все будет разрушено, но будет истинная свобода и никакого притеснения, а Ангелы Господни будут являться въявь». В оставшейся части России Божией милостию будет дарован Православный Царь — князь Михаил.

Америка, возгордившись, не воздаст славы Богу и за это будет истреблена страшным зноем. Девять лет там будут крайне плодоносные, урожайные, а в последующие девять лет (или семь) будет страшный зной, жара. И от этого зноя нестерпимого там погибнет все живое, и в небоскребах будет только свистать ветер.

При очищении Земли все злочестие, все неосвященное, будет предано огню на сожжение, весь род лукавый, зверем погубленный (как род неисправимый). Что ими настроено, все огнем очистится, и она (война) будет чистая и последняя, и больше войн таких не будет, и будет чистое поле, тернием заросшее, как это было во дни Ноя.

Не дети наши, а внуки доживут до конца. Ныне, как во времена Лота: «пили, ели, веселились…» Остались считанные минуты, а бесам служат злодеи (сами себе). Переписью отделят отступников и пойдут, но у них все рухнет. Все в Божиих руках. Все дела их, Господи, Крестом загради.

Впервые с пересказами этого пророчества мы познакомились где-то в 1990-х и всё это казалось тогда крайне невероятным: какие-то космические лучи, испепеляющие целые города и всё такое. Однако сегодня, видя как всё хорошо и регулярно горит то в Калифорнии, то в Австралии, мы уже так не думаем. Добавим к этому глобальное военное движение, сосредоточение армад военных РФ на западных границах, словно в Москве приготовятся отражать наступление Гудериана.

При этом карта концентрации войск РФ странно напоминает карту из пророчества Азов-Мена, согласно которому Российская Федерация соберет вокруг Украины армии для войны с…. Израилем:

В США официально объявлен первый год засухи.

В Израиле началась такая война, какой не было 1967-го года:

Jewish civilians are migrating out of many cities under the protection of the army as riots spread across Israel….



It is an all out revolt by the Muslim palestinians…. A new phase of freedom fight has begun…#AlAqsa pic.twitter.com/fj8koYEAjK— Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) May 12, 2021