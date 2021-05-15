Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса

После семи месяцев космических путешествий, трех месяцев на орбите и девяти минут спуска Китай стал третьей страной в мире, которая благополучно осуществила посадку марсохода на поверхность планеты.

«Группа научных исследований подтвердила с помощью сигналов телеметрии, отправленных марсоходом “Zhu Rong”», что 15 мая спускаемый аппарат Tianwen-1 осуществил успешную посадку в заранее выбранной зоне на равнине Утопия на юге Марса», — говорится в заявлении Китайского национального космического управления (CNSA).

Посадка Zhu Rong явилась очередным этапом соревнования США и Китая за то, чтобы стать мировым технологическим лидером. В области космических технологий США исторически были лидером отрасли, но Китай догоняет. В последние годы нация запустила первый в мире квантовый спутник, осуществила мягкую посадку на обратной стороне Луны и доставила лунные образцы с помощью чисто роботизированной миссии. Китай также начал строительство собственной космической станции.

До настоящего момента только Соединенным Штатам и бывшему Советскому Союзу удалось успешно посадить аппарат на красной планете в 319 миллионах километров от Земли. Мягкая посадка означает, что космический аппарат достигает поверхности планеты без каких-либо значительных повреждений, что обычно требует сложных процедур замедления и управления.