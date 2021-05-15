7 подарков от родителей, которые не приносят ничего, кроме вреда

Иногда родители говорят фразы, которые считают правильными и необходимыми для воспитания детей. Они не задумываются, что могут глубоко ранить маленького ребенка и оставить тяжелые воспоминания, которые повлияют на умение строить отношения с людьми в будущем. Исключите такие слова из своего лексикона, если хотите вырастить счастливого и успешного человека.

У многих молодых людей, которые выросли в полных семьях, сохраняются напряженные отношения с родителями. Они сохраняют общение, но отсутствует эмоциональная близость, доверие и взаимопонимание. Это связано с психологическими «подарками» и провалами взрослых, которые превратились в обиды и разочарования.

1.Зачем мне такой ребенок?

Некоторые родители в порыве усталости, стресса или нервозности говорят подобные фразы без злого умысла. Но дети воспринимают ее без искажений, поэтому в душе поселяется ощущение ненужности и одиночества. В зрелом возрасте такой человек не может построить полноценные отношения с противоположным полом.

2.Ты как со мной разговариваешь?

Признайтесь, подобные фразы часто звучать при общении с подростками. Она показывает на дистанцию между членами семьи, неравенство в отношениях. Ребенок не понимает, как правильно говорить, чтобы не вызвать гнев родителей, поэтому отдаляется и перестает идти на любой контакт, открывать тайны и делиться сомнениями.

3.Оставлю тебя, а сама уйду

Не менее популярны фразы «отдам тебя той тете», «отдам тебя полицейскому за такое поведение». Дети младшего возраста принимают такое обращение за чистую монету, остро переживают страх разлуки с матерью. Если это происходит часто, дети растут с ощущением постоянного дискомфорта, переживания, стресса. Взрослые боятся быть брошенными партнером, имеют комплекс «жертвы».

4.Ну, ты же девочка…

Или мальчику говорят, что «ты же будущий мужчина». Многие родители с детства вбивают в голову массу стереотипов, ставят детей в определенные рамки. Мальчишкам не следует расстраиваться, плакать, выражать эмоции, девочки не должны играть в машинки, лазить по деревьям. Повзрослев, они не могут избавиться от «тараканов», ограничивают себя в увлечениях и желаниях. Нередко в подростковом возрасте начинается бунт с уходом в субкультуру или другие нестандартные занятия.

5.Можно сделать гораздо лучше

Ребенок получил четыре бала, а вместо похвалы – презрительная фраза, брошенная родителями. Вырастая, молодые люди достигают карьерных высот, но редко получают удовольствие от результата. Иногда они перестают стремиться к успеху, ведь все равно бездарны, не сделают идеально. Это серьезная психологическая проблема и комплекс «неудачника», который приходится переживать годами.

6.Выйдешь из-за стола, когда тарелка будет пустая

Многим детям с малых лет внушают, что необходимо хорошо кушать, чтобы быть здоровым и красивым. Им часто дают сладкое как награду за проделанную работу, формируют неправильное пищевое поведение. Они откладывают в мыслях на много лет, становятся причиной тяжелого ожирения, булимии или анорексии в юном или зрелом возрасте.

7. Ну, какие же у тебя могут быть проблемы?

Некоторые родители не жалеют ребенка, когда он упал, поругался с другом, пережил обиду. Своими словами они показывают отношение к горю маленького человека, которое выплескивается изнутри в виде слез. Дети привыкают, что взрослые не понимают их чувства и переживания, поэтому со временем перестают делиться и рассказывать, сильно отдаляются. Они испытывают сложности в общении с партнером, с трудом открываются супругу, что порождает конфликты.

При общении с собственным ребенком психологи рекомендуют соблюдать осторожность, чаще ставить мысленно себя на место маленького человека. Это поможет взглянуть на отношения под новым углом, избежать спорных и неприятных моментов. Заложив основы доверия и откровенности в детстве, вы получите теплое общение и поддержку в будущем.

Источник