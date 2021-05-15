«И ценности, как отпечатки пальцев, у каждого свои»: цитаты о жизни и людях

Мы сами выбираем, чем наполнить свою жизнь. Сами делаем выбор. Жить ли каждый день, вдыхая ароматы, звуки, события? Наслаждаемся ли тем, что доступно сегодня? Ценим ли людей, которые нас окружают?..

«Просто ничего не остаётся, кроме как радоваться тому, что есть. Такая наука. Все мы обрастаем панцирем, чтобы защититься от грубых толчков внешнего мира. Но однажды замечаем, что этот панцирь защищает и от того, что даёт жизни смысл, — от встречи открытого сердца с открытым сердцем, от нежности, которой жаждет душа», — Григорий Померанц, «Круг нежности».

«Счастье — это очень просто. Я утром встаю. Мы с женой пьем кофе. Завтракаем. И я иду на работу в цирк. Потом я работаю в цирке. Вечером возвращаюсь домой. Мы с женой ужинаем. Пьем чай. И я иду спать», — Юрий Никулин.

«Я всегда вспоминаю дневники Льва Толстого, в которых он написал: «Жизнь дается человеку на такой короткий срок, что сама по себе она уже огромное счастье», — Надежда Румянцева.

«Из каких же элементов слагается счастье? Только из двух, господа, только из двух: спокойная душа и здоровое тело», — Михаил Булгаков.

«На самом деле мы всегда знаем, как поступить правильно. Трудность же заключается в том, чтобы именно так и поступить», — Сара Джио.

«И ценности, как отпечатки пальцев, у каждого свои…»

«Надо находить время для общения с хорошими людьми. Оно не найдется само. Время — такая странная субстанция. Оно склонно забиваться работой, бытом и суетой. Оно вечно. А люди — нет. Поэтому время надо учиться раздвигать и втискивать туда моменты общения с теми, кто тебе дорог и интересен. Лишний раз позвонить. Спроси, как дела. Позови на чай. Раздвинь время и найди десять минут для прогулки с подругой по городу после работы и для чашки чаю вдвоем с сестрой или с братом. Это только кажется, что такие минуты не важны. А на самом деле на них всё и держится», — Анна Островская.

«Когда я влюбился в жизнь, бог поцеловал меня. Он поцеловал меня прямо в сердце. И от этого поцелуя, я слился с прекрасной песней, которую поют галактики. Бог всегда во мне. И лучшая молитва — это любовь и радость», — Радион Маркес.

«Клянусь вам, что жизнь страшно коротка. Теперь, в вашем возрасте, вы и представить себе не можете, до чего она мгновенна. Вы не бойтесь, я не скажу пошлой фразы резервного поручика: «А потому надо пользоваться ею вовсю», или: «А потому надо брать от нее все, что можно»…

О нет, человеку надлежит быть целомудренным в любви, верным в дружбе, милостивым к больному и падшему, ласковым к зверям. Но если сердце вдруг неудержимо потянет вас за собою, не противьтесь его чудесной власти, не верьте ни советам дряхлого опыта, ни расчетам, ни принятым обычаям: верьте сердцу и идите за ним. Тело обманет, сердце — никогда», — Александр Куприн, «В трамвае».

«Ты слышал, что подобное притягивает подобное? У людей это притяжение происходит через слово, то самое, которое всегда было, есть и будет в начале всего… Поэтому так важно быть искренним и говорить лишь то, что ты действительно думаешь и чувствуешь. Это служит паролем, кодом, через который тебя узнают подобные тебе люди.