Все к лучшему: напоминание для тех, кто часто нервничает по пустякам

Говорят, когда Черчилль произносил тосты, он говорил следующее: «Я предпочитаю не желать никому ни здоровья, ни богатства, желать лишь Везения! Ведь большинство тех, кто был на «Титанике», были и здоровыми, и богатыми. Но везучими оказались очень немногие из них…»

Прочтите эту коротенькую заметку-напоминание, которая вышла в одной из газет через год после страшной атаки в США 11 сентября 2001 года. Прочтите ее несколько раз, если вы из тех, кто слишком часто нервничает по пустякам:

«Может быть, вы знаете, что руководитель одной из крупных компаний выжил в атаке 11 сентября, потому что повел своего сына первый раз в детский сад.