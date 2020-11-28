Самый раздражающий стереотип о вашем знаке Зодиака

Обладаете ли вы энергией невероятной силы? Да. Часто ли вы своими словами и поступками привлекаете внимание окружающих? Постоянно. И все же тем людям, которые знают вас близко, даже и мысли в голову не придет, что вы являетесь несносным человеком. Вам просто хочется, чтобы все остальные испытывали такую же степень возбуждения, как и вы сами, но при этом у вас нет намерения выводить окружающих из себя.

Тельцы, вы обладаете недооцененной преданностью делу, которым занимаетесь. Стереотипы о том, что вы целые дни проводите лежа на диване, набивая свой живот, лишь забавляют, потому что вы вовсе не так ленивы, как принято считать. Просто вы понимаете, что перерывы так же важны, как и работа, так как они позволяют отдохнуть и позаботиться о себе. Естественно, что такое мировоззрение не находит понимания у тех, кто привык работать 24 часа в сутки.

Близнецы: Вы постоянно лжете

На самом деле все зависит от конкретного человека, поэтому мысль о том, что все Близнецы априори являются лжецами, вызывает у вас разочарование. Этот стереотип во много был сформирован из-за убеждения, что представители этого знака постоянно меняют свою точку зрения, что обычно случается из-за того, что вы с легкостью впитываете новую информацию, на основе которой корректируете свое мировоззрение. Вам хочется, чтобы люди, наконец, поняли, что если кто-то постоянно лжет, то это не потому, что он Близнец, а потому, что он плохой человек.

Рак: Вы одержимы любовью

Вы не боитесь признаваться, что влюблены. И просто хотите того, чего и большинство людей — в отношениях с близким человеком чувствовать себя любимыми и защищенными. Ваша привычка привязываться может казаться довольно странной некоторым людям, особенно в нашу современную эпоху. Однако вам не нужен другой человек, чтобы быть полноценной личностью — вы просто не видите ничего постыдного в том, чтобы открыто выражать свои чувства.

Лев: Вы заботитесь только о себе

Любой человек, которого вы любили, знает, что это совсем не так. За вами установилась репутация личности, до крайности любящей внимание и постоянно требующей признания со стороны окружающих, но эта слава слишком раздута. Вы не стесняетесь получать признание, которого по праву заслуживаете, когда речь заходит о выполненной вами трудной работе. В отличие от большинства людей, в подобных ситуациях чувствующих себя не в своей тарелке, вы понимаете ценность собственного труда и требуете, чтобы вам за него воздали по праву. Но это не означает, что вы думаете только о себе.

Дева: Вы думаете, что лучше всех

Саркастическая часть вас, вероятно, говорит: «Я лучше всех», но, честно говоря, никто другой не относится к собственной персоне также строго, как вы к себе. А это значит, что вы не только устанавливаете, но и придерживаетесь самых высоких стандартов в отношении себя. Вы делаете ту тяжелую работу по самоанализу, которую не решаются выполнить другие. Хотя от вас можно иногда ожидать критических выпадов в сторону людей, отказывающихся работать над собой, но в действительности вы вовсе не считаете себя лучше, чем все остальные.

Весы: Вы фальшивый

Весы являются одновременно самым любимым и ненавидимым знаком Зодиака — интересный баланс. Весы считаются людьми с фальшивой начинкой — именно такой стереотип закрепился за всеми представителями этого знака. Но правда заключается в том, что вас отличает независимый и даже радикальный взгляд на все происходящие события, при этом вы стараетесь не делать больно своим близким. И это заставляет вас зачастую скрывать свои истинные мысли и чувства, или же вы, как Близнецы, корректируете свое мнение, узнавая новую информацию. Вы хотите, чтобы люди знали о том, что быть Весами вовсе не означает быть фальшивыми. Вами просто движет желание, чтобы всем было хорошо.

Скорпион: Вас интересует только секс

Если вы в чем-то невероятны, это ведь не означает, что вы на этом зациклены, ведь правда? Вы известны как самый чувственный из знаков Зодиака, к тому же не избегаете запретных тем, поэтому секс — это область, в которой вы чувствуете себя комфортно. Однако это мышление применимо не только к сексу — оно касается всего, чего другие боятся или слишком стесняются обсуждать открыто. Хотя вы, вероятно, действительно умеете наслаждаться сексуальной жизнью, это далеко не единственное, что вас волнует, и это не самое интересное, что можно узнать о вас.

Стрелец: Вы не способны на самоотдачу

Когда дело доходит до отношений, вы не всегда спешите полностью отдавать себя, но это вовсе не означает, что вы на это неспособны. Вы просто опасаетесь завязывать отношения с теми людьми, которые хотели бы монополизировать все ваше время. И вы знаете себя достаточно хорошо, чтобы понимать, что в определенных областях вам жизненно необходимо сохранять свободу. Будет прекрасно, если вы посвятите себя тому, кто позволит вам быть самим собой — и когда найдете этого человека, тогда у вас все будет прекрасно.

Козерог: Вы скучный

Честно говоря, это просто самое поверхностное описание, но вы уже сами догадывались, что о вас будет написано именно это. Вы определенно тот человек, который всегда стремится к достижению своих целей, при этом порой действительно боитесь сделать шаг в сторону, но это не означает, что вам не хватает индивидуальности. Вы усердно работаете, но у вас есть страстные увлечения и кроме работы, и вы действительно умеете наслаждаться свободой. Те, кто не знают вас с этой стороны, — это просто люди, на которых вы предпочли не тратить время. Если человек думает, что вы скучный, то это потому, что он вас плохо знает.

Водолей: Вы слишком странный

Да, временами вы бываете странными. Да, у вас бывают моменты, когда чувствуете настроение быть «не такими, как все». Однако, по сути, у вас есть довольно много общего с окружающим миром, да и цели у вас одни и те же — просто для их достижения вы используете другие пути. Людям кажется, что вы странный, потому что обладаете необычными увлечениями, и еще у вас собственные представления о том, как должен быть устроен этот мир. Однако в этом нет ничего страшного — вы просто человек с немного иными интересами. Когда люди узнают вас поближе, то понимают, что те вещи, которыми вы занимаетесь, зачастую бывает весьма увлекательными и не такими «странными», как они думали.

Рыбы: Вы прислушиваетесь только к собственным эмоциям

То, что вы стараетесь жить в гармонии с самими собой, не значит, что вашим единственным путеводителем в жизни являются эмоции, и вы хотите, чтобы люди лучше понимали это. Вы являетесь очень чутким человеком, который способен общаться с людьми на самом глубинном уровне, одновременно с этим находясь в гармонии с собственным внутренним миром. Людям часто кажется, что вы заботитесь только о своих эмоциях и поэтому прислушиваетесь к ним каждый раз, когда принимаете решение. Реальность такова, что большинство людей рассматривают эмоции как проявление слабости, но они не догадывается, что ваша чувствительность является одной из самых сильных сторон вашей личности. Вы не боитесь позволять эмоциям влиять на решения, что идет вам только на пользу.

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