Рассекреченные документы ФБР с описанием пришельцев

На Земле существует множество сторонников теории заговора и том, что якобы высокопоставленные чиновники и военные скрывают правду о внеземных цивилизациях. Неоднократно НАСА и ФБР обвиняли в контакте с внеземными цивилизациями, в результате которых США якобы получили различные технологии, которые используются не только в мирных, но и военных целях.
Недавно был обнародован документ, который содержал некоторую информацию о посещении инопланетными существами нашей планеты в 1947 году. Документ является рапортом одного из бывших сотрудников ФБР, в котором он описывает представителей инопланетной цивилизации, чей дом находится на эфирной планете.
Согласно данным документа, эти существа способны перемещаться на своих кораблях из эфирного мира в материальный. Документ содержит 69 страниц, на которых описывается внешний вид существ, некоторые их технологии, а часть данных замазана.
В замазанных частях может содержаться наиболее важная информация, однако прочитать её невозможно, хотя эксперты пробовали использовать специальное оборудование и просвечивать копии документа.
Интересно и то, что среди страниц документа встречаются также рисунки НЛО, которые напоминают летающие тарелки, которые фиксируют очевидцы на камеры по всему миру.
Более того, на страницах присутствуют случаи появления НЛО в 1947 году. Сбором данной информации занимался всего лишь один сотрудник ФБР, который на протяжении нескольких лет исследовал таинственные случаи появления неопознанных объектов в небе.
Личность бывшего сотрудника нигде не фигурирует. Согласно рассекреченному отчету, Землю посещают не только существа, обитающие на других планетах, но и сущности из иных измерений
Среди наиболее интересной информации из отчета выделают следующее:
Некоторые из появляющихся на Земле НЛО являются исследовательскими аппаратами, которые управляются дистанционно и на них отсутствует экипаж.
Исследование нашей планеты и людей происходит в мирных целях
Инопланетные расы похожи на людей, однако их размеры отличаются в большую сторону
Они приходят не с физической планеты, а с эфирной планеты, которая пронизывает нашу собственную и не воспринимается нами.
НЛО материализуются во время перехода их эфирного мира в наш моментально, поэтому внезапное появление и исчезновение таких аппаратов можно объяснить переходом в другое измерение
Технологии НЛО позволяют моментально уничтожить любую технику людей, которая начнет их преследование. Некоторое из видов оружия проявляется в мощном потоке света, направленным в какую-то точку
Уфологи уверены. что во Вселенной существует множество инопланетных цивилизаций, часть из которых находится в месте, похожим на астрал из эзотерических учений. Возможно, что эти существа посещают нашу планету задолго до появления разумных людей, а может и вовсе являются нашими создателями.
Рассекреченный документ может лишь немного пролить свет на природу НЛо, но сколько подобных документов ещё засекречено? Да и стоит ли людям знать правду о том, что мы не одни во Вселенной? Готовы ли мы к официальному контакту с внеземными цивилизациями?