Рассекреченные документы ФБР с описанием пришельцев

На Земле существует множество сторонников теории заговора и том, что якобы высокопоставленные чиновники и военные скрывают правду о внеземных цивилизациях. Неоднократно НАСА и ФБР обвиняли в контакте с внеземными цивилизациями, в результате которых США якобы получили различные технологии, которые используются не только в мирных, но и военных целях.

Недавно был обнародован документ, который содержал некоторую информацию о посещении инопланетными существами нашей планеты в 1947 году. Документ является рапортом одного из бывших сотрудников ФБР, в котором он описывает представителей инопланетной цивилизации, чей дом находится на эфирной планете.

Согласно данным документа, эти существа способны перемещаться на своих кораблях из эфирного мира в материальный. Документ содержит 69 страниц, на которых описывается внешний вид существ, некоторые их технологии, а часть данных замазана.