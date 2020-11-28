Митохондрии – ключ к здоровью и молодости вашего организма

Митохондрии – это важная часть клеток, из которых состоят все ткани и органы человеческого организма. Они выполняют роль миниатюрных электрогенераторов, производящих энергию для жизнедеятельности и развития. Они вырабатывают ценные аминокислоты, превращая сахар и жиры в основу для размножения новых клеток.

Врачи активно изучают роль митохондрий в ранней диагностике онкологических заболеваний. С их помощью разрабатываются эффективные онкомаркеры с высокой точностью результата. Едва достигая 1 микрометра, они являются настоящим ключом к здоровью и активности всего организма.

Как митохондрии влияют на здоровье

Для нормальной жизнедеятельности человеческому организму требуется постоянный приток энергии. Микроскопические митохондрии вырабатывают до 90% всех ее запасов, обеспечивая жизненно важные процессы. Если их уровень падает, нарушается регенерация тканей, ухудшается питание внутренних органов и систем.