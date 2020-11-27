5 знаков Зодиака, которые не умеют говорить «нет» другим людям

Вы обладаете способностью понимать, что движет человеческими поступками, поэтому вам, честно говоря, бывает трудно сказать «нет». Вы склонны ставить мнение других выше собственного, а это значит, что, хотя вы не всегда соглашаетесь с желаниями окружающих, вы все равно выполняете их.

Вы бы предпочли, чтобы все остальные делали то, что они хотят, или выражали то, что они действительно испытывают, а не говорили и делали те вещи, которые заставляют других чувствовать себя неловко.

У вас мягкое сердце, что позволяет другим людям пользоваться вами. Вы окружаете заботой своих близких и прилагаете усилия, чтобы они чувствовать себя рядом с вами максимально комфортно, что заставляет вас в большинстве ситуаций идти на поводу их желаний.

Нельзя сказать, что вы лишены собственных чувств и суждений, но вы обычно соглашаетесь с мнением близкого человека, даже если оно противоречит вашему собственному. Вам хочется, чтобы вас считали приятной и заботливой личностью, поэтому вы готовы наступить на горло собственным чувствам, если это необходимо.

Весы

Вы действительно хотите, чтобы все и желательно всегда были счастливы. Хотя вы понимаете, что это невозможно, вы делаете для этого все, что в ваших силах.

Нередко вам ради достижения этой цели приходится переступать через себя, но вы считаете это той небольшой жертвой, которую вы должны отдать во имя спокойствия и комфорта окружающих вас людей.

Водолей

Вы, как типичный Водолей, любите заботиться о других людях, в этом нет никаких сомнений. Несмотря на то, что у вас, безусловно, имеются свое обоснованное мнение, мысли и намерения, вы предпочитаете не тратить свое время на споры или убеждения окружающих, если это не принесет какой-то значимой пользы в долгосрочной перспективе.

Вы готовы соглашаться с аргументами или видением ситуацией других людей, так как вам не кажется, что предмет ваших разногласий стоит всех этих споров.

Дева

Хотя это может показаться странным, но нет ничего удивительного в том, что вы являетесь в некоторой степени простодушным человеком. Да, вы устанавливаете высокие стандарты, вы обладаете критическим мышлением, но вы также понимаете, что большинство людей не станут всерьез относиться к вашему мнению, как бы правы вы ни были.

Конечно, вы можете некоторое время продолжать настаивать на правильности вашего совета или предложения (потому что вы знаете, что это так), но если ваш оппонент продолжит гнуть свою линию, вы неизбежно примите его позицию. Некоторая ваша часть любит оказываться в неприятных для вас ситуациях, чтобы поправить все к лучшему, так что, в конце концов, все равно последнее слово остается за вами.

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