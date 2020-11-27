17 вещей, на которые следует немедленно забить — читать всем женщинам

Порой мы сами взваливаем себе на плечи целый мир, и вместо того, чтобы делать его лучшим местом, приносим в свою жизнь еще больше стресса. Знакомая ситуация?

Если вас подводят, вы должны перестать обращать внимание на многие вещи. Ниже перечислены 17 таких вещей, которые следует немедленно вычеркнуть из списка своих переживаний и сосредоточиться на более важном.

17 вещей, о которых вы должны немедленно перестать беспокоиться:

1. Мнение окружающих

Если вас слишком сильно заботит, что скажут другие люди, то вы живете для них, а не для себя. Это ваша жизнь, ваши решения и ваш выбор. Людям нравится осуждать, так почему вы должны думать об этом?

2. Желание быть всегда правыми

Чтобы понять, что такое правильно, сначала нужно научиться принимать собственную неправоту. Не зацикливайтесь на том, что порой вы ошибаетесь. В конце концов, человек не может знать абсолютно все и иметь ответы на все жизненные вопросы. Есть определенная магия в том, чтобы игнорировать чужое мнение.

3. Идеальное тело

Идеального тела не бывает. Не дайте этому понятию испортить вам жизнь. Вы достаточно хороши уже сейчас.

4. 8-сантиметровые каблуки

Опять-таки, если это ваш стиль, носите их и наслаждайтесь. Но если вы заставляете свои ноги проходить через ад из-за какой-то дополнительной пары сантиметров, оно того не стоит. Без каблуков вы будете выглядеть настолько же шикарно.

5. Прошлые ошибки

Научитесь прощать себя. Не стоит корить себя, ведь все мы порой совершаем в жизни ошибки. Примите это и не вздумайте себя винить.

6. Сплетни

Довольствуйтесь своей жизнью и не поддавайтесь искушению подсматривать, чем заняты другие люди. Долой сплетни и слухи!

7. Чужое одобрение или принятие

Слушайте и учитывайте все, что вам говорят, но никогда не ждите одобрения со стороны. Если вы живете ради чужого принятия, то непринятие вас убьет. Не обращайте внимание на то, что о вас думают. Вы должны сами знать себе цену.

8. Токсичность

Вы всегда будете либо одни, либо с кем-то. Обозначьте свои границы и никому не позволяйте их нарушать. А если слышите тревожный звоночек — просто уходите.

9. Неудачи

Слово с большой буквы «Н», которого все так боятся, это вовсе не проблема, если только вы сами не сделаете из этого проблему. Относитесь к неудаче как к кривой обучения и как к процессу проб и ошибок. Здесь все зависит только от вашего подхода. Как правило, неудача заставляет человека сдаться. А если вы не сдались, значит, никакой неудачи не было.

10. Планы на вечер пятницы

Иногда все, чего вам хочется, это просто посмотреть сериал. Сделайте это, не чувствуя никаких угрызений совести. И не имеет значения, чем будут заняты все остальные.

11. Лайки в социальных сетях

Если вы хотите чем-то поделиться — просто поделитесь этим ради самой идеи. Делайте это, потому что хотите, а не потому, что вам нужны лайки.

12. То, чего у вас нет

Всегда найдутся люди, у которых есть чего-то больше или меньше. Составьте список вещей в вашей жизни, которые цените. Зачем хотеть то, чего у вас нет? Желания не сделают вас счастливыми. Достаточно и того, чем вы владеете сейчас.

13. Месть

Оставьте месть судьбе. Смиритесь с произошедшим. Лучше найдите способ направить свою негативную энергию в более позитивное и продуктивное русло.

14. «Что если»

Не сводите себя с ума переживаниями о том, что могло бы произойти в будущем. Встречайте трудности с высоко поднятой головой — если вы можете сделать что-то сейчас, делайте. Если нет, отвлекитесь на что-то другое и забудьте о своих переживаниях.

15. Материальное имущество

Иметь свой особняк и кучу денег на банковском счете это всегда хорошо. Но разве эти вещи гарантируют, что вы будете счастливы? Никоим образом! Постройте себе жизнь мечты, а не особняк.

16. Сожаления

Принимайте прошлое, учитывайте фактор человеческих ошибок и двигайтесь дальше. Прошлого не вернуть, выучите урок и уходите. И перестаньте тратить впустую свое ценное время!

17. Желание быть достаточно хорошими

А что такое «достаточно хорошо»? До тех пор, пока вас устраивает, кто вы, где находитесь и насколько далеко зашли, больше ничего не имеет значения. Приберегите свои переживания для самых худших ситуаций. Так ваша жизнь определенно станет намного проще.

Неудачи перестанут казаться вам такими ужасными, а непринятие быть таким болезненным. Неприятные потребности станут менее неприятными, а трудности — не такими горькими. Другими словами, если мы сможем меньше переживать и обращать внимание на любые проблемы, то существенно упростим себе жизнь.

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