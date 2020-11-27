38 уроков жизни, которые нужно усвоить до 38 лет

Лучше учиться на ошибках других людей, чем на собственных.

38 лет – замечательный этап жизни, когда можно спокойно обернуться назад и оценить уже пройденный путь. Молодость еще бурлит внутри, но обретенная мудрость и опыт могут создать правильный баланс, чтобы вы двигались дальше уже более осознанно. И поверьте, что многое из нижеперечисленного, вы бы хотели узнать куда раньше. Итак, 38 уроков жизни, которые нужно усвоить:

Практически всегда мы уверены в том, чего мы хотим и как этого достичь. Но мы редко прилагаем усилия ради своей мечты. И это происходит по разным причинам: кто-то не хочет жертвовать комфортом, кто-то сомневается в себе, а кому-то просто лень. Но вы никогда не достигнете своей цели, если будете сидеть сложа руки. В этом мире нет дел важнее, чем день рождения собственного ребенка. Действие – не только следствие мотивации. Это ее причина. Лидер не может позволить себе разбрасываться людским доверием, продолжая двигаться дальше. Поддержание и укрепление доверия – главный приоритет каждого лидера. Каждый из нас является примером для подражания для определенных лиц. Они будут копировать ваши действия, считая, что так правильно. Убедитесь в том, что это действительно так. В 90% случаев задача не выполняется только потому, что вы не поставили ее перед исполнителями как следует. Если вы сможете ставить высокие требования самому себе, то никто другой не сможет этого сделать. Временные меры становятся постоянными. Не стоит жить с подобными недостатками. Каждый человек может научить вас чему-то полезному. И далеко не всегда эти уроки положительны и приятны. Тем не менее, это очень ценные знания. Если вы стараетесь вести счет в отношениях, запоминая промахи своего партнера, вы быстро разочаруетесь. На самом деле, короткого пути к успеху не существует. Только обманщик будет убеждать вас в обратном. Если вы плохо играете в командные виды спорта, то это не значит, что вы неудачник. Просто есть другие вещи, в которых вы можете проявить свое мастерство. Готовность слепо выполнять чьи-либо требования говорит об отсутствии таланта. Старайтесь быть собой и находить более эффективные пути для решения задач. Первоначальные идеи никогда не бывают идеальными. Они развиваются благодаря усердной работе и сотрудничеству с другими людьми. Не стесняйтесь делиться своим мнением и просить совет. И уж тем более, не стоит переживать, что вашу идею кто-то украдет. Убедиться в этом просто: расскажите о своих планах остальным. Большинство будет загружено своими делами и им будет не до этого. Людям, которые мало говорят, часто нужно больше времени для донесения своих мыслей. Чем больше времени люди тратят на попытки самосовершенствования, тем меньше времени у них остается для оценки поступков других людей. Верно и обратное. Лучше признать, что вы чего-то не знаете, чем пытаться выкрутиться из ситуации. Люди нормально воспринимают то, что у вас может и не быть ответов на все вопросы прямо сейчас. Легче всего начать думать, что ваши намерения – это какой-то осязаемый продукт. Это не так. До тех пор, пока ваши мечты не воплотятся в жизнь, даже не стоит упоминать об этом. Далеко не факт, что та пища, которая вам не нравилась в детстве, не понравится вам сейчас. Многие считают, что у них есть проблемы с организацией собственного времени. На самом деле, это не так. У всех есть проблема с расстановкой приоритетов. Приучите себя не думать об отсутствии времени. Ставьте вопрос по-другому: это не приоритет для меня в данный момент. Если это поможет, значит это тот тип поведения, который вам подходит. Цинизм никого не впечатляет. Гораздо лучше оценивать достоинства окружающих, чем указывать на их недостатки. Цените тех людей, которые способны менять свою точку зрения, если имеются убедительные факты. Более того, стоит пытаться причислить себя к этой группе людей. Научитесь прислушиваться к окружающим, чтобы казаться проще. Это действительно та сверхспособность, о которой все забывают. Лучший способ заставить людей слушать – это выслушать их самих. Осторожнее с электроинструментами! Рекомендации к безопасной эксплуатации существуют не просто так. Не стоит игнорировать их ради 5-минунтного комфорта. Единственная причина, из-за которой вы можете критиковать людей – это желание помочь им стать лучше. Если же вы не преследуете подобной цели, значит вам лучше держать все при себе. Большинство теорий заговора выходит за пределы уровня координации и организации нашего правительства и компаний. Гораздо уместнее говорить о подобных вещах с позиции некомпетентности тех людей, которые рождают подобные теории. Не бойтесь показывать свои недостатки, если вы позиционируете себе как лидер. Будьте честны с окружающими – это делает вас уникальным. Вы не похожи на остальных, и даете понять своим подчиненным, что они тоже могут стать лидерами в будущем. Новые обязательства нужно оценивать здраво. Не берите на себя эту ношу, если вы не готовы. Внутреннее эго будет убеждать вас, что вы достигнете успеха во всем, но реальность может оказаться совершенно другой. Увеличение объема работы далеко не всегда является рациональным решением. Если же менеджер использует такой подход, считая, что это эффективно, значит он не подходит для управления людьми. Если вас не устраивает поведение людей, стоит поговорить с ними об этом. Но помните то, что любая договоренность – это компромисс. Люди редко боятся неудач как таковых – они боятся проиграть не так, как другие. Если вы нанимаете определённых людей только потому, что у них нет недостатков, это приведет к созданию посредственной команды. Вам нужны исполнители с исключительными навыками и способностями. А такие люди всегда обладают определёнными недостатками. Вы же хотите, чтобы все делалось на отлично, а не просто хорошо, не так ли? Никогда не объясняйте людям о вертикали подчинения. Это бесполезно. Любое правило можно оговорить, если только диалог строится с нужным человеком в подходящих обстоятельствах. Предотвращение ошибок — это не то же самое, что и достижение совершенства. Труп тоже может сидеть за столом и не ошибаться. Люди не боятся перемен. Они беспокоятся только о том, что некоторые вещи могут навредить им. Ваша задача состоит в том, чтобы убедить их в лучшем видении будущего. Никогда не ведите переговоры с тем, кто не обладает полномочиями предоставить вам необходимое. Подходите к задаче с азартом и предвкушением новых перспектив. Ничто не объединяет коллектив так, как совместное решение проблем.

И небольшой бонус! 39-й совет на будущее: дорожите каждым днем. Цените то, что у вас есть возможность заниматься делами с приятными людьми, самосовершенствоваться и работать над любимым делом.