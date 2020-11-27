В норвежском леднике обнаружили стрелы, которым 6000 лет

Команда археологов из Осло и Кембриджа нашла в растаявшем леднике на юге Норвегии 60 древесных держателей стрел. Что примечательно, у большей части из них имелись наконечники. Ученые датируют данные артефакты 4100 годом до н.э.
Археологи обследовали покрытый льдом горный склон Йотунхеймен, который в результате климатических изменений постепенно оттаивает. Исследователи обнаружили в растаявшем пласте древние стрелы с наконечниками из металла, затем они провели радиоуглеродный анализ находок.
Фото из открытых источников
Выяснилось, что артефакты обладали боевой металлической частью, которая при помощи смолы и шпагата крепилась к древку. Некоторые из обнаруженных предметов археологи отнесли к 1300 году до н.э. Дальнейшее изучение конструкции стрел позволило выяснить, каким образом осуществлялось их изготовление. На один конец древка врезался металлический наконечник, а затем его стягивали шпагатом и обильно заливали смолой. В древние времена наконечники стрел изготавливались из сланцевых пород, кварцита или фрагментов костей животных, а позднее стали использовать железо.
Все обнаруженные артефакты вызвали много вопросов у археологов, так как время их изготовления распределяется неравномерно по тысячелетиям. Вероятно, в этих местах люди не находились постоянно, и в разные периоды времени происходили вооруженные столкновения. Собственно об этом и говорят обнаруженные стрелы.