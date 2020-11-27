В норвежском леднике обнаружили стрелы, которым 6000 лет

Команда археологов из Осло и Кембриджа нашла в растаявшем леднике на юге Норвегии 60 древесных держателей стрел. Что примечательно, у большей части из них имелись наконечники. Ученые датируют данные артефакты 4100 годом до н.э.

Археологи обследовали покрытый льдом горный склон Йотунхеймен, который в результате климатических изменений постепенно оттаивает. Исследователи обнаружили в растаявшем пласте древние стрелы с наконечниками из металла, затем они провели радиоуглеродный анализ находок.

Фото из открытых источников