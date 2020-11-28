Кошки, грабли, зеркала и подковы: домашние суеверия из разных стран

Дети, выросшие в западных странах, с детства знают, что пройти под стремянкой — к несчастью. В Японии верят, что грязный туалет отпугивает удачу, поэтому поддержание в нем чистоты — лучший способ умаслить фортуну. Может быть, именно этим объясняется тот восторг, в который повергают японцев многофункциональные унитазы?

В ноябре в Японии празднуется фестиваль «Тори-но-ичи», или Дни петуха. Во время гуляний японцы, особенно владельцы небольших семейных компаний, покупают декоративные грабли «кумадэ». Подобно европейцам, наряжающим рождественские ёлки, японцы украшают кумадэ яркими игрушками в виде шариков, рыбок, рисовых снопов, золотых монет, сундучков с сокровищами, а также фигурками персонажей японского фольклора и масками богов удачи. Продаются эти талисманы на ярмарках, которые в Дни петуха устраивают у каждого храма. Вернувшись после гуляний, японцы вешают кумадэ в доме, обычно чуть выше уровня глаз, чтобы хозяевам весь год сопутствовала удача во всех делах.

У русских есть примета не о граблях, а о метлах и вениках. Считается, что для привлечения денег их обязательно надо держать прутиками вверх. А вот свист в доме ведёт к финансовым потерям.

Идеальный туалет – на удачу

В Японии считается, что содержание туалета в чистоте приносит удачу. Возможно, эта идея пришла из дзен-буддизма и фэн-шуй, где очищение — один из самых значимых ритуалов. Также, согласно фэн-шуй, туалет управляется водной стихией, которая ассоциируется с изобилием и достатком, именно поэтому так важно содержать туалет в чистоте. По словам Юнко Каваками, редактора Houzz в Японии, традиция связывать чистый туалет с удачей, а также трепетное отношение к всевозможным ершикам и щеткам существуют в Японии уже много лет. Хотите — верьте, хотите — нет, но это суеверие можно подкрепить весьма объективной статистикой.

Согласно исследованию, проведенному компанией Lion (один из крупнейших производителей бытовой химии и средств гигиены в Японии), 42% людей, которые ответили, что они всегда содержат туалет в чистоте, также сказали, что им везет с деньгами. А вот среди тех, кто не убирается в туалете каждый день, любимцев фортуны намного меньше, всего 22%. Кроме того, по данным того же опроса, средний годовой доход у любителей чистых туалетов составляет 5,42 миллионов йен, а у «безответственных нерях» — 4,54 миллиона.

Кошки – священные животные

Древние египтяне поклонялись кошкам, а в средневековой Европе черные кошки ассоциировались с колдовством. Бытовых суеверий, связанных кошками, очень много. Например, в России при переезде на новое место хозяева сначала впускают в дом кошку, а потом заходят сами. Считается, что домовой едет верхом на кошке и приносит в новый дом мир и счастье.

А в Японии фигурка кота Манэки-неко — одно из самых популярных украшений дома. Из-за приподнятой передней лапки также часто называют «кот, приманивающий удачу». Многие бизнесмены используют его в качестве талисмана, поэтому чаще всего его можно увидеть в витринах магазинов и ресторанов. Существует несколько теорий о том, что означает поднятая лапа, но общее мнение сводится к тому, что правой лапой кот приманивает деньги, а левой — людей.

Зеркала – окна в другой мир

В некоторых странах считается, что зеркало — это своеобразный проход в рай, ад или другой потусторонний мир. Например, испанский пользователь 100to14 говорит: «Нас с детства учат, что нельзя загадывать желания перед зеркалом, потому что оно имеет связь с так называемой иной стороной бытия».

В восточных культурах, например в Сингапуре и Японии, пожилые люди верят, что не стоит ставить зеркало в спальню, потому что оно может запутать душу, когда она будет возвращаться в тело после сна. Подобные представления нашли отражение и в литературе, например в книге «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, где Алиса попадает в сказочный мир, пройдя сквозь зеркало.

В сущности, до изобретения фотоаппаратов и видеокамер только зеркало давало людям представление о том, как они выглядят со стороны. Поэтому нет ничего удивительного, что многие поверья приписывают зеркалам мистическую силу. Sarah из Великобритании говорит, что в ее стране есть поговорка: «Бойся того дня, когда разобьешь зеркало». Это суеверие уходит корнями во времена Древнего Рима, когда люди считали, что осколки разбитого зеркала способны пленить душу и принести семь лет несчастий.

Показать язык, чтобы поблагодарить за забытую вещь

У русских похожие представления о зеркалах, однако есть и более забавные обычаи. Российские редакторы Houzz говорят: «В России, когда вы возвращаетесь домой за забытой вещью, вы обязательно должны посмотреть в зеркало и высунуть язык. Это просто веселая традиция».

Фэн-шуй – способ привлечь в дом положительные эмоции

Культура фэн-шуй зародилась в Китае. Это целая система правил и традиций, призванная принести гармонию и удачу не только в дом, но и на работу.

Многие люди во всем мире прибегают к обычаям фэн-шуй и других духовных практик, чтобы сделать свой дом еще более уютным и совершенным. Например, описывая один из своих проектов, австралийский дизайнер Трейси Эллис (TracieEllis) говорит: «Следуя правилам фэн-шуй, мы поставили на кухне стол и шкафчики орехового дерева (на фото), чтобы привнести в это помещение природную энергию».

Ананасы – вестники скорой прибыли

В практике фэн-шуй много правил и верований, связанных с привлечением денег. Например, в диалекте хок-кьень, который широко распространен на юге Китая и странах с преобладающим китайским населением, слово ананас (ong lai) звучит так же, как и фраза «скорая удача». В Сингапуре, где тоже говорят на диалекте хок-кьень, существует обычай вкатывать ананас в новый дом в надежде, что вместе с ним к хозяевам придет удача.

Хлеб – символ смерти

Из всех помещений в доме, кухня, пожалуй, обросла самым большим количеством правил, традиций, и конечно, суеверий.

Во Франции у батона две стороны — «хорошая» (выпуклая) и «плохая» (плоская). Француженка annie ROGER рассказывает, что класть хлеб плоской стороной вверх может привести к несчастью и даже смерти кого-то из близких: «Моя бабушка говорила: «Кладите хлеб хорошей стороной вверх или в дом придет зло». Не знаю, так ли это на самом деле, но на всякий случай всегда кладу правильно».

Разбитая посуда — на счастье

В России считается, что любая разбитая посуда приносит счастье. Однако, если у вас есть треснутая чашка, то из нее нельзя пить, да и вообще держать дома, иначе вас ждут неприятности. Поэтому любую треснувшую посуду надо незамедлительно выбрасывать. Кроме того, русские верят, что нельзя стряхивать крошки со стола рукой (салфеткой — можно). Если вы так сделаете, будьте готовы к потере денег.

Открытые зонты в помещении ─ к беде

В каждой культуре есть определенные табу на тему дома — действия, которые нельзя выполнять в помещении, и предметы, которые нельзя приносить в дом. Британцы уверены, что дома нельзя открывать зонт, иначе несчастья «дождем хлынут в твою жизнь». Это, казалось бы, совершенно обычное действие рассматривается как оскорбление по отношению к богам погоды — солнцу и грозе. Предполагается, что зонт должен защищать людей снаружи, где эти самые боги обитают, а не внутри дома, где защита от непогоды есть и так. Очевидно, что такое неуважительное поведение может разгневать богов, однако есть вероятность, что это действие просто ассоциируется с неудачей. В конце концов, раскрывать зонтик в тесном помещении действительно опасно — можно поранить кого-нибудь или разбить ценную вещь.

Судьбоносные цветы

Пользователь из Швеции говорит, что в дом нельзя приносить вереск: «Моя бабушка когда-то рассказывала, что, если принести в дом вереск, кто-то из близких вскоре умрет. Несмотря на предупреждение, я однажды, всё же, принесла в дом вереск, и через неделю мой дядя внезапно умер от сердечного приступа. С тех пор я предпочитаю вообще не трогать это загадочное растение». Однако ее соотечественница Матильда не согласна: «Вереск? Никогда об этом не слышала. А вот ключи я никогда и ни за что не положу на стол. Их место либо на стене, либо на полу». Сара Норрман, главный редактор Houzz в Швеции, тоже никогда не слышала о том, что вереск приносит несчастье, но она напомнила нам, что традиции в разных областях Швеции могут сильно отличаться друг от друга. «А вот суеверие с ключами распространено довольно широко, — говорит она. — Я и сама никогда не кладу их на стол».

Приветствие через порог — табу

В России нельзя здороваться или передавать что-либо через порог. Елена Амбросимова, главный редактор Houzz в России, говорит: «Никто не помнит, почему, но все безоговорочно соблюдают этот обычай. Кстати, по этому поводу однажды произошел довольно забавный курьез: во время рандеву американского и российского космического корабля на станции «Мир» русский космонавт отказался пожать руку своему американскому коллеге через порог именно из-за этого запрета».

Любимые талисманы

Некоторые символические предметы настолько привлекательны с эстетической точки зрения, что их не только держат дома в качестве талисманов, но и используют для украшения интерьера. Четырехлистный клевер — символ удачи в Ирландии, но его форма широко используется для декорирования в самых разных странах, например, в качестве принта на обоях, как на этом снимке.

В России и других западных культурах подкова — символ удачи и богатства. Причем, подкову важно повесить правильно: концами вверх, чтобы собирать в нее удачу.

В Великобритании люди верят, что монетки, найденные на полу, к счастью. У англичан даже есть песенка: «Видишь пенни — подними, на день удачу примани».

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