Самый хладнокровный и самый удачливый в мире мужик проживает сегодня в Японии

В книге рекордов Гиннесса с давних времен, наверное, с самого её основания, есть специальный подраздел, в который вносят самых удачливых и неудачливых людей в мире – таких, как например, Генри Цайгленд, живший на рубеже XIX века.

В молодости Генри бросил невесту, поэтому брат девушки взял револьвер и пошел на вендетту. Выстрел был не очень удачный, пуля попала в дерево, где и застряла, а ганфайтер убежал. Но, спустя несколько десятилетий Генри чем-то прогневался на дерево, которое спасло ему жизнь и решил его срубить. Топором это сделать не получилось, поэтому Генри вставил в дерево динамитную шашку. В результате взрыва пуля от давнего револьвера вылетела из дерева и вышибла Генри мозги.

А самый, очевидно, счастливый чувак по мнению Гиннесса – это японец, господин Цутому Ямагучи. 6 августа 1945 года господин Ямагучи проживал в Хиросиме и прямо не него упала американская атомная бомба. От эпицентра господин Ямагучи был далеко, сильно не пострадал, поэтому встал на лыжи и поехал прятаться от американской авиации. Спрятался он в городе Нагасаки, куда прибыл 9 августа 1945-го года. И в этот момент на город упала вторая бомба. Но и этот взрыв господин Ямагучи пережил.