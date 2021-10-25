Самый хладнокровный и самый удачливый в мире мужик проживает сегодня в Японии

В книге рекордов Гиннесса с давних времен, наверное, с самого её основания, есть специальный подраздел, в который вносят самых удачливых и неудачливых людей в мире – таких, как например, Генри Цайгленд, живший на рубеже XIX века.
В молодости Генри бросил невесту, поэтому брат девушки взял револьвер и пошел на вендетту. Выстрел был не очень удачный, пуля попала в дерево, где и застряла, а ганфайтер убежал. Но, спустя несколько десятилетий Генри чем-то прогневался на дерево, которое спасло ему жизнь и решил его срубить. Топором это сделать не получилось, поэтому Генри вставил в дерево динамитную шашку. В результате взрыва пуля от давнего револьвера вылетела из дерева и вышибла Генри мозги.
А самый, очевидно, счастливый чувак по мнению Гиннесса – это японец, господин Цутому Ямагучи. 6 августа 1945 года господин Ямагучи проживал в Хиросиме и прямо не него упала американская атомная бомба. От эпицентра господин Ямагучи был далеко, сильно не пострадал, поэтому встал на лыжи и поехал прятаться от американской авиации. Спрятался он в городе Нагасаки, куда прибыл 9 августа 1945-го года. И в этот момент на город упала вторая бомба. Но и этот взрыв господин Ямагучи пережил.
И вот, как сообщает японская пресса, другой крутой японский мужик решил господина Ямагучи с пьедестала подвинуть. Прославился этот господин тем, что решил отправится в большой австралийский поход на вершину горы Накадаке.
Накадаке – это один из вулканических конусов кальдеры Асо, который накануне как раз и взорвался. Расположившись менее чем в километре от кратера, который должен был взорваться через несколько секунд, крутой японский турист повернулся к нему спиной и решил сделать селфи на память. Дальше события развивались так:
«Когда я посмотрел на экран, который за моей спиной показывал вулкан, я подумал, что телефон поломался, поскольку экран стал вдруг черным. И только потом, через секунды ветер донес страшный свист, я вдруг понял, что там случилось. Тем не менее, я успел сделать снимок».
Дальше, сделав эпическое селфи японский Джеймс Кэмерон побежал сломя голову. Метров через двести ударная волна сбила его с ног, но он достал телефон и мужественно продолжил снимать кадры, которые потом увидел весь мир. Имя героя японцы не приводят, но определено он мужественный мужик. И очень удачливый.
Так, довольно трудно решить, считать ли господина Ямагучи, который пережил две Хиросимы, самым невезучим человек в мире или наоборот – самым везучим. Самый определенно невезучий чувак, имени которого мы не упомним, а интернет не сохранил, жил в XIX веке, во времена угольных круизных лайнеров. Он стоял там на верхней палубе такого крутого парохода, слушал оркестр и курил дорогую сигару, когда с неба упал микрометеорит и снес ему голову. Другими словами событие было исключительно редкое и тем не менее, чувак в него встрял. В то же время господин Ямагучи пережил две катастрофы, убившие сотни тысяч людей и вышел из переделок живым. Наверное, он удачливый человек.
Однако, вопрос с удачей японского народного вулканолога не вызывает сомнений: если бы он стоял на пару сотен метров ближе к вулкану – селфи бы не получилось. Или если бы он не остановился, чтобы сделать фото, а продолжил идти к кратеру, как и планировал – все тоже закончилось бы печально.
С вулканологами такое изредка бывает, но они обычно знают опасность, видят признаки, а тут катастрофа разразилась буквально на ровном месте – не было ни рева выходящих из земли газов, ни трясения земли. Похоже, что пробуждения вулканов как-то резко изменились. А это значит, что такие вулканические сюрпризы могут и повториться, так что следим за развитием событий.