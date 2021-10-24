Пирамида Джосера – самая древняя пирамида на Земле

Пирамида фараона Джосера находится в Саккаре и сегодня является самой древней пирамидой на всей планете. Ее ценность сложно преувеличить, она является ярким примером того, как люди учились архитектурному ремеслу. Пирамиду, как свою усыпальницу, приказал построить фараон Джосер и за это непростое дело взялся верховный жрец храма поклонения бога Солнца Ра – Имхотеп. Именно он разработал чертежи, которые представляли собой гробницу в новой форме, как ни у кого из фараонов прежде.

Интересно также то, что сам Имхотеп позже стал более популярным среди египтян, нежели его правитель, и народ Египта возвел в его в лик святых: Имхотепа нарекли богом строительства и медицины. Как бы там ни было, но то, что эта пирамида сохранилась до сегодняшнего дня – уже большое чудо. Первоначально, вокруг нее был небольшой городок, в котором также находился храм поклонения фараону, два больших жилых дома, специальный зал, который вел к гробнице с колонами и обычные хозяйские дома для скота и верблюдов. До наших дней дожила только пирамида. Размер ее равен 62 метрам в высоту и площадью 125 на 115 метров. Именно пирамида Джосера была взята за основу постройки всех остальных египетских пирамид и даже постройки великого сфинкса.

Фото из открытых источников

Данная конструкция целиком и полностью была инновационной для своего времени. Внутри самой пирамиды было 11 полноценных помещений, которые, судя по всему, были предназначены для всех членов семьи фараона. На стенах комнат были рисунки, которые отображали внешнее обустройство города, откуда и стало известно об остальных помещениях. Сам же фараон был похоронен на 27 метрах вглубь под пирамидой, в специальной капсуле. После того, как все узнали пирамиду Джосера, где находится она и кем была создана, по Египту пошли нехорошие слухи.

Все дело в том, что фараон Джосер при жизни кроме основной своей гробницы, дал задание Имхотепу строить вторую могильницу, только скромнее и незаметнее. Возможно, первая была для отвода глаз, так как правитель знал, как часто грабят такие места и будоражат покой мертвых. Как бы там ни было, когда именно Джосера пытались найти в его могиле после обнаружения данной сокровищницы наши современники – то там уже ничего не нашли. Среди многочисленных внутренних коридоров была обнаружена только одна мумифицированная рука. Кому она принадлежит, до сих пор неизвестно. Ни тела фараона, ни останков или захоронения его жреца и первого в истории человечества архитектора – никто до сегодняшнего дня не нашел.

Главного строителя, или как его величали в Египте “тот, который смотрит на Верховного бога”, позже возвели в ранг таких же божеств. А все из-за того, что при жизни Имхотеп был чем-то вроде тени и правой руки своего фараона. Стоит быть откровенными, Джосера при своем правлении ни чем особым не отличился и в историю вошел, только благодаря своей усыпальнице, а также человеку, которому он однажды отдал приказ ее построить. Интересен также факт того, что при раскопках данного чуда, было выявлено, что в храме часто осуществлялись различные ритуалы мистического характера, что, в общем-то, было достаточно логичным для того времени. Птицы ибисы, которые были символом Саккары, тут были найдены в форме мумий. Имхотеп очень долго думал, каким образом угодить своему владыке и решил, что его душа после захоронения должны иметь дорогу на небо, в виде удобных ступеней. Именно поэтому второе название данной гробницы – “ступенчатая”.

Фото из открытых источников

На сегодняшний день археологи могут только догадываться о приблизительном возрасте данной постройки. Совсем общие цифры говорят нам, что все вышеописанное действие происходило около 2600 года до нашей эры. Почему был выбран именно такой огромный и дорогостоящий комплекс построек, учитывая, что все правители до Джосера этому не уподоблялись? А все просто потому, что таким образом устрашался обычный народ, который то и дело любил бунтовать и спорить об образе жизни. Поэтому, владыка хотел показать всю свою силу, мощность, а самое главное – свою принадлежность к миру Богов и высших существ.

Немаловажным также является тот факт, что пирамида задумывалась как место для отвода глаз перед истинными захоронениями как фараонов, так и всего их богатства. Да, жены, дети и ближайшие родственники руководителя страны хоронились именно тут, но без помпезности и стольких почестей, как главный правитель. Именно поэтому многие грабители, которые посягали на покой Джосера – ничего, кроме мумифицированных трупов не находили.

Многие просто боялись туда заходить, не говоря о том, чтобы воровать что-то из-за легенды, что Имхотеп был жрецом и ведьмаком, и построил столь нестандартное строение с расчета магии и колдовства: каждый, кто нарушит покой его фараона, потеряет покой при жизни и застрянет в этих каменных стенах навсегда. Как бы там ни было, но все эти уловки замечательным образом работали, о чем свидетельствует до сих пор отлично сохранившаяся каменная ступенчатая красавица.

Пирамида Джосера – исторический памятник самой древней культуры

Ступенчатая пирамида Джосера является местом захоронения одного из египетских фараонов и всей его семьи. Это самая первая постройка гробницы именно в форме пирамиды и прародителем этого способа является сам Джосер и его жрец Имхотеп. К слову, последний, стал со временем также (а то и более) популярным, нежели его правитель. При входе в саму пирамиду есть камень у подножия, который свидетельствует о всех санах и чинах первого в мире архитектора. За время правления Джосера, Имхотеп стал хранителем верхней печати, делителем земель и урожая, главным жрецом бога Ра, советником и правой рукой правителя. После его смерти в Египте создали храм поклонения его духу и школу обучения всем его мудростям. На стенах пирамиды внутри сохранились удивительные фрески, которые повествуют об истории правления фараона, о всех членах его династии и о его деяниях. Например, именно из таких настенных надписей стало известно, что Джосер соединил Верхний и Нижний Египет и придумал способ как его душе после смерти перебраться на небо. Именно так воплотил его прошение архитектор и строитель Имхотеп. В дальнейшем, последователи строили все остальные гробницы по способу и подобию первой.

Пирамида фараона Джосера – гениальная задумка или случайность?

Первой задумкой, по мнению ученых, было построить прямоугольный куб, который бы имел внутри залы и лабиринты, по которым душа поднималась бы к небесам. Но именно первому архитектору пришло в голову склонить все стены к единому центру, для того, чтобы упростить духу фараона эту задачу. Первые размеры строения были грандиозными – более 60 метров в высоту и площадь 125×115 метров. С течением времени и воздействием огромного количества природных факторов – площадь пирамиды существенно уменьшилась, но основа все-таки дожила до наших дней. Высота меньше на 1 метр, площадь 121х109. Да и это не столь важно. Мы могли бы не застать и того, что осталось, если бы верховный жрец не был столь предприимчив: он первым в истории человечества придумал использовать не типичный сырец и кирпичи из него, а тяжелые каменные блоки. Остается только догадываться? каким образом египтяне взгромождали эти глыбы одна на другую? Как бы там ни было, но данное сооружение смело можно причислять к одному из самых первых, архитектурных, рукотворных чудес света. Стоит также отметить, что место для постройки выбрано отменное: вид с комплекса пирамиды открывается на Мемфис и вся площадка греется под лучами солнца красочного плоскогорья.

Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре, ее мифы и загадки

Пирамида Джосера фото которой запросто можно найти в сети, как и прочие достопримечательности Египта, имеет массу загадок. Самым важным непонятным фактом является загадка исчезновения тела самого фараона. По структуре пирамиды капсула с мумией должна была находиться под центром строения на глубине около 30 метров. Но место для капсулы было пустое во время открытия сокровищницы. Кроме того, было обнаружено на территории комплекса и на развалинах других строений околого усыпальницы – многочисленные странные предметы для обрядов жертвоприношения. И все тут было мистическим: и расположение храма для поклонения фараону, как Богу, и запутанные коридоры, которые спланировать консервативный Имхотеп просто не мог. История Саккары, как региона, также рассказывает о том, что в месте расположения гробницы некогда стоял храм поклонения богу Пта – главному богу Мемфиса. Учитывая трепетное отношение египтян к своей религии, а тем более к своим святыням – странно то, куда и почему пропал храм, и не причастен ли к этому сам Джосер.

Другой немаловажный факт – начало семилетней засухи в Египте, которая сопровождалась стартом строения гробницы. Многие это также считают очень странным и нелогичным совпадением.

Вокруг этой усыпальницы ходит невероятное количество легенд и загадочных историй. А все они возникают потому, что человеку сегодня сложно объяснить как без специальной техники и профессиональных знаний древние люди умудрились создать столь совершенное архитектурное строение? Некоторые мифы говорят о том, что будучи жрецом бога Солнца Ра – Имхотеп вошел в зговор с темными силами и продал душу своего правителя ради уникальных познаний в строительстве.

Другие легенды свидетельствуют, что Джосер, понимая, что все равно умрет, отдал все свои сокровища богам ради помощи в строительстве такого вот уникального места для покоя. Интересно, что некоторые ученые не откидают данную версию вовсе, потому как ни в одном музее мира, ни в одной частной коллекции не было обнаружено богатств от данного фараона, которые просто обязаны были быть в гробнице. А внутри 11 залов найдено было только одну мумифицированную руку, да и чья она, до сих пор не понятно. Вот и думайте после этого, что есть правдой, а что вымыслом. А пирамида еще будет возвышаться над прожженой египетской Сахарой еще многие столетия, все также возбуждая умы и любопытство уже наших с вами потомков.

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