Нашу Вселенную создали инопланетяне в лаборатории, заявил ученый

Известный гарвардский астроном Ави Леб выдвинул необычную гипотезу относительно нашего появления. В опубликованной в журнале Scientific American статье Леб предполагает, что наша Вселенная могла быть создана в лаборатории сверхразвитой технологической цивилизацией.

«Поскольку наша Вселенная имеет плоскую геометрию с нулевой чистой энергией, развитая цивилизация могла бы разработать технологию, которая создала малую вселенную из ничего с помощью квантового туннелирования», — писал ученый.

Далее Леб поясняет, что эта теория объединила бы все наши религиозные убеждения с современными научными знаниями и охарактеризовала бы нас как цивилизацию класса С.