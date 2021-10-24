Нашу Вселенную создали инопланетяне в лаборатории, заявил ученый

Известный гарвардский астроном Ави Леб выдвинул необычную гипотезу относительно нашего появления. В опубликованной в журнале Scientific American статье Леб предполагает, что наша Вселенная могла быть создана в лаборатории сверхразвитой технологической цивилизацией.
«Поскольку наша Вселенная имеет плоскую геометрию с нулевой чистой энергией, развитая цивилизация могла бы разработать технологию, которая создала малую вселенную из ничего с помощью квантового туннелирования», — писал ученый.
Далее Леб поясняет, что эта теория объединила бы все наши религиозные убеждения с современными научными знаниями и охарактеризовала бы нас как цивилизацию класса С.
По «Шкале цивилизаций» наша цивилизация, зависящая от звезды-хозяина, занимает лишь четвертое место. Если бы нам когда-нибудь удалось стать независимыми от Солнца, то мы бы перешли в группу В. А если бы мы научились создавать собственные вселенные, то стали бы высшим классом А.
Итак, теория, по сути, предполагает, что нас создала цивилизация класса А.
Однако эта статья оставляет без ответа многие вопросы, например, такие как: вмешивается ли цивилизация-создатель в нашу жизнь, и является ли она доброй, злой или ей все равно?
Возможно, стоит подождать, когда Леб завершит еще одну статью, где более подробно опишет наших создателей, а мы попробуем ее «переварить».
В 2020 году Гарвардский ученый Ави Леб попадал в заголовки газет за утверждения, что инопланетные цивилизации в течение 3 тысяч лет не будут отвечать на наши сообщения, и что астероид Оумуамуа был настоящим межзвездным кораблем. Так же по его инициативе стартовал амбициозный проект под названием Галилео, который сейчас ищет доказательства присутствия инопланетных технологии во Вселенной.