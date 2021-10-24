Человечество погибнет из-за нехватки кислорода, предупреждают ученые

Команда ученых из Технологического института Джорджии предупреждает, что человечество может столкнуться с катастрофической нехваткой кислорода. На Земле его станет в миллион раз меньше. Об этом сообщает ScienceAlert.

По информации ученых, около 2,45 миллиарда лет назад подобное событие уже пережила планета. Тогда в атмосфере Земли кислород практически исчез полностью, а позднее снова начал накапливаться. Такой перепад газа в атмосфере привел к гибели многих видов.

В настоящее время ученые отмечают растущую активность Солнца, излучения которого ведут к расщеплению углекислого газа. В итоге это ведет к гибели растительности, вырабатывающей кислород.