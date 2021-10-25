Извержение Кумбре-Вьеха может закончиться исполинской дырой в Земле

23 октября 2021-го года в околоземном пространстве произошло очередное, ставшее уже частым и привычным космическое событие – гамма-всплеск:

На сегодняшний день это явление стало настолько частым, что на гамма-всплески люди публика обращает внимание только если их выстраивается по три или более в ряд. Так, пять всплесков подряд было 7 августа, после чего 3 сентября 2021-года их снова было пять.

Как помнят наши постоянные читатели, мы делали ванг на это событие, обещая или МАГА-землетрясение через пару недель, или извержение какого-то супервулкана. И далее, не прошло и десяти дней с сентябрьского пакета, как на Ла Пальма начался рой, который 19 сентября вылился в извержение вулкана. И теперь вокруг него все бегают, не зная, что будет.

Что будет точно и когда не знаем и мы, поскольку для начала нужно понять, что вызывает эти гамма-всплески. Как мы думаем, их вызывает или черная дыра, или нейтронная звезда, вошедшая в солнечную систему и мантия на это все реагирует. Однако, есть и другие, куда более радикальные точки зрения.

Пару недель назад наша читательница Ppena сделала для всех нас склейку аудироликов, появившихся в интернете в незапямятные времена. Там какой-то дедушка, манерой речи похожий на городского сумасшедшего, делает по телефону глобальный ванг в стиле что и когда будет затоплено. Лет 10-15 назад всё это было довольно смешно, но сейчас многие вещи из предсказанного сбылись, поэтому не все так однозначно.

Ролик будет существовать до 30 октября, поэтому сохраняйте, кому интересно. А тем временем Ppena сделала новый ролик, где тот же господин рассказывает про Нибиру. Мы люди как бы очень широких взглядов, но то, что дедушка рассказывает не укладывается в голове даже у нас. Так, по его словам в Нибиру, которая на самом деле является космическим кораблем, есть высокое присутствие неизвестного химического элемента, который относится к Осмию (на картинке ниже), как Уран к Свинцу:

Этот элемент и фонит гамма-излучением, рост которого и предсказывается. Далее, как было сказано еще где-то в 2007-м году, этот фон станет настолько сильным, что начнет действовать на магму под Атлантикой, которая имеет какое-то особое сродство к этому металлу. Как следствие в Атлантическом океане пробудятся вулканы, что мы и видим: за год по Срединно-Атлантическому хребту было более полутысячи М 5.0, при том, что пять лет назад таких событий за год было в два раза меньше:

А теперь, с наступлением осени началось извержение Кумбре-Вьеха, которое аномально относительно всего того, что было с вулканом со времени появления там первого геолога. Землетрясения глубокие и они нарастают, распространяясь на огромный регион, поэтому все чаще и чаще геологи говорят о пробуждении какого-то мега-плюма, который лежит где-то в треугольнике между Италией, Канарами и Азорскими островами, может быть он даже и шире.

В свете происходящего получается, что дедушка не так уж неправ и городской сумасшедший не он – чокнутые на самом деле мы, поскольку верим NASA и USGS. И если это так, то цена этой веры будет высокой, так что следим за развитием событий.

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