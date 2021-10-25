Находки американского марсохода стали уже ну очень неординарными

Одной из любимых забав уфологического сообщества давно и по праву является поиск аномалий на снимках Марса, передаваемых находящими там американскими и китайскими аппаратами. Мы этой теме не сильно уделяем внимание, поскольку с Марсом все сложно – есть большие подозрения, что марсоход NASA катается где-то по пустыням Невады или в Сахаре. Однако, 22 октября NASA выложили снимок, который вызывает удивление даже для Сахары.

Свой очередной обзор тайваньский уфолог Скотт К. Уоринг начинает с демонстрации совершено очевидных развалин какого-то храмового комплекса – отчетливо виды основания каких-то колонн, сложенные из аккуратных каменных блоков: