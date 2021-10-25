Находки американского марсохода стали уже ну очень неординарными

Одной из любимых забав уфологического сообщества давно и по праву является поиск аномалий на снимках Марса, передаваемых находящими там американскими и китайскими аппаратами. Мы этой теме не сильно уделяем внимание, поскольку с Марсом все сложно – есть большие подозрения, что марсоход NASA катается где-то по пустыням Невады или в Сахаре. Однако, 22 октября NASA выложили снимок, который вызывает удивление даже для Сахары.
Свой очередной обзор тайваньский уфолог Скотт К. Уоринг начинает с демонстрации совершено очевидных развалин какого-то храмового комплекса – отчетливо виды основания каких-то колонн, сложенные из аккуратных каменных блоков:
Рядом валяется какая-то длинная штука, явно круглая в сечении:
Однако, наибольший интерес Скотта вызвал этот объект:
Это очень похоже на голову какого-то существа с большими глазами и вытянутыми черепом – наподобие тех, что можно встретить на древних египетских и прочих фресках. Часть скульптуры находится в тени и разрушена, но при отзеркаливании освещенного фрагмента голова выглядит как-то так:
По оценкам Скотта диаметр лица составляет примерно 1 фут, высота головного убора порядка 2.5 футов.
Скотт К. Уоринг – человек очень увлеченный, он часто видит то, чего нет, находя в причудах света и тени обломки марсианских космических аппаратов. Однако, хорошо сохранившаяся колонна вполне реальна, а физиономия этого марсианина является необычной даже для Невады или Сахары. Во всяком случае индейцы и эфиопы выглядят как-то совершенно не так.
NASA, конечно, ничего не объяснит, как никогда ничего и не объясняет, но что-то нам подсказывает, что скоро мы увидим таких чуваков по телевизору, так что тренируем взгляд, чтобы не испугаться и следим за развитием событий.