О чем предупреждает знамение в афонском монастыре?

Как сообщает 21-го октября канал Ирина Глотова, на Афоне, в Иверском монастыре произошло чудо – над Царскими вратами началось самопроизвольное раскачивание лампады, что продолжается уже несколько недель:

Это не первое и скорее всего не последнее чудо подобного рода. В ноябре 2019-го года в храме Кельи Святой Троицы на Афоне было зарегистрировано самопроизвольное движения иконы Христа как Первосвященника:

Естественно, теперь у людей возникает вопрос – что значит это явление? Какого-то физического объяснения ему нет, поскольку двигается только одна лампада. Если бы речь шла, например, о каком-то геологическом процессе, о проблемах с фундаментом монастыря (ему 1000 лет) – качались бы сразу все лампады.

На наш взгляд речь, скорее всего, идет о знамении, причем знамении, предупреждающем о каких-то грозных событиях – войне, эпидемии, стихийном бедствии и так далее. Но о чем конкретно и когда это всё будет?

Гадать на этот счет бесполезно, тем более принимая во внимание происходящее в мире вокруг. Идет пандемия и СМИ каждый день грозят то новым вирусом, то новой волной старого. Рядом извергается Кумбре-Вьеха, разрушение которого вызовет цунами, которое рискует смыть половину Европы. Про войну тоже сейчас кричат со всех углов, а учитывая экономический, банковский, энергетический и прочие кризисы война вполне вероятна. Но если что-то готовится, то когда?

Качание иконы в храме Кельи Святой Троицы на Афоне произошло день в день с началом пандемии коронавируса в Китае. И сейчас мы видим аналогичное предупреждение, при этом входя в сезон, который в очень, очень многих пророчествах и видениях фигурирует, как время начала каких-то казней египетских.

Так, например, в ролике за апрель 2021-го года, который мы ставим ниже, молодой человек пересказывает свой сон о Восхищении. Снов таких сейчас люди видят очень много, сам по себе он мало что значит, но там есть одна важная деталь – грязь на улицах и как бы первый утренний лёд, время 8:10 на таймлайне:

Такая погода бывает на границе осень-зима, зима весна. О каком конкретно сезоне идет речь, о сезоне какого года – тут мы, конечно, не знаем. Тем не менее, календари у нас есть и скоро ноябрь, а лампада стала качаться в октябре. Поэтому все может быть уже и довольно скоро, так что следим за развитием событий.

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