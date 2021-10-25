Астрономы нашли дорогу, ведущую или в Рай, или в Ад.

1 октября 2021 года в Astrophysical Journal были опубликованы результаты весьма захватывающего исследования, проведенного канадскими астрономами. Астрономы пока сами не поняли, что открыли, так что сегодняшние многочисленные пересказыватели открытия понимают в теме еще меньше, поэтому попробуем обрисовать все коротко и в самых общих чертах – то есть так, чтобы даже нам самим было понятно.

Астрономы, как мы знаем, начали изучение неба с видимого света, постепенно добавляя к нему источники излучения других спектров и уточняя карту Галактики. В частности, в 1960-е была сделана уточняющая карта Млечного Пути в рентгеновском свете, которая выявила там два непонятных объекта – Северный галактический отрог (North Polar Spur ) – выступающий из плоскости Галактики огромный газовый гребень

и так называемую Фан-область (Fan Region) – место в пространстве, откуда рентген прет со страшной силой, но в других спектрах там как бы ничего нет. На рисунке выше район обведен кружком, включающим объекты Cyg X-1 и Cyg X-2, для наблюдателя с Земли находящиеся в созвездии Лебедя (Cygnus):

Северный галактический отрог интересен не только тем, что он такой огромный и происхождение его загадочно, но так же он является первым или вторым по силе источником рентгеновского излучения в Галактике, деля это почетное место с той самой Фан-областью, происхождение которой тоже никто не знает.

И вот, креативные канадцы придумали программу, объединяющую данные от радиотелескопов таким образом, что можно было бы увидеть небо как бы в спектре радиоизлучения. И к своему великому удивлению они увидели, что космос состоит не из звезд, а из каких-то веревок. Причем, эти веревки тянутся от Северного галактического отрога к Фан-области:

Природа этих волокон совершенно неясна. Приблизительно рассчитана их видимая длина, которая составляет порядка 1000 световых лет. В виду микроскопического размера находящиеся на карте Галактике те или иные великие и могучие страны не отражены, но они там определенно есть, где-то чуть правее Лебедя вместе с планетой Земля и Солнцем. И так получается, что Солнце, вместе с этими великими странами и населяющими их народами, двигается как бы по тоннелю из этих непонятных волокон.

Скорее всего волокна имеют какую-то электро-магнитную природу и вдоль них выстраиваются частицы светящегося межзвездного вещества – подобно тому, как опилки выстраиваются вдоль силовых линий магнитного поля. Все сейчас кинулись писать про это с великим знанием дела, не зная при этом, чем Лебедь-1 отличается от Лебедя-2, чего мы сами, честно признаемся, без справочников не знаем.

Но что мы знаем определенно, так тот факт, что отправляясь с места хорошей охоты люди первым делом видят какой-то здоровенный темный тоннель, который засасывает их, как в трубу и они летят там с невообразимой скоростью. А в конце тоннеля люди видят яркий свет. При этом душа, как думают светлые адепты, имеют какую-то электромагнитную природу. И если это действительно так, то если ей где-то и лететь, то как раз по какой-то такой электромагнитной трубе.

Возможно, что Фан-область – это как раз и есть тот самый Ад, а Северный галактический отрог – это как бы райские области. Или наоборот – Рай будет поближе к Земле, в то время как воспитательные учреждения для землян предусмотрены на хребте Галактики, в каменоломнях или как-то так.

Так же в свете этого научного открытия можно подумать на тему хардкорной конспирологии, которая тоже предполагает, что Земля сейчас куда-то летит, переходя из пространства 3D в 4D. Возможно, что тогда летит она как раз по этому странному коридору из огромных волокон.

Наконец, можно еще подумать над совершенно не укладывающейся в голове теорией, согласно которой Галактика – это как бы клетка, входящая в состав какого-то совершенно невообразимых размеров тела. Такие теории тоже есть. В клетке, как мы знаем, есть ядро – и к Галактике есть ядро. Клеток в теле много – и в видимой части Вселенной галактик тоже хватает. Наконец, вся клетка пронизана всякими волокнами, назначения которых никто не знает – и теперь, как выясняется, внутри Млечного Пути волокон тоже хватает. Причем, что самое забавное – их назначения тоже никто не знает.

Тем не менее, храним надежду, что когда-нибудь, через биллион триллионов лет какие-нибудь пучеглазые светлые адепты с яйцевидными головами и руками-клешнями что-то про это узнают, так что следим за развитием событий.

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