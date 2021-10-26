Для чего майя в кальдере вулкана построили свою пирамиду

Археологи из Университета Колорадо изучили пирамиду Ла Кампана в столице майя Сан-Андрес в Сальвадоре. Выяснилось, что пирамиду построили очень быстро и сразу после извержения вулкана.
Сан-Андрес являлся столицей в 600–900 годах н. э. Cам город был возведен в районе 900 года до н. э.
В 539 году произошло извержение вулкана Тьерра-Бланка Ховен — одно из самых мощных за всю историю человечества. Всего было выброшено 43,7 куб. км материала, а облако пепла не пропускало свет солнца. Предположительно, было разрушено все в радиусе 100 км, произошли изменения климата. Ранее считалось, что люди ушли с этих земель, поскольку они не были приспособлены для сельхозработ, однако теперь ученые говорят о том, что они вернулись спустя несколько лет. Для сельхозкультур возвели террасы на нетронутых склонах и построили пирамиду.
По словам автора исследования доктора Акиры Итикавы, пирамиду построили на кальдере вулкана спустя только 5–30 лет после извержения, завершив строительство в течение 80 лет. В работах могли принимать участие 500–1500 человек.
За всю историю майя эта пирамида — одна из самых быстро построенных. Строили ее из вулканической породы.
По одной из версий, пирамиды для майя были копиями гор, которые они обожествляли. Также ученые выдвинули гипотезу, согласно которой пирамида на кальдере должна была защитить от будущих извержений, и, возможно, укрепить царскую власть. Цари тогда считались потомками богов, а извержение могло подрывать их авторитет, поскольку они должны были владеть способностью подчинять стихию.
Впрочем, уже в 620 году здесь произошло новое извержение, менее масштабное. После этого жители Сан-Андреса начали строить еще одну пирамиду.