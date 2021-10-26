Для чего майя в кальдере вулкана построили свою пирамиду

Археологи из Университета Колорадо изучили пирамиду Ла Кампана в столице майя Сан-Андрес в Сальвадоре. Выяснилось, что пирамиду построили очень быстро и сразу после извержения вулкана.



Сан-Андрес являлся столицей в 600–900 годах н. э. Cам город был возведен в районе 900 года до н. э.

В 539 году произошло извержение вулкана Тьерра-Бланка Ховен — одно из самых мощных за всю историю человечества. Всего было выброшено 43,7 куб. км материала, а облако пепла не пропускало свет солнца. Предположительно, было разрушено все в радиусе 100 км, произошли изменения климата. Ранее считалось, что люди ушли с этих земель, поскольку они не были приспособлены для сельхозработ, однако теперь ученые говорят о том, что они вернулись спустя несколько лет. Для сельхозкультур возвели террасы на нетронутых склонах и построили пирамиду.

По словам автора исследования доктора Акиры Итикавы, пирамиду построили на кальдере вулкана спустя только 5–30 лет после извержения, завершив строительство в течение 80 лет. В работах могли принимать участие 500–1500 человек.