Самые удачливые знаки Зодиака в 2021 году: кому повезет в любви и финансах

Наконец-то он заканчивается! 2020 год, который принёс столько катаклизмов и переживаний. Эпидемия коронавируса, длительный карантин, маски, антисептики, страх за близких, потеря работы или бизнеса, — все эти вызовы года, что заканчивается, останутся в прошлом.

Изменения — вот ключевое слово грядущего года. Однако есть одно условие: изменения не происходят у тех людей, которые просто сидят на диване и ждут «с нетерпением», когда же повезёт. Необходимо прикладывать усилия: стараться изо всех сил, искать новые пути, работать, ещё раз работать и добиваться своего.

Перемены в нашей жизни уже давно назрели, и вот — час икс пришёл. Тем более, что звёзды в 2021 году сулят удачу!

Итак, наступающий год будет довольно успешным почти для всех знаков Зодиака, но всё же у него есть и свои любимчики, то есть те, кому особенно повезёт. Можно сказать, что 2021 — это их звёздный час.

Самыми удачливыми знаками Зодиака будут четыре из них: Овен, Лев, Дева и Козерог.

Овен: задумается о браке

С начала лета и до августа у рождённых под знаком Овна появится шанс встретить тех, кого они давно искали. Речь о романтических партнёрах, отношения с которыми будут крепкими и долговечными.

Те, кто уже с кем-то встречается, в этот же период осознает, что хватит колебаться и сомневаться — пришло время делать решительные шаги. Поэтому они задумаются о том, чтобы вступить в брак, также испытают невиданный подъём чувств и испытают призабытые острые ощущения.

В профессиональном и финансовом плане год 2021 год также будет успешным для Овна. Поэтому действуйте смелее, когда чувствуете, что у вас есть хорошая идея.

Лев: это отличное время для карьеры

Представителям этого знака Зодиака повезёт в любви: благодаря покровительству Юпитера у вас появится уникальный шанс встретить любовь всей своей жизни. Причём произойдёт это приблизительно до июля.

Львы, которые состоят в отношениях или женаты, задумаются о том, чтобы стать родителями. И, не исключено, что у многих их них уже к концу года появится чудесная новость о том, что ждут малыша!

2021 год просто идеальный для этого знака Зодиака в плане продвижения по службе или открытия собственного дела. Причём в течение всего года, а не только летом. Так что стройте планы, карьеру — звёзды как никогда способствуют этому.

Дева: на первом месте — дело всей вашей жизни

Наступающий год крайне удачен в любви и для рождённых под знаком Девы. Особенно — начиная с августа. Появится чудесный шанс познакомиться с новыми людьми и вступить в отношения, которые будут очень удачными. Если же состоите в браке или отношениях, то они окрепнут настолько, что вы с партнёром одновременно озвучите идею, которая уже давно назревала и буквально витала в воздухе: «А не пора ли нам пожениться?»

В профессиональном плане представителям этого знака придётся много работать, как и всегда. Но в 2021 году их старания наконец будут по достоинству оценены: зимой они начнут пожинать плоды своего труда, и будут приятно удивлены и польщены.

Козерог: бурная любовь на одно лето

Рождённые под знаком Козерога, как известно, люди практичные и довольно размеренные. Но 2021 год приготовил им неожиданный подарок: прекрасное лето любви. Если вы уже пребываете в отношениях, то ожидайте небывалый всплеск чувств к своему партнёру. Если же одиноки — ждите бурного, невероятного романа. Особых перспектив у новых отношений не ожидается, но это лето вы будете вспоминать с тёплой улыбкой всю жизнь.

Хотя лето — это пора отпусков, представителям этого знака всё же лучше посвятить эти месяцы учёбе и профессиональной деятельности. Ведь этот период просто идеален для приобретения новых знаний и навыков.

Каким знакам Зодиака повезёт в финансах в следующем году?

Овен

Удача в финансах будет буквально «преследовать» с первых дней 2021 года. Если задумали или участвуете в крупномасштабном проекте, всё сложится наилучшим образом. Это обеспечит финансовую стабильность, и вы задумаетесь о том, чтобы инвестировать в собственное дело, что постоянно откладывали. Даже если возникнут некоторые трудности и препятствия, с лёгкостью всё преодолеете, и, в конце концов окажется, что все ваши решения были верными и только приумножали успех.

Телец

Вы ещё никогда прежде не были так уверены в своих силах, так что смелее, и только вперёд! Не исключено, что откроете свой бизнес, о котором давно мечтали. 2021 год — уникальный шанс для такого решения, и звёзды будут на вашей стороне.

Сначала будет трудно, начнут проскальзывать мысли о том, что ничего не получится и т.д. Но не сдавайтесь и не отступайте! В конце концов всё наладится и дело начнёт приносить прибыль. Более того, вас заметят и оценят инвесторы, и откроются ещё более невероятные перспективы. Главное — не останавливаться и не колебаться. В этот раз вам точно повезёт.

Лев

Интуиция — вот что станет вашей путеводной звездой в 2021 году. Она у рождённых под знаком Льва развита очень хорошо, а значит с финансами у них будет полный порядок. Помимо инвестиций, что принесут выгоду намного быстрее, чем ожидали, вы неожиданно получите деньги, которые уже давно считали безвозвратно утерянными (возможно, вернут старый долг, или начнёт приносить прибыль совершенно неперспективная, на первый взгляд, идея).

В 2021 году планеты — на вашей стороне.

Дева

Начало года, похоже, не предвещает финансового благополучия для рождённых под знаком Девы. Но не спешите расстраиваться и впадать в панику! Во второй половине 2021 года вы будете, что называется, в ударе: всё будет получаться, во всём везти. Скорее всего вы примете участие в каком-то проекте, что принесёт неожиданно большую прибыль.

Кстати, цените помощь близких и партнёров: это именно благодаря их помощи и поддержке ваши дела взлетели в гору. Кстати, и дальше всё в вашей жизни будет двигаться только по восходящей траектории.

Рыбы

Следующий год будет очень удачным и плодотворным в финансовом отношении. Инвестиции, что вы сделали в течение последних месяцев, и за которые так переживали, начнут приносить прибыль уже с первых месяцев 2021 года. Более того, во второй половине года вы, вероятно, получите значительную сумму денег, причём сегодня — ни за что не догадаетесь, откуда и от кого.

Так что приготовьтесь к практически идеальному периоду в деловой жизни и не забудьте подготовить новые инвестиционные планы.

Счастливые числа в 2021 году

10 счастливых чисел для каждого из знаков Зодиака:

Овен: 1, 22, 34, 45, 76, 3, 9, 98, 43, 10

Телец: 7, 9, 8, 55, 63, 32, 67, 89, 46, 69

Близнецы: 5, 13, 27, 42, 59, 71, 77, 6, 8, 91

Рак: 2, 11, 21, 34, 46, 51, 66, 9, 3, 19

Лев: 45, 63, 42, 10, 11, 1, 33, 87, 9, 14

Дева: 16, 24, 15, 25, 45, 5, 30, 47, 93, 3

Весы: 6, 14, 43, 29, 64, 9, 6, 8, 53, 7

Скорпион: 11, 19, 33, 75, 52, 51, 27, 86, 4, 2

Стрелец: 18, 1, 57, 36, 40, 49, 5, 8, 10, 22

Козерог: 1, 3, 7, 46, 5, 15, 51, 39, 41, 94

Водолей: 84, 95, 70, 66, 4, 19, 29, 17, 7, 2

Рыбы: 3, 33, 19, 62, 8, 39, 20, 17, 55, 71.

Менее удачливые знаки зодиака в 2021 году

Что касается таких представителей знаков Зодиака, как Рак и Стрелец, то им попросту следует расслабиться и перестать беспокоиться о будущем. Ничего страшного, что вам пока что не везёт: мир не рухнет, если не получили работу своей мечты. Тем более, что всё проходит — и плохое, и хорошее. Так что всё у вас будет, и именно то, о чём мечтаете. Но — немного позже. Не может же человеку постоянно везти! Остановитесь немного, просто живите, просто наслаждайтесь жизнью. Поверьте, это намного больше, чем карьера или финансы.

Также рождённым под знаком Рака неплохо было бы в этот период определиться точно с тем, чего они действительно хотят в жизни. Ведь как можно рассчитывать на успех, если вы до конца не знаете, чего хотите и каковы ваши цели. А вот когда определитесь — обязательно повезёт. Не исключено, что уже в 2021 году.

Поскольку 2021 год — год гармонии и мира, не имеет значения, под каким знаком зодиака вы родились, главное — это оптимистичный взгляд на жизнь. Если ваше мышление будет позитивным, а взгляд — ясным и доброжелательным, то в жизни сами собой начнут происходить хорошие вещи.

Стрельцу неплохо было бы перестать быть таким упрямым в новом году, а Раку — разобраться, чего хочет в жизни и куда держит путь. Этим двум знакам придётся немного побороться, чтобы быть счастливыми в этом году. Но разве это плохо, тем более, учитывая, что, в конце концов, всё закончится хорошо? Кроме того, чем труднее нам что-то достаётся — тем больше ценим, не так ли?

Если вы не принадлежите к тем знакам Зодиака, которые будут самыми удачливыми в 2021 году, не отчаивайтесь! Двигайтесь вперёд, будьте смелыми и решительными, воспринимайте временные препятствия как на вызов, который необходим в жизни, чтобы стать сильнее. Не зацикливайтесь на том, что пока что не получается, а наоборот — маленькими шажками двигайтесь к большой цели. Начинайте с того, что можете сделать, и постепенно усложняйте задачи. Вы и не заметите, как всё преодолеете и буквально «выгрызете» у судьбы везение и удачу.

Представляете, какой сладкой будет эта победа? Так что дерзайте — всё получится!

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