Этот 5-минутный тест может кардинально изменить вашу жизнь

Одного года зачастую недостаточно, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Осознав это, вы совершенно по-новому посмотрите на ожидание нового года. Новый год – это повод выразить свою благодарность, а вовсе не изменить свою жизнь.
А если вы намерены что-то действительно изменить и добиться больших целей, попробуйте для начала ответить на эти 5 вопросов. Времени это займет немного, а вот мироощущение может поменяться кардинально. Итак…
1. Чем вы хотите заниматься через 10 лет?
Не думайте о том, что будет через год. Давайте пойдем немного дальше. Чем вы хотите заниматься через 10 лет?
Ответ «хочу путешествовать по миру» не считается. Даже если к тому времени вы уже планируете уйти на пенсию, в вашей жизни все равно должно быть что-то, за что вы будете нести ответственность. Ничего не делать – это все равно, что не иметь причины жить. Так что представьте себя через 10 лет и запишите все, чем бы вы хотели на тот момент заниматься.
«Есть только одна вещь, которая может помешать вам осуществить свою мечту – страх неудачи», – Пауло Коэльо.
2. Кто сейчас занимается тем, чем вы хотите заниматься через 10 лет?
Хотите – верьте, хотите – нет, но в сегодняшнем мире есть люди, которые живут приблизительно так же, как вы сами мечтаете жить в будущем. Вы знаете таких людей? Если нет – быстрее откройте Google и узнайте.
Постарайтесь найти как минимум 5 человек и внесите их в свой список. Выбирайте только тех людей, чья жизнь соответствует вашему ответу на первый вопрос. Не сидите сложа руки, найдите своих «наставников».
3. Каким человеком вам нужно стать, чтобы осуществить свою мечту
Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, вам необходимо стать человеком с определенным мировоззрением. До тех пор, пока вы не осознаете, каким именно человеком вам нужно стать, то не поймете, в каком направлении необходимо двигаться.
Вы уже решили, каким человеком хотите быть?
4. Какая деятельность приведет вас к тому, чтобы стать тем, кем вы хотите стать (исходя из ответа на третий вопрос)?
Чтобы стать тем, кем вы хотите, понадобится определенный опыт. Где же набраться опыта, кроме как не на работе? Вам необходимо найти такую работу, которая позволит развиваться и в последствии сделает вас таким человеком, каким вы мечтаете стать.
Так какую работу вы выберете?
«Самое лучшее приключение, которое может с вами случиться – это жить жизнью своей мечты», – Опра Уинфри.
5. Какая подготовка вам необходима?
Вам необходима определенная подготовка, чтобы получить работу мечты. Интернет значительно упрощает эту задачу. Вы можете найти огромное количество курсов и тренингов по любой специальности. Если на данный момент вы не можете позволить себе платные курсы, то для начала можете воспользоваться бесплатными.
Многие университеты по всему миру предлагают обучение онлайн. Существует масса тренингов от экспертов, поэтому вы обязательно найдете то, что вам нужно.
Вы уже нашли курсы, которые хотите пройти? Тогда скорее начинайте. Это поможет вам найти работу, а работа поможет вам стать экспертом. Найдите то, что вам интересно, и незамедлительно беритесь за дело!
Начав осваивать новые знания, вы сразу же становитесь на путь, который приведет вас от вопроса №5 к вопросу №1. Благодаря новым знаниям вы получаете работу. Благодаря работе вы становитесь экспертом в выбранной сфере. Став экспертом, вы можете позволить себе жить так, как хотите.
Вы уже знаете, что нужно делать, так чего же вы ждете?