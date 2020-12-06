Этот 5-минутный тест может кардинально изменить вашу жизнь

Одного года зачастую недостаточно, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Осознав это, вы совершенно по-новому посмотрите на ожидание нового года. Новый год – это повод выразить свою благодарность, а вовсе не изменить свою жизнь.

А если вы намерены что-то действительно изменить и добиться больших целей, попробуйте для начала ответить на эти 5 вопросов. Времени это займет немного, а вот мироощущение может поменяться кардинально. Итак…

1. Чем вы хотите заниматься через 10 лет?

Не думайте о том, что будет через год. Давайте пойдем немного дальше. Чем вы хотите заниматься через 10 лет?