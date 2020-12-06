Программа радикального омоложения

Новые клетки, попадая в среду сознательной установки: «старость неизбежна», безоговорочно подчиняются этой программе. Новые клетки, как дети, идеально вписываются в любые «предлагаемые обстоятельства» и мгновенно перенимают любую модель поведения: если окружение молодое, то клетки развиваются по молодой программе, а если вокруг сплошной «дом престарелых», то и нет никакого развития — похромали в общем строю, воспитали убыточное потомство и умерли. То есть признаки старения проявляются только там, где их ждут.

Почему наступает старость? Вы скажете, что это заложено в программу любого живого организма. Мол, ничего не поделаешь, таков закон природы. И схема «рождение — созревание — старение — смерть» изменить, к сожалению, нельзя.

Однако причина наступления старости как раз и заключается в том, что ее принято считать естественным этапом жизненного цикла.

В частности, известно, что скорость восстановления клеток органов тела такова:

кожа — 5 дней;

желудок — 5 дней;

печень — 40 дней;

скелет — 90 дней.

В общем, 98% клеток, из которых состоит человеческое тело, заменяются новыми ежегодно. То есть мы рождаемся заново каждый год! А заложенный в нас ресурс составляет 160 активных лет. Так почему же, ежегодно получая комплект новых клеток, тело ведет себя так, как будто этого не происходит, и ни какого «восстановления» нет.

Дело в том, что новые клетки, попадая в среду сознательной установки: «старость неизбежна», безоговорочно подчиняются этой программе. Новые клетки, как дети, идеально вписываются в любые «предлагаемые обстоятельства» и мгновенно перенимают любую модель поведения: если окружение молодое, то клетки развиваются по молодой программе, а если вокруг сплошной «дом престарелых», то и нет никакого развития — похромали в общем строю, воспитали убыточное потомство и умерли.

То есть признаки старения проявляются только там, где их ждут. И что делать, спросите? Как уберечься от очевидного, когда все вокруг демонстрирует неизбежность старения?

Ну, во-первых, не все, а во-вторых, есть исключения. Наше тело не что иное, как механизм, который можно использовать, — было бы желание.

Укрепить свое желание: не поддаваться общим шаблонам, а значит заблокировать свою программу старости — совсем не сложно.

Для этого необходимо взять чистый лист бумаги и написать большими буквами заголовок: «Я обновляюсь постоянно». Затем ниже нужно переписать скорость обновления органов тела:

кожа — 5 дней;

желудок — 5 дней;

печень — 40 дней;

скелет — 90 дней.

Теперь прочтите весь текст трижды (читайте так, словно учите наизусть).

Далее закройте глаза и повторите весь текст от слова к слову (если пришлось подглядывать, то повторяйте текст, пока не выучите).

А теперь определите такое место для текста, чтобы он всегда был у вас под рукой (рабочий стол, сумочка, кошелек, косметичка, — все равно, лишь бы текст регулярно попадался вам на глаза).

Как только вы это сделаете, считайте, что ваша персональная программа радикального омоложения создана. Однако чтобы начала действовать, ее нужно запустить. Ничего сложного для этого делать не придется.

Только:

проговорить текст программы перед тем, как уснуть , — всего один раз непосредственно перед сном;

, — всего один раз непосредственно перед сном; проговорить текст программы сразу после сна (еще не вставая с кровати) — тоже один раз.

(еще не вставая с кровати) — тоже один раз. проговорить текст программы днем (например, перед обедом) — тоже один раз.

Но делать это регулярно, не забывая и не пропуская. И так делать 21 день. Этого вполне достаточно, чтобы организм вас услышал и вспомнил естественную программу масштабного обновления. (Я не стану морочить вам голову, как это происходит — это сложное взаимодействие нейронов мозга, в результате которого внешняя команда неизбежно превращается в целевую программу внутренних процессов).

Через 10 дней процессами вашего организма станет управлять ваша новая сознательная установка: «Я обновляюсь постоянно». В результате ваш организм вернется к программе развития. И знаете, почему? Потому что власть сознания над телом безгранична. И вы в этом непременно убедитесь.

Моя жизнь такова, каковы мои убеждения.

Мои убеждения таковы, каковы мои слова и мысли.

Пока вы думаете, что нынешняя ваша работа/должность/статус — ваш потолок, то так оно и есть. И ничего получше на вас не свалится.

Если вы говорите, что «поезд ушел» — он ушел.

Если подозреваете любимого в неискренности или даже в измене — он непременно соврет и найдет доверие в другом месте.

Если вы не в состоянии абстрагироваться от мысли о нехватке денег, то серьезно готовьтесь: денег станет не просто меньше, а значительно меньше. И так далее

На самом деле, если и надо чего-то в жизни бояться, то таких и подобных им мыслей (о словах вообще можно не упоминать — они в буквальном смысле торят дорогу туда, куда и обозначили). Не в моих правилах пугать и прорисовывать страшные перспективы, и поэтому предыдущий текст не надо относить к разряду ужасов про темный лес. Моя задача — донести идею, что каждый человек получает то, на чем сосредоточивается в своих мыслях. Концентрируетесь на безрадостном и тревожном — получаете гнетущее и непролазное существование; думаете о своей жизни, что все хорошо, а будет еще лучше.

А теперь представьте: подходите вы к зеркалу, а там… словом, не совсем то,

что хотелось бы видеть. Отвернитесь от отражения и поставьте многослойный блок:

«Чудо, как хороша!»

«Как ни крути, все равно красавица!»

«Как всегда, свежа и безупречна!»

и последний, контрольный:

«В этом зеркале производственный изъян!»

Если вы, прочитав этот образец поведения, скептически хмыкнули (или сделали другой недоверчивый жест), то совершенно зря — это работает. При многократном повторении работает безупречно.

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