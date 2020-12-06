Лучший месяц 2021 года для каждого знака Зодиака

У каждого знака Зодиака свой счастливый период в 2021 году. После тяжелого 2020 года со всеми его катаклизмами и пандемией коронавируса наступающий год обещает быть гораздо более спокойным и умиротворенным, без резких скачков и глобальных кризисов.
В следующем году звезды сулят удачу каждому знаку Зодиака, но в разное время. В этот период у вас больше всего шансов добиться желаемого как в профессиональной жизни, так и в личной.
Узнайте, в каком месяце звезды будут к вам наиболее благосклонны…
ОВЕН
Апрель — месяц, когда вы почувствуете невероятную уверенность в своих силах. Вы сможете сделать правильный выбор, найти работу мечты или заняться небольшим, но очень прибыльным бизнесом.
ТЕЛЕЦ
Для вас лучшим месяцем 2021 года будет июль. Вы обретете новые возможности для реализации своих желаний и насладитесь первым в году отпуском – по-настоящему романтическим.
БЛИЗНЕЦЫ
Август — хороший месяц для вас, особенно ближе к концу. Если вы одиноки, обратите внимание на все, что будет происходить 30 августа. Велика вероятность встретить человека, с которым вы сможете построить счастливые и длительные отношения.
РАК
Ракам повезло особенно — у них целых два счастливых месяца. Вы будете на подъеме в июле, а также в сентябре. Вас ждут захватывающие приключения, так что извлеките из этого максимум пользы и удовольствия!
ЛЕВ
В июне в вашей жизни будут происходить удивительные вещи. Не стесняйтесь быть настойчивыми в попытках получить от жизни больше.
ДЕВА
Первый месяц осени — мягкий, теплый, с богатым урожаем. Это лучший месяц для людей, рожденных под знаком Девы. В течение всего сентября Меркурий будет на вашей стороне, особенно в финансовых вопросах.
ВЕСЫ
Весам необходимо в полной мере насладиться летом, но лучше всего спланировать отпуск на август. В этом месяце вы сможете осуществить даже самые дорогостоящие планы, особенно если сэкономите деньги весной (как советуют вам звезды).
СКОРПИОН
Счастливый месяц для Скорпионов — май. Вам начнет везти во всем, за что бы вы ни взялись. Также вы можете обнаружить неожиданные источники дохода, во всяком случае, раньше вы подобных предложений не рассматривали.
СТРЕЛЕЦ
Ваш счастливый месяц — январь. Вы сможете легко зарабатывать и с удовольствием тратить деньги на все, что удовлетворяет ваше природное любопытство.
КОЗЕРОГ
В феврале вам стоит попробовать то, что так долго хотели сделать, но откладывали, потому что удача будет на вашей стороне и в малом, и в великом.
ВОДОЛЕЙ
Удачный месяц для Водолея — март. Это время, когда откроются новые перспективы, и если вы не воспользуетесь ими, будете сожалеть и считать убытки до конца года.
РЫБЫ
В ноябре наступит ваше звездное время. Заманчивые предложения вас ожидают и в другие периоды, но ноябрь — месяц, когда успехом увенчаются все ваши усилия. Самые удачливые Рыбы начнут больше зарабатывать, устроившись на новую перспективную работу.