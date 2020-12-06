Лучший месяц 2021 года для каждого знака Зодиака

У каждого знака Зодиака свой счастливый период в 2021 году. После тяжелого 2020 года со всеми его катаклизмами и пандемией коронавируса наступающий год обещает быть гораздо более спокойным и умиротворенным, без резких скачков и глобальных кризисов.

В следующем году звезды сулят удачу каждому знаку Зодиака, но в разное время. В этот период у вас больше всего шансов добиться желаемого как в профессиональной жизни, так и в личной.

Узнайте, в каком месяце звезды будут к вам наиболее благосклонны…