Можно ли, теоретически, путешествовать во времени без парадоксов

Физика не может полностью исключить возможность путешествий во времени. Как общая, так и специальная теория относительности Альберта Эйнштейна показывают, что время относительно, так что ОТО открыта для возможности временных махинаций. Но если бы вы могли запрыгнуть в машину времени и отправиться в прошлое, стоило бы беспокоиться о создании парадоксов, меняющих ход истории? Как, например, в знаменитом рассказе Рэя Брэдберри «И грянул гром», главный герой которого наступил на бабочку во время своего путешествия, тем самым изменив собственный мир до неузнаваемости. Согласно результатам исследования, проведенного студентом Квинслендского университета и его научным руководителем, математические расчеты показывают, что путешествия во времени возможны без парадоксов – Вселенная все уладит.

Парадоксы путешествий во времени

Классический мысленный эксперимент о путешествии во времени называется парадокс дедушки. Представьте, что вы решили вернуться в прошлое, чтобы убить своего деда. Попав туда вы убиваете его прежде, чем он познакомится с вашей бабушкой. И как вам тогда существовать, чтобы отправиться в прошлое и убить его? А если вас не существует, то кто в таком случае вернулся назад во времени и убил деда? Парадокс. Временная шкала больше не является самосогласованной.

Примечательно, что парадокс дедушки можно применить к самым разным историям о путешественниках во времени. В «Назад в будущее» Марти отправляется назад во времени, вмешивается в отношения своих родителей, флиртуя со своей мамой, не давая себе родиться. Но если Марти никогда не рождался, то как он смог вмешаться в интрижки своих родителей? Но если он не может вмешаться, то что мешает ему родиться? И так по кругу. Если бы не одно «но» – некоторые решения уравнений Эйнштейна позволяют путешествовать во времени по замкнутым временным кривым.

Эти теоретические пути позволяют кому-то присутствовать при первоначальном событии, путешествовать в пространстве и времени и возвращаться к этому событию снова. Отметим, что точка возврата не является повторением исходного события. Это – начальное событие. Последствия замкнутых временных кривых приводят к всевозможным сценариям путешествий во времени. Так, физик-теоретик Мичио Каку предполагает, что они могут включать в себя в том числе и путешествия сквозь червоточину и черную дыру.

Вселенная – повелитель времени

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Classical and Quantum Gravity, доктор Фабио Коста и студент Квинслендского университета Жерман Тобар хотели ответить на вопрос о том, возможны ли путешествия во времени без парадоксов.

«Некоторые физики считают, что это возможно, но логически принять путешествия во времени без парадоксов трудно, потому что это повлияло бы на нашу свободу воли – свободу совершать любые произвольные действия. Это означает, что вы можете путешествовать во времени, но не можете сделать ничего, что могло бы вызвать парадокс», – пишут авторы работы в пресс-релизе исследования.

Коста и Тобар пришли к выводу, что путешествия во времени могут быть последовательными и свободными от логических парадоксов. Чтобы проиллюстрировать это, ученые предлагают провести следующий мысленный эксперимент – представьте, что вы путешествуете во времени, чтобы остановить пандемию COVID-19. После того, как вы найдете и изолируйте первого пациента, миссия (а с ней и парадокс) будет выполнена, верно? Согласно расчетам Тобара и Косты, нет. Математика предполагает, что временные события будут логически согласовываться с любым вашим действием. Например, вы можете подхватить вирус, стать нулевым пациентом и все равно устроить пандемию.

«Что бы вы ни делали, основные события просто перекалибруются вокруг вас», – пишут исследователи. «Это означало бы, что пандемия начнется вне зависимости от ваших действий, даря вашему юному «я» мотивацию вернуться назад во времени и остановить ее. Ряд математических процессов, которые мы обнаружили, показывают, что путешествия во времени со свободной волей логически возможны в нашей Вселенной без какого-либо парадокса.» Фабио Коста, ведущий автор исследования о путешествиях во времени.

Безусловно, утверждение о том, что свободное от парадоксов путешествие во времени математически возможно не означает, что подобные путешествия возможны на практике. Даже если у вас получится добраться до ближайшей к нашей планете червоточине и попасть в нее, существует высокая вероятность, что вас просто-напросто раздавит еще до того, как вы окажетесь на другой стороне этого Вселенского тоннеля. Все зависит от того, как будут действовать законы квантовой гравитации, а в этой области теоретической физики все совсем не просто. Так что пока мы с вами можем быть повелителями времени на бумаге и в научно-фантастических произведениях. Что, на самом-то деле, совсем не плохо, согласны?

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