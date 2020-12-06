Как выбраться из своей головы и начать жить

Большинство людей сейчас согласятся, что слишком глубокие размышления могут стоить вам мира и, возможно, даже счастья. Но жизни? Конечно, это преувеличение.

Давайте объясню на реальном примере.

Помню, как однажды пошел со своей 3-летней дочерью в парк. Как и все дети в ее возрасте, она была в восторге и буквально загипнотизирована тем, что видит вокруг себя: ползающими по траве насекомыми, кричащими в пруду утками и даже гоняющейся за фрисби собакой. Она была всецело поглощена жизнью вокруг и полностью присутствовала в настоящем.

И тут моя дочь внезапно показала пальцем в небо и закричала: «Самолет!» Ее пронзительный крик выдернул меня из моих мыслей и, посмотрев на летящий высоко над нами самолет, я вдруг впервые увидел мир вокруг себя. Я заметил, что мы и правда находимся в парке. И хотя мое физическое тело находилось там уже несколько минут, мое «я» прибыло сюда лишь мгновение назад. До этого я находился за миллион миль отсюда, задумавшись о чем-то отдаленном, и совершенно не обращая внимания на свое окружение.

Жизнь всегда происходит здесь и сейчас, но мы, отвлеченные собственными мыслями, этого попросту не осознаем.

Ваше тело здесь, а где находитесь вы сами?

Как только мы просыпаемся утром, наш разум тут же включается и начинает вещать уже знакомые нам вещи. По привычке, мы уделяем этим мыслям все свое внимание. Содержимое этих мыслей кажется нам намного привлекательнее всего того, что находится или происходит вокруг.

Все мои дни раньше проходили одинаково. Возможно, вы меня понимаете.

Я просто поглощал свой завтрак, думая о списке дел на сегодня и о том, не попаду ли в пробку по дороге на работу. Далее просто смотрел на пустую тарелку из-под хлопьев, не помня, как их только что съел. Я не мог вспомнить их восхитительный вкус и текстуру, не говоря уже о теплых солнечных лучах, проникающих через окно, и о прекрасной песне жаворонка на улице.

После этого мое тело просто ехало на работу в машине, а я в это время проигрывал в голове вечерний разговор с сестрой, упуская из виду тучи, деревья и красоту неба над головой.

Далее я ставил машину на парковке перед офисом, не припоминая, как именно сюда доехал.

Тело садилось за рабочий стол, но я снова витал где-то в облаках, мысленно отсчитывая дни до выходных и составляя планы на следующее лето.

Основатель проекта Happiness Project Роберт Холден очень хорошо описал эту ситуацию: «Если вы думаете, что в вашей жизни чего-то не хватает, то, скорее всего, в ней не хватает именно вас».

Прошлое и будущее не существуют сами по себе

Если вы потерялись в своих мыслях о прошлом или будущем, то тем самым полностью теряете связь с настоящим, с жизнью в целом и с реальностью.

Прошлое и будущее нереальны. Все, что произошло вчера или может случиться завтра, существует в виде идеи только у вас в голове.

Настоящее же мгновение всегда свежо и полно жизни. А картинки, мелькающие в нашей голове, давно устарели. Они лишены любого намека на жизнь.

Привычка много думать стоит вам жизни. Когда мы проводим слишком много времени в раздумьях, перескакивая с одного занятия на другое, происходящая прямо сейчас жизнь проходит незамеченной. Дни, недели, месяцы и годы сливаются воедино, а ценность каждого сознательно прожитого мгновения теряется из-за недостатка присутствия.

В итоге мы удивляемся, куда девалось наше время и почему мы чувствуем себя такими неудовлетворенными, недовольными и оторванными от реального мира.

Способность уделять достаточно внимания тому, что происходит здесь и сейчас, является необходимой для того, чтобы ощутить спокойствие, связь с миром и то, что вы живы, независимо от происходящего сейчас в вашей жизни или того, какой вы хотели бы ее видеть.

Когда мы полностью поглощены настоящим, удовлетворение приходит само по себе. Не нужно за ним гоняться, ведь оно — это всего лишь побочный продукт вашего присутствия.

Из мыслей в реальность

Но как выбраться из круговорота своих мыслей и вернуться к жизни?

Главное — это осознанность настоящего. Вот, где начинается жизнь!

Но есть и хорошие новости — так как разум может находиться одновременно только в одном месте, вам не нужно активно стараться перестать думать. Просто переключите свое внимание на настоящее, и вы автоматически перестанете думать. Как по мне, то практика осознанности — это самый простой и эффективный способ добиться данной цели.

Поэтому я записался на 8-недельный курс. На протяжении этого курса мы повторяли одно упражнение под названием «Медитация при ходьбе», произведшее на меня особое впечатление. Медленно прогуливаясь в тишине по пышным садам ретритного центра, нас призывали быть внимательными к своему окружению: сосредоточиться на ощущении земли под ногами, на каждом движении тела и его малейших чувствах. Мы должны были следить за сигналами каждого из органов чувств.

Вот что я впоследствии написал в своем дневнике: «Внимание к замысловатым узорам и цвету листьев, к пауку, занимающемуся плетением паутины, ощущению текстуры травы под ногами и нежного дуновения ветра на коже, к запахам земли, трав, ароматного мха, к звукам нежного потрескивания веток под ногами и шуму ветра в деревьях — все это превращало на первый взгляд прекрасный сад в волшебное королевство!»

Было одинаково удивительно и унизительно начать по-настоящему замечать масштабность происходящего вокруг нас каждый миг, когда ты действительно уделяешь этому свое внимание.

Чудесное превращение сада стало последствием простого переключения внимания. В самом саду не появилось ничего нового или другого. Все было ровно так же, как и прежде.

И мы можем привнести это в каждый аспект своей жизни.

Как правило, люди настолько отвлечены своим вечно размышляющим о чем-то разумом, что попросту не видят того богатства, которым наполнен настоящий момент. Детская внимательность к полноте каждого мгновения порождает внутри человека чувство счастья и радости.

Настоящее мгновение — вот наш истинный дом

Буддийский учитель практики осознанности Тит Нат Хан как-то сказал:

«Осознанная прогулка приносит нам мир и счастье и делает нашу жизнь реальной, наполняя спокойствием каждое мгновение. И нет никакой необходимости с чем-либо бороться. Просто наслаждайтесь каждым шагом. Занятия медитацией при ходьбе помогают нам научиться присутствовать.

Настоящее мгновение — вот наш истинный дом. Когда мы полностью погружаемся в настоящее, все наши сожаления и печали исчезают, уступая дорогу познанию жизни и всех ее чудес.

Вдыхая, мы говорим себе: «Я на месте». Выдыхая, мы говорим: «Я дома». Таким образом мы преодолеваем рассеянность и спокойно погружаемся в настоящий миг — единственный миг, в котором мы можем почувствовать себя живыми».

Когда наш разум умиротворен, у нас появляется способность просто жить, как это делают маленькие дети. Когда мы действительно обращаем внимание на богатство настоящего момента, у нас возникает детская восторженность жизнью.

А привычка слишком много думать в конечном итоге стоит вам вашей жизни.

Автор: Ричард Патерсон

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