6 ежедневных привычек, которые помогут вам выглядеть увереннее и умнее

Возможно, однажды кроткие и унаследуют Землю, но вот что им точно не светит в ближайшей перспективе – это унаследовать место в составе директоров компании, в которой они работают. «Кротость» – это совершенно не то слово, которое приходит в голову, когда мы думаем о ком-то, кто кажется нам прирожденным лидером и хорошим руководителем.

А какие же тогда «те» слова? Сила и интеллект? Безусловно! Чувство целеустремленности и харизма? О, да!

Начиная свою карьеру в большой фирме с богатой историей и своей корпоративной культурой, я очень часто слышал о так называемой самой харизме лидера – о том, что это вообще такое, у кого она есть, и что стоит делать тем, кто стремится в будущем взобраться на самый верх иерархической лестницы, чтобы ее заполучить. И вот что в конечном итоге мне удалось выяснить.