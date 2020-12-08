6 ежедневных привычек, которые помогут вам выглядеть увереннее и умнее

Возможно, однажды кроткие и унаследуют Землю, но вот что им точно не светит в ближайшей перспективе – это унаследовать место в составе директоров компании, в которой они работают. «Кротость» – это совершенно не то слово, которое приходит в голову, когда мы думаем о ком-то, кто кажется нам прирожденным лидером и хорошим руководителем.
А какие же тогда «те» слова? Сила и интеллект? Безусловно! Чувство целеустремленности и харизма? О, да!
Начиная свою карьеру в большой фирме с богатой историей и своей корпоративной культурой, я очень часто слышал о так называемой самой харизме лидера – о том, что это вообще такое, у кого она есть, и что стоит делать тем, кто стремится в будущем взобраться на самый верх иерархической лестницы, чтобы ее заполучить. И вот что в конечном итоге мне удалось выяснить.
Так, все-таки, что же такое «харизма лидера»?
Харизма лидера – это сочетание навыков общения с окружающими, технической компетентности, особого взгляда на мир и темперамента, которое вызывает у окружающих чувство уверенности в убеждениях и решениях лидера.
Для тех, кто стремится к тому, чтобы занять лидерскую позицию – особенно если эта позиция находится на самом верху фирмы или корпорации – харизма лидера является жизненно важным набором качеств, без которых им вряд ли удастся продвигаться вперед, влиять на окружающих и добиваться нужных результатов.
Людям, «прокачавшим» свою харизму лидера в достаточной степени, иногда бывает достаточно зайти в комнату, чтобы все поняли, кто тут главный – еще до того, как все представятся и назовут свои должности.
Так как же вам «прокачать» свою харизму?
Знаете, что самое сложное, когда учишь людей создавать и укреплять свою харизму? То, что, хотя большую часть лидеров отличают некоторые сходные личностные качества, каждый из них присовокупляет к общей сумме свою собственную уникальность и взгляд на окружающий мир.
Но красота этого подхода в том, что воспитание в себе умений, навыков и качеств, сообща складывающихся в ту самую харизму лидера, вовсе не требует от вас того, чтобы вы уже находились на одной из лидерских позиций. Вы можете начать работать над ними прямо сейчас, даже если вы только что поступили на работу, и находитесь в самом низу иерархической лестницы. Более того, сильная харизма лидера может стать именно тем, что заставит начальство заметить вас в общей серой массе и выбрать для замещения открывшейся вакансии.
Ниже вы найдете шесть вещей, которые помогут вам создать и укрепить харизму:
- Хотите быть лидером? Старайтесь выглядеть как лидер. Скорее всего, люди на самой верхушке иерархической лестницы вашей фирмы, компании или корпорации одеваются формально и в одном и том же стиле. Неважно даже, что именно они носят, классические костюмы или джинсы с водолазками, важно другое – именно они устанавливают нормы и стиль для остальных людей своего круга, и уж тем более для тех, кто стоит на более низких ступенях. И если вы полны решимости добраться до самого верха, старайтесь замечать этот стиль и отображать его в собственном гардеробе (присовокупляя к этому собственное чувство стиля).
- Не бойтесь иметь собственное мнение. Лидеры никогда не стесняются высказать свое мнение по тому или иному вопросу, когда у них появляется возможность сделать это. Так что следуйте их примеру, особенно когда вас об этом просят. Если вы никак не можете придумать что-то конструктивное, или вам бы хотелось еще немного подумать над этим вопросом, также говорите об этом честно и открыто, но старайтесь по возможности избегать подобных ответов, а для этого заранее – и тщательно – изучайте вопросы, которые будут обсуждаться на совещаниях и презентациях, которые вы посещаете по должностным обязанностям.
- Когда вы входите в комнату, где будет проводиться совещание, не бросайтесь сразу же к первому свободному креслу или стулу, даже не потрудившись присмотреться к тому, кто и где уже сидит. Выберите место рядом с теми, с кем вам бы хотелось обсудить нужные вопросы, и займите именно его.
- Задавайте правильные вопросы. Умение задавать уместные и своевременные вопросы о том, как обсуждаемая тема может повлиять на клиентов, персонал, поставщиков, партнеров и так далее, не только поможет вам сформировать собственное мнение о ключевых обсуждаемых вопросах, но и поможет вам заработать репутацию ответственного работника, заботящегося о процветании фирмы и ее акционеров.
- Говорите ясно и четко – так, чтобы ваш голос был слышен всем людям в комнате, но при этом никогда не кричите. Когда вы говорите настолько тихо, что кому-то из собравшихся приходится раз за разом приходится вас переспрашивать или просить говорить громче, это вряд ли положительно скажется на вашем имидже. К тому же это лишает вас уверенного вида в глазах окружающих (да и своих собственных). Язык нашего тела влияет не только на то, что думают о нас окружающие, но и на то, насколько мы уверены в себе.
- Избегайте нечетких и расплывчатых фраз вроде «Мне кажется…», «Уверен, вы уже думали об этом, но…», «Не знаю, во что это все выльется, но…».
Если вы надеетесь добиться повышения или даже со временем занять одно из кресел на самом верху вашей компании, начните работать над харизмой лидера прямо сейчас, и вскоре уже она будет работать на вас.