Люди изначально прибыли с другой планеты

У человека очень рано начинаются боли в спине, его кишечник не приспособлен к необработанной пище, а зубы не способны нормально рвать и пережевывать сырое мясо. Его тело болеет от солнечных лучей, а рождение младенца превращается в страдание.

Все чаще различные исследователи задаются вопросом, каким образом на Земле могло в ходе эволюции появилось существо, которое совершенно не приспособлено к жизни вне искусственно созданных условий.

Если взрослого человека бросить одного в диком месте, даже если там полно еды, то выживет он там лишь если с детства привык жить в таких условиях и знает где укрываться, как обеспечить себе тепло, искать пропитание и как спасаться от хищников. И то не факт. Причем жизнь его будет коротка и полна страданий.

Человеку плохо без одежды, если он живет вне тропической зоны, но даже в жарких странах ему плохо, потому что ему наносит вред солнечный свет. И ему очень сложно поглощать пищу сырой, для этого у него банально не приспособлены зубы и кишечник. А если еще и вспомнить про высокий уровень хронических заболеваний…

С самых древних времен человек ощущал себя чужим в этой окружающей среде. Он слишком выделялся из животного мира. «Он всегда ощущал, что тут что-то не так», — говорит профессор экологии доктор Эллис Сильвер.

Именно поэтому в последние годы появляется все больше сторонников теории, что человек был искусственно создан на Земле древними инопланетными цивилизациями или доставлен ими на Землю с другой планеты. На той планете человечество живет совсем в иных условиях и с иной гравитацией.

Среди животных Земли человек выделяется еще и своей высокой агрессивностью. Ему ничего не стоит перебить крупное общество себе подобных из-за каких-то несущественных культурных разногласий.

Профессор Эллис Сильвер считает, что люди однозначно прибыли на Землю из иного мира. Он уверен в том, что первый и самый яркий признак этого то, что у людей огромные проблемы с со спиной. Уже начиная с 30 лет люди страдают от болей в спине, которые лишь усиливаются с возрастом.

Сильвер считает, что на нашей родной планете была куда меньшая гравитация и она не давила на наш позвоночник как земная. Туда же Сильвер определяет проблему солнечного света, считая, что наша родная планета находилась достаточно далеко от Солнца и солнечные лучи не палили так сильно.

Свою теорию Сильвер изложил в книге «Люди не с Земли» (Humans Are Not From Earth). В ней он также рассматривает проблему трудностей при родах — человек единственный вид живых существ, которому крайне сложно рожать детенышей из-за огромного размера их головного мозга.

Голова новорожденных младенцев действительно непомерно велика по сравнению с их телом. При рождении ширина головы младенца практически равна ширине его плеч. И даже «эволюционная хитрость» в виде несрощенных костей черепа, которая позволяет черепу младенца слегка деформироваться во время прохождения через родовые пути, не решает эту проблему.

Сильвер считает, что анатомически современный человек — это гибрид, возникший в результате скрещивания неандертальцев с другим видом людей, которые пришли на Землю от 60 000 до 200 000 лет назад, возможно, с планеты в Альфе Центавра, ближайшей к нам звездной системы.

Согласно науке, именно около 200 тысяч лет назад на Земле появился человек современного типа, который очень сильно по своему развитию отличался как от неандертальцев, так и от более ранних человекоподобных существ. Как и почему произошел такой резкий скачок, наука не знает.

В своей книге Сильвер пишет, что от контактов с инопланетянами до нас дошли легенды про Древних Богов, которые спускались на Земли в «огненных колесницах» и «небесных лодках». Если рассматривать фигурки этих «Богов», то они невероятно сильно похожи на людей в космических скафандрах.

Зачем какой-то гуманоидной инопланетной расе специально переносить на Землю другой гуманоидный вид или же создавать его путем гибридизации с земными видами, понять сложно. Это мог быть как эксперимент, так как и некий вид наказания за свою агрессивность.

Что касается того, зачем потребовалась гибридизация, то, возможно, она была попыткой лучше приспособить этих существ к местной гравитации и составу воздуха, ведь судя по этим «скафандрам» местные условия «Богам» были очень неподходящими.

