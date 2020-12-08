Буддийские законы кармического очищения

Очистить свою карму — означает избавиться от моделей поведения, мыслей и поступков, которые делают вас должником судьбы. Ведь все негативные и позитивные вещи, которые вы приносите в этот мир, обязательно к вам вернутся.

Понятие кармы является одним из самых прекрасных элементов Вселенной. Согласны вы с этой философией или нет, но это довольно интересный способ отношения к жизни. Еще одно понятие буддизма — кармическое очищение, хотя оно и не настолько популярное. В данной статье мы поделимся с читателями несколькими отличным уроками, построенными именно на этой идее.

Буддисты говорят, что кармическое очищение включает в себя действия и подходы, исправляющие ошибки, допущенные вами в прошлом. Другими словами, это своего рода выплата символического долга, который накопился у вас за все прожитые годы.

Согласно такой философии, карма представляется в виде негативной причинно-следственной связи. То есть, ничто не случайно и является последствием ваших предыдущих поступков или действий. Суть кармического очищения заключается в том, чтобы освободить человека от последствий тяжелого прошлого или неприятных ситуаций. Кармическое очищение происходит по 12 законам, все они представлены ниже.

Если коротко, «золотое правило» кармы гласит: что посеешь, то и пожнешь. Но что происходит, когда вы знаете, что не посеяли ничего хорошего? Ответ прост. Постарайтесь компенсировать причиненный вами ущерб. Так и происходит очищение.

Креативность

Каждый человек смотрит на мир по-своему, что и определяет его жизненный опыт и впечатления. Учитывайте это и постарайтесь конструктивно изменить свое мировоззрение. Начните замечать в людях и происходящем вокруг только лучшее и ваши действия тоже будут автоматические направлены на добро.

Смирение — часть кармического очищения

Вам ничего не принадлежит. Вещи, которые вы получаете, никогда не станут действительно вашими, как и люди и все живое вокруг вас. Если вы это осознаете и начнете вести себя соответственно, то сможете достойно справиться с неизбежной утратой и разлукой.

Ответственность

Закон ответственности призывает вас никогда не винить кого-либо или что-либо в негативных вещах, которые с вами происходят. Если случилось что-то плохое, несите за это ответственность сами. Проанализируйте допущенные вами ошибки и не пытайтесь найти виновных. Чем ответственнее вы будете, тем меньше кармической силы будет в вашей жизни.

Взаимосвязь

Закон взаимосвязи гласит, что все в этой вселенной связано между собой. И чтобы очистить свою карму, необходимо осознавать, что каждое ваше слово или поступок будут иметь последствия как для вас, так и для окружающих. Помните об этом, когда вам вдруг захочется высказать свое мнение о вещах, которые вас не касаются. Если у вас недостаточно информации о чем-либо, держите язык за зубами.

Развитие

Любые перемены это форма развития, а все вокруг постоянно меняется. Думайте об этих трансформациях как о благословении, дающем вам возможность эволюционировать. Чем меньше вы противитесь переменам, тем меньшим будет участие кармы в вашей жизни.

Фокализация

Когда вы осознаете, что можете достигнуть желаемого только посредством приоритизации ваших действий в настоящем, а не ожиданиями от будущего, вы сможете достигнуть состояния кармической гармонии. Сосредоточьтесь на настоящем и делайте все необходимое прямо здесь и сейчас. Не отрицайте и не недооценивайте свои небольшие ежедневные достижения.

Щедрость

Вы получаете то же, что и отдаете. И суть здесь не в количестве, а в качестве. Но не забывайте и о том, что если вы отдаете много, это не гарантирует, что в ответ вы получите столько же (или больше). Другими словами, ваше вознаграждение это удовольствие, получаемое от самого акта дарения. Это переменная, которая, как правило, только повышает уровень щедрости при обмене.

Настоящее

Закон настоящего предлагает вам рассматривать настоящее мгновение как самое важное и ценное. Проживайте каждый миг как можно лучше. Все самое ценное в вашей жизни находится прямо перед вами прямо сейчас. Да, это непросто принять, учитывая сложность современной жизни. А все, чего сейчас не видят ваши глаза, есть иллюзия.

Перемены

Закон перемен гласит, что ваша реальность не меняется, если вы постоянно повторяете свои же решения и поступки. Если вы хотите измениться, изменить нужно и то, что вы говорите и делаете. Если вы пытаетесь оказаться в каком-то другом месте, не стоит идти тем же путем.

Терпение

Закон терпения учит нас тому, что у всего есть свой определенный процесс, а каждый процесс занимает время. Способность принять тот факт, что все вокруг идет своим чередом, является неотъемлемой частью кармического очищения. Терпеть означает верить, что все случится тогда, когда должно случиться.

Вдохновение

Закон вдохновения призывает вас полностью отдаться тому, что вам нравится и чего вы хотите достигнуть. Ваши тело, разум и дух должны работать сообща ради достижения ваших целей. Не храните энергию в себе. Вместо этого делайте все, чтобы добиться желаемого.

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Буддисты верят, что если вы будете придерживаться законов кармы, то станете свободными. Никто не может полностью избежать совершения ошибок. Но если вы станете на путь эволюции, то ваши же ошибки станут источником вашего развития. Кармическое очищение подразумевает возвращение к своему внутреннему стержню.

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