5 уроков, которые я усвоил, общаясь с 12 мультимиллионерами

В 2015 году я решил пообщаться с богатыми людьми, чтобы изучить их путь к успеху. От обеда с Робертом Кийосаки, автором книги «Богатый папа, бедный папа», до часа, проведенного с Кевином Грином, крупнейшим обладателем активов в секторе жилой недвижимости Соединенного Королевства. Все это будет изложено в статье, вместе с жизненным опытом остальных мультимиллионеров.

Я специально подбирал личностей, которые начинали с самых низов. Все они были обычными людьми, как и мы с вами. Никто из них не родился с серебряной ложечкой во рту, унаследовав круглую сумму на банковском счету.

Ни один из этих мультимиллионеров не хотел стать юристом или врачом. Более того, мало кто из них имеет высшее образование. Ни у кого не было стабильной работы, и уж тем более, никто не заработал состояние за счет занимаемой должности. Забавно, но большая часть мультимиллионеров утверждает, что иметь работу — это равносильно разорению.

Боб Проктор однажды сказал: «Есть только два способа заработать деньги. Первый — за счет людей на работе, а второй — за счет денег в работе».

Когда у вас есть работа, вам платят за нее. Вы продаете свое время ради определенной суммы. Поэтому подавляющее большинство живет по первому принципу — вы работаете сами. Это всегда долго, утомительно и тяжело. Ситуация становится еще хуже, если работа вам не нравится. А еще там есть начальник. Работа ограничивает потенциал заработка и всегда будет зациклена только на почасовых ставках, либо окладе. И не факт, что увеличение рабочих часов прямо пропорционально увеличит ставку.

Более продвинутый путь для заработка — это умение вкладывать деньги, чтобы они работали за вас. Это потребует от вас меньше трудозатрат. Речь идет о переходе от мышления потребителя к мышлению инвестора. Стив Форбс определил, что быть богатым — это «получать один миллион долларов пассивного дохода ежегодно». Естественно, подобный заработок формируется вне вашей основной работы.

«Финансовая свобода достигается только тогда, когда ваш пассивный доход превышает ваши расходы», — Т. Харв Экер.

2. Они становились предпринимателями или инвесторами

Будущим мультимиллионерам не нужна была работа, потому что они сами создавали системы, которые работали на них. Другими словами, они становились предпринимателями, которые открывают все больше и больше предприятий. Все они желали стать творцами, оставить след в истории и дать этому миру нечто ценное. Одновременно с этим, эти люди пускали свои деньги в ход.

То есть они становились инвесторами. Их деньги приносили доход, увеличивали обороты, пока их владелец спокойно спал по ночам. Предприниматель и инвестор идут рука об руку, потому что первый придает чему-либо ценность и значимость, а второй знает, как распознать это. Да, бизнес — это сложная игра. Но порой, достаточно лишь идеи.

Прекрасный пример — Дж. К. Роулинг, которая жила за счет пособий задолго до того, как написала мировой бестселлер о Гарри Поттере. Ваши знания и творческий потенциал могут стать ключом к будущему богатству. И пусть не каждому дано стать предпринимателем, все мы можем отыскать внутри себя творческий потенциал, который поможет достичь определенных высот и заработать состояние.

3. Они всегда делают больше

Что действительно поразило меня во время встреч с мультимиллионерами, так это то, что они всегда делают что-то большее. То, чего от них в принципе и не ожидаешь. Взаимодействие с ними всегда было интересным и насыщенным. Неожиданные и дорогие подарки? Есть. Возможность связаться с ними после долгого интервью просто по телефону? Есть.

Запланированное 10-минутное интервью растянулось до 45 минут? Легко! Вы ожидаете, что они предстанут в одном образе, но им удается быть даже лучше. Кто-то может думать, что они способны только на что-то определенное, а они способны на большее. И это движение вперед ошеломляет. У этих людей будто бы нет границ. И конечно же, все это отражается на их концепции бизнеса. Кто-то считает, что для богатства нужно грабить людей. Но эти людей пришли к успеху за счет своей философии.

4. Они хорошо знают себя

Все двенадцать человек, с которыми мне удалось побеседовать, представляли совершенно различные отрасли. Это порождает еще большее восхищение, потому что им удалось создать для себя свою зону комфорта в абсолютно разных условиях. Но каждый из них знал о своих недостатках, потому что они являются глубоко сознательными людьми.

Когда я наивно спросил Роберта Кийосаки о том, как ему удалось стать настолько влиятельным наставником для миллионов, он ответил в своей известной резкой манере: «Что за глупый вопрос?» Затем он сказал, что ему хотелось бы стать профессиональным игроком в регби, но он слишком нерасторопный для этого вида спорта. Он так и не дал четкого ответа, но ясно дал понять, что нужно хорошо понимать самого себя.

Прежде чем Кевин Грин стал настолько богат, он получил свою первую стипендию и отправился путешествовать по миру, чтобы брать интервью у таких выдающихся деятелей, как Билл Гейтс и Ричард Брэнсон, который стал его наставником в будущем. Его главное открытие заключалось в том, что самосознание — главный ключ к успеху.

Тай Лопес однажды спросил меня, что я буду делать, если на моем счету окажется 5 миллиардов долларов. Он продолжал спрашивать меня, чтобы понять, насколько я хорош в финансах. Когда-то это удалось сделать ему. И он осмелился пойти ва-банк, чтобы стать мультимиллионером.

«Самосознание позволяет людям понять, что они умеют делать лучше всего. И только потом усердно заниматься развитием этих качеств. Это также помогает вам принять свои недостатки», — Гари Вайнерчук.

5. Они четко ставили перед собой цель

Мультимиллионеры стали таковыми, потому что они хотели этого. В их жизни тоже присутствовала боль и страдания, из-за чего они решили стать богатыми. Забавно, но ни одному из этих людей не довелось оказаться на вершине успеха благодаря слепой удаче.

Все они приняли решение, которое часто становилось результатом горького жизненного опыта. Эта боль сделала их более целеустремленными людьми, наполненных страстью и энергией. Потому богатство для них имеет значение. Это сравнимо с чем-то духовным. Будто бы они хотели оставить свой след в истории мира.

Кевин Грин порекомендовал мне ознакомиться с четырьмя книгами по обретению богатства, две из которых не имели ничего общего с деньгами, а были скорее философскими.

Роберт Кийосаки сказал мне: «Ты не принадлежишь себе, ты принадлежишь Вселенной. Так что не будь эгоистом и сделай, наконец, что-то полезное для этого мира».

Каждый из нас может досконально изучить принцип работы бизнеса и механизм инвестиций. Но суть в том, чтобы найти свою истинную цель. А это уже действительно сложно.

Чего вы хотите достичь? От каких глобальных проблем вы хотели бы избавиться? Какой вклад в этот мир вы желаете сделать? Что заставляет вас радоваться? Это первые вопросы, на которые вам нужно найти ответ внутри себя. Как только вы отыщите свою цель, вам откроются двери к богатству и счастью.

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