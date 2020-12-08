Как освободиться от негативного прошлого, переписав свои жизненные истории

Жизнь каждого из нас наполнена бесчисленным количеством событий.

Пока мы молоды, у нас есть возможность накапливать опыт, делиться переживаниями и планами на будущее с друзьями и близкими. Нам кажется, что энергия бьет ключом и можно изменить весь мир вокруг. Но когда проходит определенное время, и все становятся старше, за нашими плечами скапливается груз не только из приятных событий. Мышление меняется и становится более реалистичным, что приводит к иному отношению к жизни в целом.

В моем же случае, в голове постоянно вертелась одна навязчивая мысль: «Моя семья очень религиозна. Из-за этих убеждений, навязчивых и порой даже абсурдных, меня ограничили в знакомствах, в возможности завести новых друзей и попытках попробовать что-то новое. Я превращалась в кого-то другого. Мне приходилось нелегко из-за осуждающего мнения окружающих, самооценка падала с каждым днем, а моя способность разговаривать с незнакомыми людьми практически сошла на нет. И это вызывает серьезное беспокойство внутри меня».

Звучит знакомо?

Каждое событие в жизни накладывает на нас свой отпечаток. Особенно заметные шрамы оставляют трагические истории. Подобные вещи омрачают наше существование вне зависимости от того, когда мы с ними сталкиваемся. И разум начинает заполняться исключительно обидами, жалостью к себе и дурацкими предрассудками.

Мы даже можем не заметить, насколько серьезное влияние оказывают на нас плохие события. Все проходит бессознательно, укореняясь внутри нас все глубже и глубже. Через несколько лет такой жизни, психика начинает серьезно страдать, вынуждая допускать все те же обидные ошибки.

Печальная правда заключается в том, что большинство подобных событий являются для нас грузом, который ограничивает возможность жить нормально, без тревог и психологических травм. А ведь каждый из нас хотел бы быть счастливым и дарить радость своим близким.

В этой статье мы попытаемся определить суть того, насколько пагубно влияют на нас те или иные события, как забыть о них и двигаться дальше.

Как понять, давят ли на вас события прошлого

Нелегко понять, что вы действительно тащите за собой ядовитый опыт прошлых событий, который негативно отражается на повседневной жизни. Обычно, все это проявляется в виде эмоций: ощущение тяжести внутри, не прекращающаяся грусть, затаенные обиды и беспокойство.

Попытайтесь найти свободное время, чтобы лучше разобраться в себе. Дышите медленно и спокойно. Какие чувства вас посещают в эти моменты? Ощущаете ли вы легкость, безмятежность и оптимизм? Или же все наоборот: внутри нагнетается печаль, напряженность и подавленность?

Негативный жизненный опыт подобен пиявке, которая высасывает из нас внутреннюю энергию, необходимую для исцеления, ощущения радости и обретение покоя. Прошлые события наносят травму, которая мешает строить крепкий фундамент для будущего.

Но вам не нужно зацикливаться на этом. Сейчас важно исследовать свое сознание и понять, какой именно груз давит на вас. Только так можно приоткрыть дверь и заглянуть в будущее, где есть место для перемен и свободы.

Чтобы начать этот процесс, нужно разделить произошедшие события на три типа. Все они расскажут многое о вашем прошлом, настоящем и будущем:

События, связанные непосредственно с вами.

События, которые связаны с другими людьми.

События в мире или жизни в целом.

Давайте рассмотрим несколько примеров, которые помогут вам понять разницу.

История, которая была связана непосредственно с вами, может звучать как-то так:

«Надо мной часто издевались в детстве. Скорее всего, это будет продолжаться и дальше».

«Я страдаю от депрессии, из-за чего я не могу жить полноценно. Я буду одинок и не смогу быть счастливым».

«Я всегда был некрасивым, из-за чего от меня отворачивались каждый раз, когда я пытался наладить отношения с кем-либо. Мне нужно стать привлекательнее, чтобы окружающие меня принимали».

«Я всегда был закомплексованным человеком, не переставая смущаться от всех вокруг. Наверное, это останется со мной на всю оставшуюся жизнь».

«Я никогда не умел делать правильный выбор, поэтому так и останусь неудачником. В моей жизни нет надежды для успешного будущего».

Если же приводить пример о событиях, которые связаны с другими людьми, то они будут выглядеть следующим образом:

«Мои родители были наркоманами и никогда не проявляли ко мне любви, в которой я нуждался. Они стали причиной моей испорченной жизни».

«Мой брат вечно обижал меня, поэтому я больше никогда не смогу быть сильным и уверенным в себе».

«Каждый раз, когда я пытаюсь завести новые знакомства, у меня ничего не получается. Никто не понимает меня».

«Лучшая подруга моей сестры – шлюха. Все знают, что она переспала уже с парой десятков парней из нашего города. В конце концов, она уведет и моего парня».

Рассказы о жизни в целом или о событиях, происходящих вокруг, звучат так:

«Жизнь – это поле битвы. Для того, чтобы быть счастливым, нужно постоянно бороться. Даже если это потребует от меня ущемления интересов окружающих».

«Мир работает против меня. В моей жизни все шло как-то не так и не по плану. Наверное, я просто родился таким невезучим».

«Бывает такое, что я не могу предугадать мысли собеседника, из-за чего диалог рушится и я ощущаю себя полным идиотом. Все должно быть предсказуемым и управляемым, чтобы я смог чувствовать себя более счастливым».

«Раньше мне хотелось завести семью и детей, но сначала мне нужно было построить свою карьеру. А теперь, вся моя жизнь разрушена».

Это лишь некоторые примеры из жизни, которые очень часто можно встретить и среди ближайших знакомых.

Теперь же ваша очередь рассказать о своих событиях в жизни. Какой негатив они принесли за собой, что вам пришлось пережить и как вы с этим справляетесь сейчас? Как все это повлияло на ваше душевное благополучие?

Переписывая негативное прошлое

Один из самых действенных способов избавиться от страданий – это переписать все негативные события из прошлой жизни.

Что это значит?

Главный принцип жизни – это ее нормальное восприятие. Не существует «правильного» или «неправильного» видения мира, но есть полезные способы для улучшения своего состояния.

Долгое время мне приходилось страдать и грустить. И все из-за той истории, о которой я упоминала в начале статьи. Все это буквально разъедало меня изнутри, портило мое здоровье и отгораживало от счастья. Таким и было мое существование. Восприятие жизни сводилось к тому, что я ощущала себя жертвой или изгоем. Меня не принимала собственная семья, не желая слушать о жажде исследований и развития личности. В конце концов, я поняла, что несмотря на весь этот негатив, происходящее начало напоминать заезженную пластинку в моем сознании… И я решила исправить ситуации, переписав свое прошлое.

Моя история теперь звучала так: «Моя семья чрезвычайно религиозна. Их вера и убеждения позволили мне лучше понять концепцию Бога еще с раннего возраста. Все это побудило меня исследовать другие религии и духовные практики в более старшем возрасте. Их сильная преданность вере отразилась и на мне. Я смогла научиться ценить жизнь и стремиться к самопознанию. Я стала такой, какой я есть сегодня, благодаря воспитанию и образу жизни моей семьи».

Что же насчет вас?

Как будет звучать ваша переписанная история?

Жизненный опыт можно воспринимать так, как вы хотите. Можно дать ему возможность научить нас чему-то новому, либо поработить нас своими негативными факторами.

Однажды, мне удалось переписать свои события из прошлого. И я освободилась от груза. Мне стало легче жить, я будто бы стала яснее видеть мир и смогла получать удовлетворение от происходящего вокруг. Наконец-то мне удалось примириться со своей семьей, прошлым и воспитанием. Мне удалось научиться благодарить, прощать и любить.

Переписывая свою историю, постарайтесь извлечь пользу от полученного опыта в прошлом. Сосредоточьтесь на положительных моментах, открывшихся возможностях и преимуществах, которые вам посчастливилось сохранить. Например, если вы страдаете от развода родителей и развала семьи, то вы можете попытаться изменить восприятие этой ситуации следующим образом:

«Когда я был ребенком, мои родители развелись. На тот момент мне было 12 лет. Но мне удалось проводить время как с матерью, так и с отцом. Это открыло для меня возможность больше путешествовать, познакомиться с новыми людьми и завязать с некоторыми из них дружеские отношения. Я научился полагаться исключительно на себя, что сделало меня более независимым. Но я не утратил способность оставаться открытым для новых знакомств, сводных братьев и сестер».

У каждого из нас жизнь складывается по-разному. Но все мы может извлечь из любых событий положительные моменты и опыт.

Независимо от эмоций и того, насколько тяжелые испытания вам пришлось пережить, важно суметь найти скрытые возможности для обретения счастья. Поверьте, вам по силам освободиться от негативного прошлого. Просто измените свое восприятие и перепишите свою историю.

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