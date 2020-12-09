2021-й год мир может и не переживет. Во всяком случае – его немалая часть

В преддверии 2021-го года, когда политологи и даже руководители государств не знают, что будет завтра, не то, что в следующем году, а люди хотя знать перспективу хотя бы в самых общих чертах, на передовую народного интереса выходят мистики. На самом деле так было всегда – в эпоху перемен люди слушали, что говорят шаманы и волхвы, а в Древнем Риме вангования гаруспиков и авгуров вообще были введены в государственный культ, политолухи придумали сами себя только потом, столетия спустя.

Сегодня на самом переднем крае по предсказаниям любимый ясновидящий поляков господин Кшиштоф Яцковский, вангования которого перепечатывают уже даже японцы. И в этом всем нам помогает господин gbkEmilgbk, который оперативно делает дайджесты/субтитры в обмен на скромную просьбу пойти и посмотреть пару минут его фильм. Надеемся, наши читатели тоже кликнут на ссылку и потому переходим к главному.

ВЫБОРЫ В США. Согласно ощущениям господина Яцковского господин Байден президентом будет недолго. Возможно, что этим и объяснится видимая парапсихологом скорая смена курса США – Трамп объяснит союзникам, кого надо было поздравлять:

35:40 У Байдена будет короткое время президентства. 29:15 Польша сделает какую-то ошибку и Байден будет проводить жесткую и холодную политику в отношении Польши и Евросоюза. В конечном счете от этого пострадают и Европа, и США.

ВОЙНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ. Господин Яцковский настаивает, что война будет – она уже практически там началась. Начнется война на море:

20:50 То, что сейчас происходит в мире – это как бы время ожидания и не очень понятно, кто будет президентом США. Поэтому какие-то важные решения, принятые по Ближнему Востоку были или заморожены, или отменены.

30:40 Если охарактеризовать 2021-й одним предложением, то он мне сильно напоминает какой-то военный год . Я нисколько не сомневаюсь, что мы уже находимся в фазе серьезного конфликта в мире, который неизбежно возникнет и начнется.

14:10 Конфликт начнется где-то в море. Точнее – на воде, я всегда так говорил. Будет блокада какого-то морского пролива. Она будет незаконна и затруднит передвижение многих стран в этом районе.

22:45 Я вижу начало конфликта: блокада части какого-то моря, корабли перекрывают – какой-то проток, что немедленно становится международной проблемой для нескольких стран. И тогда последует авиаудар по этим кораблям – с этого все и начнется.

КОРОНА и ПРИВИВКИ:

15:15 Давайте не будем ожидать, что нынешний спад сокрушит силу этой чумы. Спад пандемии будет еще сильнее и скоро мы об этом услышим, нам скажут, что “всё хорошо!”. А потом чума внезапно проснется, хотя у меня складывается впечатление, что это будет больше психологический эффект.

17:45 С вакцинами будет происходить много странных вещей. Первое время они не будут обязательными. С апреля у нас будет 2 сильных скачка пандемии. И хотя вакцинация не будет насильной и обязательной – к не вакцинированным будут применяться международные правила или правила ЕС. Они будут не очень ясны, будет путаница, в конечном итоге у многих людей не будет выбора и им придется пройти вакцинацию.

21:55 Скорее всего 2021 пройдет с ограничениями, как сейчас, ко многому придется привыкать. Причем блокировки растянут на очень длительный период, возможно на целый год.

БЕСПОРЯДКИ В ЕВРОПЕ, РАЗВАЛ ЕВРОСОЮЗА.

24:25 Еще до наступления весны в Варшаве будут мощные демонстрации, за которыми будут стоять сразу несколько организаций. У правительства начнутся проблемы. Такие же демонстрации будут и по всей Европе, причем протесты будут очень бурными. Связано все будет с одной вещью: карантины как-то сильно ограничат свободу личности, некоторые ограничения вообще станут законом и люди выйдут протестовать. То, что в марте 2020-го было абстракцией в 2021-м станет юридическим обязательством и мы НАВСЕГДА потеряем некоторые свободы.

26:50 Причем, что еще интересно. Как вскоре выяснится их вакцина против чумы окажется совершенно неэффективной, в то время как ограничения будут касаться больше людей, не получивших вакцину. И это очень осложнит ситуацию.

33:30 Ограничения будут то отменяться, то возвращаться, поэтому попавшие под ограничения люди будут повсеместно устраивать беспорядки. Люди даже добьются как бы победы и им будет хорошо психологически, но на само деле все это будет только начало.

28:15 Думаю, в следующем году Польше откажут от членства в Евросоюзе. Это будет или приостановка дипломатических отношений, или полное изгнание.

36:45 И тогда же итальянское государство начнет банкротство. Итальянцы вернутся к своей старой валюте, поскольку Европейский Союз станет неэффективным. И другие страны могут последовать этому. Вообще в 2021-м году будет наблюдаться очень странная вещь: страны, которые кажутся всем богатыми, будут все чаще открыто говорить о возможности объявления дефолта. И будет какой-то сумасшедший экономический кризис, на фоне которого богатые страны скажут, что мы не можем всех содержать и не пора ли вернуться назад – во времена, когда Европа состояла из независимых стран? И страны начнут одна за другой готовиться к выходу из ЕС, будет сознательный демонтаж союза. При этом выход из ЕС будет сопровождаться сворачиванием демократии.

41:45 Правительство Польши не переживет 2021 год – весной у нас будет настоящее восстание. Разрушится коалиция в Парламенте и власти проведут новые выборы, которые людям покажутся странными и что только усилит протесты.

КАТАКЛИЗМЫ:

32:15 Еще я хочу сказать, что 2021 также будет годом катаклизмов. Но я не вижу – это будет естественная стихия, или катаклизмы начнутся из-за огромного военного конфликта.

Наобещав таких страшных вещей господин Яцковский в конце ролика подчеркнул, что все это его личное видение/ощущение ситуации и не факт, что вся прямо детально сбудется. Однако, известно правило: кто предупрежден – тот вооружен, так что продолжаем следить за развитием событий.

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